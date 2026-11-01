Selu (El Barrio), durante la entrevista con EL ESPAÑOL. Sara Fernández EL ESPAÑOL

Selu, El Barrio: "Mi padre trabajaba en los astilleros. Echaba más horas que un reloj para llegar a fin de mes, pero ni así"

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LO ESENCIAL Las claves El Barrio celebra sus 30 años en la música con el lanzamiento de su proyecto 'Reliquario' y una nueva gira de conciertos. El artista gaditano suma tres millones de discos vendidos, 15 discos de platino y más de 180.000 entradas vendidas para sus próximos shows. En la entrevista reflexiona sobre sus orígenes humildes en Cádiz, la evolución de Madrid y las dificultades económicas de su juventud. Selu critica la pérdida de autenticidad en la industria musical actual y aboga por defender las raíces frente a las modas imponibles.

Selu (El Barrio), ya de pequeño, cuando era rubio como las candelas, aceptó ser reo de las seis cuerdas, de la guitarra. Ese, dicen, era su vicio. Armar canciones acudiendo a la raíz, a las callejuelas. Y 30 años después, sigue preso por voluntad propia. Le va bien. Mejor de lo que nunca imaginó. Ha vendido tres millones de discos, ha grabado 14 álbumes, tiene seis discos de oro, 15 de platino y más de 600 conciertos a sus espaldas.

Publica ‘Reliquario’, su particular cuaderno de bitácora, con el que celebra tres décadas en la música. Sin huir de sí mismo, con una gira que ya presume de haber agotado las entradas durante dos días consecutivos en el Movistar Arena y que le llevará a recorrer buena parte de la geografía española a partir de febrero. Con más miedo que antaño y más inseguridades, pero con el beneplácito de tener detrás suya a una legión de ‘barrieros’. En concreto, los 180.000 que ya han adquirido las entradas para su show.

Por eso, Selu, que es un hombre de fe, cada mañana, mira al cielo y habla con Dios. “Hay que ser humilde y buena persona”, esgrime, como mandamientos de obligatorio cumplimiento, durante la entrevista con EL ESPAÑOL. Comparece con traje negro, su inseparable sombrero y una cruz colgada al cuello. Se sienta en el tablao y, aunque aparente cierta timidez —quién lo diría—, habla como escribe, con mimo y delicadeza. Sabe lo que es pasar penurias, pero también lo que es crecer desde el esfuerzo y la constancia.

P.—Cumple 30 años en el mundo de la música. ¿Cómo era el Cádiz en el que se crió?

R.—Un Cádiz donde se hacía flamenco en las peñas, donde había festivales de verano y donde con más pobreza éramos más felices.

P.—Tengo entendido que no era buen estudiante.

R.—No, yo aprobaba el recreo y religión. Mi madre pensó que iba para cura (risas).

P.—¿En serio?

R.—Sí, sí.

El Barrio. Sara Fernández EL ESPAÑOL

P.—Pero usted lo de cura no...

R.—No. Yo era muy mal estudiante. Me echaron en séptimo porque repetí y ya no daba pie con bola. Es más, te voy a contar una cosa: me dieron el graduado después en un centro de adultos, que es lo que se daba en ese tiempo. Me invitaron a una obra de teatro en Navidad, me vistieron de angelito con una guitarra, canté ‘Ande la marimorena’, y con eso me dieron el graduado con suficiente porque no podían hacer nada más conmigo.

P.—¿A qué se dedicaban sus padres?

R.—Pues mira, mi madre era el cuerpo de casa, como casi todo el mundo. Y mi padre trabajaba en los astilleros, en los barcos. Echaba más horas que un reloj para que pudiéramos llegar a fin de mes. Pero no se llegaba, no.

P.—¿Qué es lo más valioso que le enseñaron?

R.—A que nunca me miren las manos, que siempre me miren a la cara. A estar en paz con todo el mundo, tener armonía y ser buena persona en la vida.

P.—¿En qué se parece a sus padres?

R.—A mi padre en la constancia del trabajo y a mi madre, en ser buena persona y humilde.

P.—La primera vez que vino a Madrid fue una sala a Carabanchel donde actuó para 10 personas. ¿Cómo llegaba uno a la capital en aquella época?

R.—Te lo voy a decir en gaditano: llegué por cojones. Yo le dije a mi mánager: ‘Vamos a salir de Andalucía, tío; estamos aquí todo el tiempo’. Y bueno, él no lo veía. Al final vinimos a esa sala pequeñita en Carabanchel.

