Ángel Martín: “Doy por sentado que la gente que desaparece en el momento en el que estás mal no quiere volver"

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LO ESENCIAL Las claves Ángel Martín pública su primera novela, 'El día que lo fuimos todo', tras vender más de 700.000 ejemplares de sus dos ensayos previos. El cómico y escritor aborda el distanciamiento social que sufrió tras su brote psicótico en 2017, asegurando no guardar rencor a quienes se alejaron. Reflexiona sobre la creatividad en la era de la inteligencia artificial, destacando que el proceso humano de escribir es algo irreemplazable. Advierte sobre los peligros del uso excesivo del teléfono móvil, al que considera una droga y del cual intenta desintoxicarse fijando límites.

Ángel Martín, a estas alturas, ha hecho casi de todo: se dio a conocer junto a Patricia Conde en Sé lo que hicisteis..., se puso al frente del Informativo matinal para ahorrar tiempo en redes sociales durante la pandemia y ha recorrido media España con sus monólogos. Incluso le ha dado tiempo a escribir dos ensayos, Por si las voces vuelven y Detrás del ruido, sobre el brote psicótico que sufrió en 2017. Pero hasta ahora no se había planteado dar a luz su primera novela, El día que lo fuimos todo (Planeta).

En total, ha vendido 700.000 ejemplares de sus dos primeros ensayos. Por eso, cuando le plantearon escribir la novela, le asaltaron muchos miedos. “¿Tiene sentido que yo me embarque ahora en esto?”, pensó. Y la respuesta se la dio un amigo, que le recordó que llevaba toda la vida contando historias de ficción.

Lo había hecho en los monólogos, que no dejan de ser minihistorias; y también la tele. “Y da mucho vértigo lanzarse a la novela, eh”, reconoce durante esta entrevista con EL ESPAÑOL. Pero, poco a poco, fue cogiendo confianza y empezó a “disfrutar”. El resultado es la historia donde de Abel, el protagonista, que recibe una llamada que le informa de que su abuela se está muriendo y decide coger un tren para llegar a tiempo y despedirse de ella. Un viaje de esos que empiezan con "un destino claro" y "terminan llevándonos a un lugar completamente distinto".

P.—¿Qué relación tiene con la muerte? En la novela habla de ella por partida doble.

R.—Me llevo bien con ella. O sea, suena raro decirlo. Pero me explico. Me genera la misma tristeza que a cualquiera el perder a la gente que quiero y, en cambio, me resulta más dura la relación. Es decir, gestionar el dolor que deja esa pérdida en otros. Eso me cuesta mucho más.

Cuando un amigo pierde a su padre de repente, la muerte del padre no me duele tanto —incluso conociéndolo— como el dolor que está sintiendo mi amigo. Eso me cuesta más gestionarlo. No sé por qué, pero me toca mucho más.

P.—¿Le da más miedo la muerte o la enfermedad?

R.—No soy una persona que viva con miedo. O sea, supongo que le tengo miedo, como cualquier persona, a perder capacidades. A que la cabeza me deje de funcionar, a esas cosas. Pero puedo hablar de ello sin que me genere pánico, ansiedad o angustia. Creo que hay personas que no pueden ni siquiera hablar del tema porque se ponen muy nerviosas; piensan que les puede pasar en cualquier momento. Yo no estoy en esas.

P.—El viaje del protagonista es un poco tortuoso. ¿Se ha basado en alguno similar?

R.—No, afortunadamente, no. No es autobiográfico. Por suerte, he hecho el viaje mientras escribía la novela. Es verdad que cuando escribo lo meto en un tren porque conozco mucho ese transporte. Cuando voy de gira, estoy siempre ahí.

Entonces, eso te permite dibujar bien el viaje porque lo conoces perfectamente. Y aprovechas cosas que a ti te hacen gracia para meterlas dentro. Yo qué sé. Eliges el pasillo para que no te toque el que saca el McDonald’s... Pero no ha habido un detonante en un tren que me haya llevado a escribir la novela.

Ángel Martín. Planeta

P.—En el libro habla mucho de las relaciones que tenemos con los demás. Cuando sufrió el brote psicótico, mucha gente dejó de hablarle. ¿No sé si ha vuelto a recuperar a alguno de aquellos ‘viejos’ amigos?

R.—No. Doy por sentado que a la gente que ha desaparecido en el momento en el que estabas mal no le apetece volver. Tampoco fue gente que haya dicho: ‘No vuelvo a hablar contigo’. No, simplemente se alejaron y no han vuelto, y ya está. Entonces, no tengo relación y punto. Pero bueno, hace más de 10 años de eso. El brote fue en 2017. Si en 2027 viene alguien y me dice: ‘Hola’. Nos tomaremos un café, supongo. Ha pasado mucho tiempo, no sé de qué sirve el rencor.

P.—¿Duelen más las personas que se pierden en vida, por aquello de dejar de tener relación con ellas, o a los que perdemos definitivamente?

