Federico G. Tejera, el madrileño que pasó por Disneyland y ahora gestiona el imperio de 1.600 hoteles de Radisson

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LO ESENCIAL Las claves Federico G. Tejera, CEO de Radisson Hotel Group con más de 1.600 hoteles, analiza la transformación de Madrid en un destino turístico internacional relevante. El directivo pide planificar el modelo turístico e integrarlo con las necesidades de los vecinos, advirtiendo sobre el impacto del sector en la vivienda residencial. Radisson prevé abrir en 2028 el hotel de lujo Radisson Collection en el emblemático edificio Generali de la calle de Alcalá. G. Tejera defiende no obsesionarse con igualar las cifras de visitantes de París y destaca el valor del servicio y el desarrollo de carrera para retener el talento hostelero.

Madrid está de moda. Hace quince años, cuando un turista extranjero pensaba en España, Barcelona y Sevilla solían aparecer antes que la capital.

Ahora, Madrid se ha convertido en uno de los destinos de referencia para los viajeros internacionales, con una oferta hotelera que sigue creciendo y un mercado inmobiliario que también acusa el aumento de la demanda.

Para Federico G. Tejera, madrileño y CEO de Radisson Hotel Group, el éxito es evidente. Lo que no está tan claro es que la ciudad haya decidido qué hacer con él.

Su diagnóstico de Madrid parte de una idea: la capital ha ganado atractivo internacional, pero necesita coordinar su desarrollo turístico con la planificación urbana y las necesidades de quienes residen en ella.

G. Tejera conoce el sector desde dentro. Antes de ponerse al frente de Radisson, trabajó en compañías como NH y Disneyland. Ahora dirige un grupo con más de 1.600 hoteles en operación o en desarrollo, mientras Madrid se prepara para incorporar una nueva pieza a su oferta de lujo: el Radisson Collection previsto para 2028, en el edificio Generali de la calle de Alcalá.

P.- ¿Qué ha cambiado para que Madrid se convierta en un destino internacional?

R.- Si miras diez o quince años atrás, Madrid era un destino más nacional, mientras que Barcelona o Sevilla tenían un componente más internacional.

En el caso de Barcelona, todo cambia con los Juegos Olímpicos de 1982 porque ahí todo se ordenó y se limpió y se creó un destino muy atractivo. Y lo que está impulsando Madrid es la inmigración latinoamericana y lo que pasó en el Covid.

Durante ese tiempo, el resto de las capitales europeas estaban cerradas, pero Madrid estaba abierta y ahí se descubre una ciudad de la que la gente no era consciente.

P.- ¿Qué le falta a Madrid?

R.- Cuando creas un destino, tienes que pensar en el individuo, en la comunidad y en el medioambiente. Y Madrid tiene una demanda creciente que seguirá en esa tendencia, pero falta decidir cuánta gente quieres que venga, dónde los vas a alojar y dónde van a vivir los madrileños.

G. Tejera ve que, de momento, la demanda y la oferta del sector turístico siguen creciendo y la ciudad gana atractivo para las cadenas hoteleras internacionales.

La llegada de estas marcas también depende de los precios que pueden cobrar por habitación. Para que una cadena internacional apueste por una ciudad, explica, necesita que el precio medio se encuentre en un nivel que permita sostener su posicionamiento.

Por eso, el crecimiento del turismo madrileño no solo se refleja en el número de visitantes, sino también en la evolución de su oferta hotelera.

La vivienda

La crisis de la vivienda llama la atención de G. Tejera en algunos aspectos. Le sorprende, por ejemplo, que un inmueble pueda transformarse en un flex living (alojamientos flexibles que combinan estancias temporales y servicios), mientras las condiciones normativas impiden destinarlo a vivienda residencial convencional.

"Hay alguien que ha decidido una normativa que hace que una persona de Madrid no pueda vivir en ese edificio", señala. También cuestiona que las restricciones urbanísticas puedan dificultar que algunos edificios de oficinas se conviertan en viviendas.

Para G. Tejera, el problema no se resuelve con una única medida. Hace falta una estrategia compartida entre el Ayuntamiento, la Comunidad de Madrid y el Gobierno central. De lo contrario, las decisiones sobre turismo, vivienda, transporte e infraestructuras pueden avanzar en direcciones distintas.

Su ejemplo es el aeropuerto de Barajas. Ampliar su capacidad puede aumentar la llegada de viajeros, pero el directivo plantea una pregunta previa: "¿Para traer a quién?". Después vienen las siguientes: ¿dónde se alojarán esas personas y dónde vivirán los trabajadores que necesite la ciudad?