P.—¿Quién le dio la primera oportunidad para sacar un disco?

R.—Una discográfica de Sevilla de cuyo nombre no quiero acordarme, como decía El Quijote. Presenté una maqueta con dos temas y se quedaron sorprendidos con un reggae que hice con connotaciones andaluzas. A partir de ahí me dan la oportunidad de grabar.

El Barrio. Sara Fernández EL ESPAÑOL

P.—Ha pasado mucho tiempo desde aquella primera vez. Ahora Madrid está más revuelto. ¿Cómo se lo ha encontrado?

R.—La verdad es que yo a Madrid vengo mucho aunque no esté trabajando: a ver las luces de Navidad, las calles, el ambiente... Me encanta eso. Madrid para mí ha sido como mi centro. Cuando era guitarrista, me vine a hacer tablaos, a formarme como guitarrista. Ahora está todo más revuelto, con más inmigrantes, más costes a bajo precio de pago porque la gente es de fuera. Un poco así. La verdad hay que decirla.

P.—¿Está mejor o peor que cuando vino por primera vez?

R.—Hombre, yo me quedaría con el Madrid antiguo, el de las tascas, donde se servía en todos lados cocido y veías tú al madrileño antiguo, chulapón y vacilón que te hablaba. Dentro de la pobreza que había en España, Madrid era la grandeza, la capital, con esos edificios altos... Mirabas y decías: ‘Ostras, qué edificio: el Banco de España, La Cibeles...’. Era un descubrimiento. Eso se me ha quedado grabado y lo mantengo en mi retina.

P.—Hay muchos cantantes y artistas de diferentes ámbitos que se han acercado a la acampada de Sol. ¿Se va a pasar?

R.—Es que yo qué sé... No me identifico con ningún partido. La cultura no la mantiene ni uno ni otro. Siempre están donde están. Yo vivo de la cultura. Mis intereses son la cultura y, como siempre ha estado olvidada por todos, paso de una cosa y de otra.

P.—Ahora va a llenar, entre otros muchos recintos, dos veces el Movistar Arena. ¿Se toma como una victoria haber llegado aquí sólo a base de currar, al margen de la industria?

R.—Me lo tomo como una victoria personal y bonita. Nadie me ha regalado nada. He llegado porque he llegado, no había más cojones. Y lo disfruto ahora.

P.—¿Cómo ve la industria musical?

R.— En este caso voy a hablar mal de la industria porque hoy en día sacan a gente como si fueran un producto. Les hacen sacar un single, y si suena la campanita, les graban otro, y si ya funcionan tres singles, les dejan grabar un disco. Antiguamente, te sacaban un disco y te podías expresar ante todo el mundo con 10 canciones. Ahora lo mismo sacas una canción y después la segunda y te dicen: ‘Ya no hay tercera’.

P.—¿Es más difícil salir ahora que antes?

R.—No, al revés. Es más fácil porque hay más programas y más cosas...

P.—Sí, pero como dice, las primeras canciones tienen que funcionar, si no...

R.—A la segunda te eliminan. Pero es que la música es muy ingrata. Antiguamente no existían programas como La Voz o muchos otros concursos musicales donde te conoce todo el país. Antes no te conocían si no eras bueno.

El Barrio. Sara Fernández EL ESPAÑOL

P.—Le he visto muy crítico con la música latina en la presentación del disco. ¿Pecamos de no conservar lo nuestro?

R.—La música latina está bien que esté. Siempre ha estado presente, desde que yo era pequeño, pero no estaba tan metida como para que olvidemos nuestras raíces. Hoy algunos cantantes, como ven que a uno le ha funcionado un reguetón, se ponen a cantarlo para estar ahí. Entonces, ¿por qué dejas tu sello para intentar que te escuche más gente haciendo una música que no es la tuya? Eso es una traición a sí mismo.

P.—¿Cuesta más ser auténtico en los tiempos que corren? ¿Se traiciona mucho la gente a sí misma?

R.—El que saca un single intenta ser lo más auténtico posible, pero cuando no funciona, es la misma discográfica la que dice: ‘Tienes que tirar por este camino’. Ahí es cuando dejas de ser auténtico. Ya eres un producto de una persona que te guía a lo que tú no eres y enseguida te ves haciendo una música que no es la tuya. Yo lo que digo es que si fallas, seas tú; y si ganas, seas tú. Pero que una persona que no te conozca te imponga a ti un estilo musical...