R.—A los que se mueren, sin duda. Lo otro... Si dejas de ver a un amigo porque se ha ido a vivir lejos, pues te dará pena, pero lo tienes ahí. Y puedes llamarlo por teléfono, hablar y mantener el contacto. Pero si muere... No lo vas a volver a escuchar jamás. A mí me duele mucho más el amor que muere que el que se aleja.

P.—¿Alguien le ha puesto la etiqueta de ‘enfermo mental’ en relación al brote psicótico?

R.—Eres la primera persona que se plantea que me hayan podido poner esa etiqueta.

P.—Quiero decir que la gente que le descubrió en ese libro pueda ‘vincularte’ a eso y no, por ejemplo, a hacer monólogos o su época en Sé lo que hicisteis....

R.—No, pero eso tiene que ver con el proyecto en el que te embarcas. Para algunos soy Ángel Martín el de Sé lo que hicisteis..., para otros el de Por si las voces vuelven, para otros el del informativo... Entonces, aprendes que no tiene que ver con que la gente quiera encasillarte, sino con que la gente te identifica con el proyecto en el que te conoce. Eso lo llevo fenomenal.

P.—¿Cómo está ahora después del brote psicótico y el proceso de recuperación?

R.—Muy bien. Si no, no existiría esta novela. Yo creo que ni estaríamos hablando ni estaría en activo. Yo creo que todo ese proceso sucedió, se hizo la reconstrucción que se tenía que hacer y después ha surgido la novela. Cuando aparece Por si las voces vuelven yo ya estoy bien. De lo contrario, no hubiese escrito un libro explicándole a alguien lo que me ocurrió con el objetivo de poder echarle un cable. Aquello terminó hace muchísimos años.

P.—¿Cuánto necesitamos a los demás? Ese es otro tema del que se habla mucho en el libro.

R.—Más de lo que creemos. O sea, creemos que no necesitamos tanto a los otros y que nos podemos valer por nosotros mismos, pero necesitamos mucho el punto de vista de la gente que nos importa de verdad —y a la que importas de verdad—. No necesitas la opinión de cualquiera, ni la compañía de cualquiera, ni el consuelo de cualquiera. Necesitas el de la gente que realmente te quiere. Aunque en muchas ocasiones te saquen de quicio, o no estés de acuerdo con ellos.

O sea, si sabéis que os queréis y os necesitáis, te van a impulsar en los momentos en los que estés mal. En los que estés bien vas a tener a millones de personas. Los amigos de verdad estás cuando estás en la mierda.

P.—Siempre ha estado haciendo cosas: televisión, monólogos, libros, informativos... ¿Se le ha acercado mucho moscardón?

R.—Pues no te creas. Soy muy afortunado porque tampoco he sido una persona que se haya movido mucho por el ambiente. Es decir, he trabajado muchos años en televisión y tengo un trabajo público y soy popular, pero el círculo en el que me muevo siempre ha sido el de mis amigos.

Y tengo buenos amigos dentro de la televisión, gente en la que confío ciegamente y cuando tengo algún problema recurro a ellos para saber qué opinan de las cosas. Pero no soy un tío que tenga la agenda llena de números de gente famosa, ni el que mayor trato tenga con ellos. Cuando coincides con alguien popular, yo utilizo el mismo método que cuando conozco a alguien que no lo es. Es decir, nos llevamos bien si notamos en la piel que hay buena vibra. Si es así, seremos amigos. Si no, pues no.

Ángel Martín. Planeta

P.—¿Cuánto hay de Ángel Martín en esta novela?

R.—De Ángel Martín no hay mucho. De la forma de escribir sí que hay bastante. Y del tipo de humor mío también. Es inevitable que para reflexionar sobre ciertas cosas tú hagas previamente una reflexión previa. Y que eso haga que así la novela pueda ser lo más real posible. Pero en muchas ocasiones yo pienso completamente diferente a como piensa el protagonista y actuaría muy distinto. Eso es lo divertido de la ficción: de repente tienes a un tío al que metes en un jardín y sabes que saldrá de esta manera o de la otra.

P.—¿A quién le enseñó su novela una vez escrita?

R.—La primera persona que la leyó fue Eva, mi expareja, que es quien estuvo conmigo durante el brote. Es la primera que lee todo lo que hago y sabe cualquier cosa sobre mí antes que cualquier otra persona en mi familia. Primero va ella. Sin excepción. Así será eternamente.

P.—¿Escribir en estos tiempos, con la IA omnipresente, es todavía aún más heroico?

R.—¿Sabes qué pasa? Si te gusta escribir, te gusta escribir. No lo vas a sustituir por otra cosa. No sé cómo será otro proceso. Pero la escritura, si te gusta, no se lo vas a delegar a nadie porque es apasionante. Incluso cuando no se te ocurre nada, es más guay salir a dar un paseo pensando a ver qué se me ocurre que entrar en ChatGPT y decirle: ‘Estoy bloqueado, dame una idea’. Lo divertido de escribir es lo que pasa en tu cabeza mientras estás escribiendo, las opciones que aparecen y las locuras.