P.- ¿Hasta qué punto el turismo masivo influye en la vivienda?

R.- Las ciudades hay que planificarlas bien; podemos construir hoteles y apartamentos, pero hay que saber a cambio de qué.

La mayoría de apartamentos turísticos han surgido de edificios residenciales que han desplazado a gente. Pero este no es el principal problema. Aparte de no definir dónde van a vivir los residentes, el problema es que casi ninguna ciudad ha adaptado la legislación al cambio de densidad que se ha producido.

Yo nací en el barrio de Argüelles y en esos edificios había 12 pisos y en cada uno vivían familias de seis personas, un total de 72. Pero, ahora viven en esos mismos pisos solo tres personas, es decir, un total de 36.

El barrio antes tenía una densidad alta y ahora es baja y se está desplazando a gente. De un piso de 200 metros cuadrados en el que vivía una familia de seis u ocho personas, no pueden vivir ahora solo tres o cuatro, porque ese piso se podría convertir en dos, pero hay leyes que lo impiden.

P.- ¿Qué le diría al madrileño que ve cada vez más turistas en su barrio?

R.- Creo que las administraciones no han explicado suficientemente qué obtiene el residente con el aumento de turistas. Hay que concretar cómo repercute que ese turista esté ahí en su vida diaria.

Tienen que saber qué riqueza genera el turismo y cómo contribuye a financiar servicios públicos, infraestructuras o equipamientos. Si el ciudadano percibe solo las molestias, será difícil que entienda por qué debe aceptar esa transformación.

P.- ¿Madrid debe aspirar a competir con destinos como París o Nueva York?

R.- Yo soy madrileño y me encanta esta ciudad, pero no es lo mismo una ciudad con mucha monumentalidad como París, que tiene más visitantes. ¿Madrid con el número de visitantes que tiene París? Dios no lo quiera. No tenemos que obsesionarnos con llegar a esas cifras.

Madrid tiene un montón de ventajas: la conectividad, el clima, la seguridad y lo fácil que es pasearla. También es importante lo que la rodea. Cerca de Madrid hay mucha historia y muchos monumentos, más que en los alrededores de París o Londres.

Madrid como ciudad es pequeña, pero al lado hay lugares como Segovia, Toledo o El Escorial. Madrid capital es inigualable para hacer un fin de semana, pero si quiero estar más días, muy cerca hay mucho que visitar.

El nuevo Radisson Collection

En 2028 está prevista la apertura de Radisson Collection Madrid, en el edificio Generali de la calle de Alcalá. Para G. Tejera, contar con una dirección tan emblemática en la capital supone reforzar la presencia de la marca en España.

La intención es que cada establecimiento tenga personalidad propia sin perder los rasgos que identifican a la cadena. "Lo que es la esencia debería ser igual, pero la ejecución no es igual", explica sobre la experiencia en los hoteles del grupo. No se trata de que el cliente encuentre siempre los mismos muebles, sino de que "reconozca una determinada sensación de comodidad, tranquilidad y bienvenida".

El talento

La retención del talento en el sector de la hostelería es, desde hace años, uno de los desafíos principales. El directivo apunta a una cuestión que va más allá del salario: las posibilidades de desarrollar una carrera profesional.

"Cuando haces un trabajo y piensas que no hay desarrollo de carrera, entonces cambias", afirma. En su opinión, las compañías hoteleras no siempre han sabido mostrar las oportunidades que existen dentro del sector.

Pone como ejemplo a trabajadores que empiezan haciendo camas y terminan dirigiendo un hotel de la cadena. Para que esas trayectorias sean posibles, sostiene, "las empresas deben ofrecer oportunidades reales de promoción y explicar qué recorrido profesional puede tener una persona que se incorpora al negocio".

También reivindica el valor del servicio, una actividad que exige dedicación y que, a su juicio, no siempre se entiende en toda su dimensión.

Su diagnóstico para Madrid sigue una lógica parecida: el crecimiento, por sí solo, no garantiza el éxito. Una ciudad puede atraer más viajeros y una empresa puede incorporar más hoteles, pero ambas necesitan planificar qué viene después.

En el caso de la capital, la pregunta que deja sobre la mesa es menos turística que residencial: si Madrid quiere seguir creciendo, también tendrá que decidir cómo hace sitio a quienes ya viven en ella.