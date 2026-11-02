María Pérez, de las tartas de Maritta, y Fernando Zaccaro, de las cookies Pudl, en su obrador compartido. Mar León

Fernando y María, los ex que venden 300 tartas de queso y 400 cookies al día: "Seguiremos hasta que nos aguantemos"

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LO ESENCIAL Las claves María Pérez y Fernando Zaccaro, expareja, comparten obrador en el barrio de Salamanca produciendo diariamente unos 300 cheesecakes sin gluten (Maritta) y más de 400 galletas (Pudl). Maritta elabora tartas vascas sin base de galleta con ocho sabores diferentes y fue galardonada con el segundo premio a la Mejor Tarta de Queso de Madrid por ACYRE en 2025. Tras el éxito de ventas y el apoyo del público celíaco, el dúo emprende la apertura de un segundo local comercial sin obrador y con café de especialidad en la zona del Bernabéu.

Se conocieron en 2023 a través de una amiga en común, empezaron a salir en febrero de ese año y lo dejaron en julio de 2024, justo cuando nacía Maritta, la marca de tartas de queso de María Pérez.

Lo lógico habría sido que cada uno siguiera su camino, pero no fue así. Hoy María Pérez (Jerez, 1993) y Fernando Zaccaro (Sevilla, 1989) tienen negocios separados, pero siguen trabajando bajo el mismo techo, un obrador del barrio de Salamanca donde se hornean cada día unas 300 tartas de Maritta y más de 400 cookies de Pudl, todo sin gluten.

El éxito de ambos negocios es tal que inauguran segunda tienda en la zona del Bernabéu.

Tarta de chocolate y queso de Maritta. Maritta

"Ya llevamos más tiempo separados que juntos”, resume ella echando la vista atrás. Y no ha sido un camino fácil.

Fernando admite que al principio fue duro: "Ha sido muy difícil funcionar juntos. Muchas discusiones". En cambio para María fue peor: "La parte de emprendimiento emocional ha sido lo que más".

Con el tiempo, dicen, llegó la calma. "Después de decirnos todas las verdades, yo creo que al final nos hemos hecho amigos", explica él.

Esa amistad ha sido, al final, lo que ha sostenido el negocio. De hecho, fue Fernando quien animó a María a seguir emprendiendo en el mundo de las tartas de queso aunque ya no fueran pareja. "Cada uno tiene la parte que le falta al otro", dice él.

Pero lo cierto es que ninguno pensaba acabar entre hornos. Fernando empezó Contabilidad en Sevilla, pero a los 21 años lo dejó para formarse en hostelería. Después de pasar por varios hoteles y grupos de restauración, en 2019 montó una dark kitchen de comida saludable, hasta que decidió salir 'a la luz' con una tienda física.

María, por su parte, estudió publicidad y trabajó para grandes marcas, pero se aburría. "Hacía crecer otras marcas y tocaba techo", recuerda, y admite que lo suyo era emprender. Y tuvo que ser con las tartas.

Llevaba cheesecakes a cumpleaños y vio que todavía había nicho, aunque el mercado ya estaba poblado por las grandes firmas que todos conocemos. Empezó a hornear en la dark kitchen de Fernando, un local que, poco a poco, se convirtió en obrador con tienda.

En Maritta elaboran la tarta vasca de toda la vida, sin base de galleta (por eso sin gluten) y fue premiada el pasado año con el segundo premio a la Mejor Tarta de Queso de Madrid de ACYRE en 2025.

María Pérez y Fernando Zaccaro en su obrador del barrio de Salamanca. Maritta

Aquel éxito llevó a Fernando a una decisión. Si las tartas eran sin gluten y había clientes celíacos "súper fieles", su propuesta también tenía que serlo. En enero de este año lanzó Pudl, su marca de cookies.

Usó una mezcla de cinco harinas para que el resultado se pareciera a la de trigo. El nombre, que viene de puddle (charco, en inglés), alude a un interior cremoso y derretido, incluso en las de frutos secos, cuya pasta elabora él mismo.

Hoy tiene nueve sabores. Cada cookie pesa 120 gramos y cuesta 4,50 euros de media.

En Maritta, puedes elegir entre ocho sabores de tarta de queso. La pequeña (para dos personas) cuesta 10 euros.

Packaging de Maritta, muy similar al de Pudl. Maritta

Cada uno lleva lo suyo, pero comparten local, costes y equipo: una persona en producción y dos en tienda. Y venden mucho. Entre 200 y 300 tartas pequeñas al día, más en fin de semana, y más de 400 cookies diarias, buena parte para cafeterías.

La venta cruzada es constante: "Antes venía gente por Maritta y se llevaba una galleta; ahora vienen por Puddle y preguntan si tenemos tartas", ejemplifican ambos.

El siguiente paso es su nueva tienda en la avenida de Alberto Alcocer, 10, en Chamartín. Será solo punto de venta, de unos 15 metros cuadrados, y tendrá café de especialidad.

Para María, abrir en la zona de Bernabéu era "su barrio soñado", porque siente que en él viven una gran cantidad de madrileños de toda la vida. "Madrid me ha dado mucho y siento que tengo que recompensarlo", dice ilusionada.

A medio plazo sueñan con más tiendas pequeñas y con una cafetería que reúna sus marcas. ¿Y seguirán juntos? Contestan bromeando: "Hasta que nos aguantemos".