Imagen de archivo del monumento a Alfonso XII en el parque del Retiro. Ayuntamiento de Madrid

Las rutas guiadas gratuitas por Madrid que se agotan en horas: fechas y cómo reservar para no quedarte sin tu entrada

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LO ESENCIAL Las claves La segunda temporada de Pasea Madrid se celebrará del 10 de noviembre al 30 de diciembre con 15 itinerarios gratuitos y 21.610 plazas disponles. Esta edición estrena tres recorridos inéditos: dos centrados en el Madrid barroco del siglo XVII y una visita guiada a la Quinta de Torre Arias. Las reservas se abren este miércoles 4 de noviembre a las 10:00 para mayores de 65 años y a las 12:00 para el público general en la web oficial. El programa también incluye rutas sobre Goya, Manuela Malasaña, los jardines del Retiro, el frontón Beti Jai y el búnker del Capricho.

El Ayuntamiento de Madrid pone en marcha la segunda temporada de Pasea Madrid, que se desarrollará del 10 de noviembre al 30 de diciembre con 15 itinerarios, 963 sesiones de visita y un total de 21.610 plazas.

La nueva programación incluye tres propuestas inéditas que permitirán descubrir diferentes aspectos de la historia y el patrimonio de la capital.

Dos de los nuevos recorridos están vinculados a la muestra 'Teatro de grandeza. Arte, arquitectura y ciudad en el Madrid barroco', expuesta en el teatro Fernán Gómez. Centro Cultural de la Villa.

Dichos recorridos son: 'Madrid, nueva Babilonia. Vida en la Villa y Corte del siglo XVII' y 'Madrid, nueva Jerusalén. Una ciudad eclesiástica y conventual'. La tercera novedad que se incorpora al programa en esta edición es la visita-itinerario a la Quinta de Torre Arias, declarada Bien de Interés Cultural en 2022.

La delegada de Cultura, Turismo y Deporte, Marta Rivera de la Cruz, ha destacado el valor de este programa para acercar a madrileños y visitantes la riqueza patrimonial de la ciudad, permitiendo "descubrir lugares, historias y espacios que forman parte de nuestra identidad y que, en ocasiones, conocemos menos de lo que merecen".

Como ha señalado la delegada, "con esta nueva temporada ampliamos las oportunidades de recorrer Madrid desde su pasado barroco hasta sus jardines históricos y de disfrutar de un patrimonio extraordinario que queremos compartir con todos los ciudadanos".

Nuevas propuestas

Los tres itinerarios dedicados al Madrid barroco, vinculados a la exposición ‘Teatro de grandeza. Arte, arquitectura y ciudad en el Madrid barroco’, permitirán acercarse a la transformación de la Villa y Corte durante el siglo XVII.

'Madrid, nueva Babilonia' explorará la convivencia entre la vida cotidiana de la ciudad y las necesidades de la corte, con espacios como el antiguo Real Alcázar y la plaza Mayor como enclaves fundamentales. Por su parte, 'Madrid, nueva Jerusalén' abordará la importancia de la religión en la configuración simbólica de la capital, desde las devociones y los conventos hasta las procesiones y celebraciones que ocupaban sus calles y plazas.

A ellas, se sumará la visita al oratorio de la Casa de la Villa, obra de Antonio Palomino.

La tercera novedad, centrada en la Quinta de Torre Arias, permitirá conocer una finca que refleja la evolución de las quintas madrileñas durante más de cuatro siglos. Situada en el distrito de San Blas-Canillejas, conserva un palacio, antiguas caballerizas y una importante riqueza vegetal.

¿Cómo conseguir las entradas?

Además, la programación incluye recorridos dedicados a espacios y personajes destacados de la historia de Madrid. Entre ellos, figuran 'Goya y La Florida', 'Goya y la Real Academia', 'Manuela Malasaña y otras mujeres', así como los itinerarios por las quintas de la Fuente del Berro y de los Molinos, los jardines del Buen Retiro, el paseo del Prado, el monumento a Alfonso XII, el frontón Beti Jai, el búnker del Capricho y la Casa de la Villa.

De los 15 itinerarios programados, 11 cuentan con sesiones reservadas para mayores de 65 años, con el objetivo de facilitar su participación en las visitas guiadas y el acceso al patrimonio cultural de Madrid.

Las reservas se abrirán este miércoles, 4 de noviembre, a las 10:00 horas para las personas mayores de 65 años y a las 12:00 horas para el público general. Las inscripciones podrán realizarse a través de la web oficial del programa (https://paseamadrid.reservaspatrimonio.es).