P.—Pero la tentación está ahí.

R.—Sí, supongo que habrá gente a la que le sirva y le ayude, pero en mi caso no es así. Me divierte mucho la presión creativa. La presión de otras cosas no, pero la creativa sí. Me gusta desesperarme porque, cuando menos te lo esperas, ves algo y dices: ‘Tengo que llegar a casa ya a escribirlo’. Eso me fascina.

P.—¿Qué relación tiene con el móvil? Es poco partidario de su uso.

R.—Intento utilizarlo lo menos posible. O sea, intento desintoxicarme de forma radical del móvil.

P.—¿Por qué?

R.—Porque consume un tiempo absurdo. Hace tiempo que me di cuenta. Un día entré en el tiempo de consumo y vi que había estado cinco horas. Y eso no está bien. Puedo entender que si vas en un tren puedas usarlo cinco horas porque hayas estado escuchando música, un pódcast y estas cosas. En ese caso lo puedo entender, pero cuando sabes que son cinco horas en las que has estado haciendo scroll, viendo vídeos, mandando audios y teniendo conversaciones de WhatsApp que no sirven para nada... Dices: ‘No, tronco, no’.

Ángel Martín posa con su nuevo libro 'El día que lo fuimos todo' Planeta

El cerebro no está para eso. Está para aprender a tocar el piano, un idioma... Entonces, no quiero. Cuando éramos pequeños decíamos: ‘Si la muerte te viene, te pone un tráiler de tu vida’. Pues bien, yo no quiero que el tráiler sea yo sentado en el sofá y viendo el móvil. ¡Estamos locos o qué! Ni de broma.

P.—Cuando vio que había pasado cinco o seis horas con el móvil, ¿qué hizo?

R.—Dije: ‘Tengo un problema’. Y me puse a tratar de dejar de hacer eso. Limpié el móvil de aplicaciones, puse límites de consumo a todo, decidí para qué usaba el móvil y para qué no... O sea, en qué parcela de mi vida es importante y en cuál es absolutamente prescindible. Entonces, dejé el móvil para atender llamadas, escuchar música y para pagar. Y entonces te das cuenta de que no puedes estar cinco horas haciendo esas tres cosas. Por lo tanto, el resto de lo que haces es el bobo.

El mail además lo tienes en el ordenador, para las redes sociales tienes una aplicación... y sigues con tu vida. Y si de vez en cuando quieres echar cinco minutos en ver qué han subido tus amigos, pues bien, pero dos horas y media, no.

P.—Andrés Suárez me decía que había tenido más mono cuando se desenganchó del móvil que con otros vicios.

R.—Sí, sí, claro, es que es una droga. Sólo tienes que ver cómo reaccionas cuando tienes la sensación de que te lo has olvidado en algún sitio. O cuando te quedas sin batería. De repente te entra un sudor frío. Entonces, si no puedes cargarlo, llegas a tu casa, lo enchufas corriendo a ver qué ha pasado y ves que no ha pasado nada. Es una droga, es la peor droga que existe.

P.—Hablando de otros vicios. Tengo entendido que no bebe. ¿Cómo lleva socialmente eso?

R.—Soy un adulto. Es decir, me influye cero lo que piensen los otros. Yo no tomo alcohol. No hay debate. Si te dicen, un vino, un gin tonic... Dices que no tomas alcohol y ya está. No sé parte no has entendido de no tomo alcohol (risas).

P.—A su edad, ¿uno se parece irremediablemente a sus padres?

R.—Afortunadamente, no. Puedes trabajar en eso. Quedarte las cosas que te gustaban de ellos y eliminar las que no.

P.—¿No se parece en nada entonces?

R.—En carácter, no. Físicamente, sí. Pero en carácter no tenemos nada que ver ninguno de los tres. Nada, cero. Afortunadamente para los tres (risas).

P.—Ya para terminar. ¿En esta época es más difícil ser revolucionario o ser auténtico?

R.—En estos tiempos lo más difícil es que no te importe un pijo lo que piensen los demás de ti. Eso es lo que tienes que hacer. Entonces, tú lo que tienes que entender es que tienes que hacer lo que te apetezca a ti, independientemente de lo que piensen los demás. Si consigues eso, es una especie de mezcla de autenticidad y revolución personal tuya. Es como: ‘No voy a entrar al trapo de lo que tú consideres que tengo que hacer para encajar en el molde en el que tú estás decidiendo que tengo que encajar’. Yo creo que ahora hay mucha gente preocupada por encajar en todas las cosas en las que tenga que encajar. Y lo que tienes que hacer es salir de ahí, ser tú mismo y hacer lo que tú quieras y como tú quieras.