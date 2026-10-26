El mejor plan familiar en centros comerciales del 26 al 31 de octubre en Madrid: comida, música y actividades infantiles

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LO ESENCIAL Las claves El centro comercial Nassica, ubicado en Getafe, celebra su 25 aniversario con una semana de actividades gratuitas para toda la familia del 26 al 31 de octubre. La programación incluye talleres infantiles, minigolf, ruleta de premios, títeres, un quiz gastronómico y el photocall 'Magazine Box'. El sábado 31 de octubre la celebración culminará con actividades de Halloween, que incluyen pasacalles, espectáculos y un concurso de disfraces con premios de 100 euros.

El centro comercial Nassica celebra su 25 aniversario con una programación especial de actividades gratuitas para toda la familia. Del 26 al 31 de octubre, la plaza central del centro se convertirá en un espacio de encuentro y entretenimiento con talleres, juegos, espectáculos y diferentes propuestas para disfrutar de una semana de celebración que culminará con una gran fiesta de Halloween.

Durante seis días, se celebrarán distintas actividades pensadas para todas las edades, como juegos y talleres creativos o espectáculos infantiles, experiencias interactivas y concursos con premios.

Con esta programación, el centro comercial ubicado en Getafe busca compartir este aniversario con sus visitantes y agradecerles haber formado parte de su historia durante estos 25 años.

Las actividades en la plaza central del Nassica comenzarán el lunes 26 de octubre, con la celebración de talleres infantiles y juegos desde las 17:00 hasta las 20:00 horas. Estas mismas actividades se celebrarán también el martes, con el mismo horario.

El miércoles, desde las 17:00 hasta las 20:00 horas, se celebrarán talleres y una ruleta con distintos premios, entre ellos entradas para el cine. Al día siguiente, en el mismo horario, estará disponible un minigolf y una nueva ruleta con más premios.

El viernes se celebrará un pintacaras desde las 16:00 hasta las 18:00 horas. Posteriormente, la tarde continuará con un quiz gastronómico y espectáculos de títeres hasta las 20:00 horas.

Además, durante toda la semana, Nassica contará con un photocall ‘Magazine Box’, que simula una revista gigante, donde los visitantes podrán inmortalizar su paso por el 25 aniversario y llevarse una fotografía como recuerdo de esta celebración tan especial.

Halloween pondrá el broche

El sábado 31 de octubre, coincidiendo con la celebración de Halloween, la plaza central del Nassica se llenará de disfraces, animación y propuestas para pequeños y mayores, con una programación que se extenderá desde la mañana hasta la noche.

La celebración arrancará con actividades infantiles para que los más pequeños disfruten del espíritu de Halloween, con un taller de pintacaras desde las 12:00 hasta las 14:00 horas. Los visitantes también podrán participar en diferentes actividades y disfrutar de la animación de un actor dinamizador, que estará presente de 17:00 a 21:00 horas.

A partir de las 19:00 horas, niños y adultos podrán demostrar su creatividad en un concurso de disfraces que contará con dos categorías diferenciadas, infantil y adulto, y en el que los mejores disfraces podrán conseguir una tarjeta regalo de 100 euros para gastar en Nassica.

A partir de las 20:00 horas, la celebración continuará con un pasacalles que llenará de ambiente festivo el centro. Por último, a partir de las 20:55 horas, un gran show pondrá el broche de oro a la jornada de Halloween y a la semana de aniversario.

Con esta iniciativa, Nassica conmemora sus 25 años como espacio de referencia para el ocio, las compras y el entretenimiento en el sur de Madrid, y refuerza su apuesta por ofrecer experiencias que conviertan el centro en un punto de encuentro para familias y amigos.

Estas actividades complementan la oferta comercial y de ocio de Nassica, que cuenta con una ubicación estratégica en el sur de Madrid junto a Getafe The Style Outlets, formando un complejo que engloba moda, ocio y restauración con un total de 71.000 m² de SBA, más de 120 tiendas, 33 restaurantes y uno de los cines más taquilleros de Madrid.