P.—Alguna vez le han empujado a hacer las cosas de un determinado modo para repetir éxito?

R.—En ningún momento. Siempre he sido dueño de mis actos. He sido escritor, arreglista y músico de mis temas. Y como siempre lo he tenido claro, confiaban en mí.

P.—Cambiando de tema. El otro día, hablando con Estrella Morente, me decía que había más racismo con los gitanos que antes. Tú no eres gitano, pero sí tienes mucho contacto con ellos. ¿Está de acuerdo?

R.—El racismo va a existir siempre, pero para los gitanos, los negros... Dicho esto. Pregúntale a una familia gitana si dejaría que su hija se casara con un payo. ¿Entonces el racismo de dónde viene? Es que si se casa con un payo pierde la etnia, te dicen.

Pero es que a tu hija —explica mientras se toca el corazón— el que la ha mandado es este, y este late. El que se case con un gitano, bienvenido sea; y un payo con una gitana o un negro o una china. Lo que tú quieras, tío. Lo importante aquí es que nos queramos. Si empezamos a mirar ya desde el racismo, viene la guerra.

P.—¿El racismo viene de las dos partes?

R.—De las dos partes. De todas las partes. Hoy en día hay cosas que todavía no hemos superado.

P.—¿Hay demasiados gurús en la industria musical?

R.—De eso la industria musical está llena, y de equivocaciones también. A los gurús lo que les interesa es que tú hagas lo que está bien para la discográfica, pero si no funciona, hacen así —y da un chasquido— y tú te vas a una discográfica más chica y acabas cantando en la verbena de tu barrio.

P.—Hablando de sus 30 años. Cuéntame qué ha sido lo mejor y lo peor que le ha pasado en este tiempo.

R.—Lo mejor es ser lo que soy. Y lo peor son las dolencias y las inseguridades que tienes ya al subir al escenario. Te empieza a doler un poco la garganta, te acojonas, le dices al de la megafonía que te suba el micro...

Pero también es verdad que luego te pones a cantar, la cabeza vuelve a su sitio y el de la megafonía te vuelve a bajar. Aún así tú quieres que suba. Son miedos escénicos.

P.—¿Tiene más miedos ahora que antes?

R.—Claro. Ahora tienes más responsabilidad. Te haces mayor y las facultades no son las mismas.

P.—Uno pensaría lo contrario. Lleva 30 años y...

R.—No, la inseguridad la llevo conmigo.

El Barrio. Sara Fernández EL ESPAÑOL

P.—En este tiempo habrá conocido mucha gente. ¿Cuál es la mayor virtud que aprecia en alguien y la que más odia?

R.—La mayor virtud de alguien es que sea lo que es. Es decir, que haya empezado siendo lo que es, que haya escrito como ha escrito y que todavía en estos tiempos sea lo que es. Y lo que más odio es que haya empezado de una manera y se haya traicionado a sí mismo.

P.—Lleva muchos tatuajes, pero, ¿a quién se tatuaría usted?

R.—Me tatuaría a mi Dios, a mis allegados, a mi padre, a mi madre... Pero, sobre todo, me tatuaría las palabras clave que faltan en la vida, como la salud, la paz y cosas así. Así que me pondría Paz en este brazo y Padilla en el otro (risas).

P.—¿Para qué le han dado económicamente estos 30 años?

R.—Me han dado para vivir de la música, para mantener a mis dos hijos y a mi familia. Y para vivir tranquilo, cómodamente, pensando que el día que me retire viviré más tranquilo que al principio, que vivía ahorcado y tenía que pagar la letra de la moto cuando ya se había estropeado. Lo mejor del mundo entero es tenerlo todo pagado y que la nevera esté llena.

P.—¿Qué le pide a la vida, más allá de la salud?

R.—Le pido a la vida que la vida sea responsable con la palabra vida. Que no martirice tanto a los que se tienen que ir, que acoja entre sus brazos a los que vienen naciendo, y que despida de una forma muy bonita. Que te vayas diciendo: ‘Qué alegría de vida he tenido, qué buena vida he tenido’. En el sentido de haber sido una persona alegre y contenta. Que la vida siga siendo vida, sólo pido eso.