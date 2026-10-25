El Bernabéu estrena el Skywalk de la mano de Cirque du Soleil. Fever

El Circo del Sol 'invade' el Santiago Bernabéu el 13 de noviembre: una experiencia 360º desde la azotea

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LO ESENCIAL Las claves El Santiago Bernabéu estrenará el 13 de noviembre la experiencia 'Bernabéu Skywalk imagined by Cirque du Soleil', ofreciendo un paseo panorámico de 360º en el nivel 10 del estadio. El recorrido dura unos 45 minutos por las pasarelas sur y oeste, pasando por espacios tematizados inspirados en el espectáculo 'Kurios' y finalizando con una actuación en el Sky Bar. Estará disponible del 13 de noviembre al 10 de enero, con entradas desde 27 euros la general y 20 euros la reducida para menores de 14 años, a la venta en la plataforma Fever. Se trata de una colaboración pionera a nivel mundial dentro de un estadio de fútbol y funciona de forma independiente al show de la Gran Carpa del Circo del Sol en Puerta del Ángel.

El Santiago Bernabéu suma una nueva experiencia a su oferta más allá del fútbol. El estadio del Real Madrid, junto a Fever y Cirque du Soleil, estrena el Skywalk, un paseo por el nivel 10 del recinto con vistas panorámicas de 360° de Madrid.

Se trata de la primera vez que esta colaboración se lleva a cabo dentro de un estadio en el mundo, y también de la primera vez que Cirque du Soleil lleva su universo a un estadio en España.

La experiencia, llamada Bernabéu Skywalk imagined by Cirque du Soleil, abrirá al público el próximo 13 de noviembre. Está inspirada en el universo de Kurios–Gabinete de Curiosidades, el último espectáculo de la compañía canadiense, y ha sido creada de la mano de Fever, plataforma tecnológica líder en descubrimiento de cultura y entretenimiento en vivo.

Un recorrido de 45 minutos

La propuesta consiste en un recorrido de aproximadamente 45 minutos por las pasarelas sur y oeste del Bernabéu. A lo largo del camino, los visitantes pasarán por diferentes espacios ambientados en el imaginario de Kurios, como el Túnel Acordeón, Las Nubes o el Bosque Eléctrico.

El itinerario culmina en el Sky Bar, que para la ocasión se transforma en The Train Station. Allí, los asistentes podrán disfrutar de una breve actuación en directo y de otras sorpresas.

Según informan los organizadores en un comunicado, es una propuesta pensada para disfrutar en familia, que suma entretenimiento, cultura y ocio al estadio y amplía las posibilidades de vivir el Bernabéu más allá del deporte.

Fechas y horarios La experiencia estará disponible del 13 de noviembre de 2026 al 10 de enero de 2027, con el siguiente horario: De lunes a viernes: de 17:00 a 23:00 horas. Fines de semana: de 12:00 a 23:00 horas. Último acceso: a las 22:00 horas. Los días 24 y 31 de diciembre contarán con horarios especiales.

Precio y entradas

Las entradas se pondrán a la venta a través de la app y la web de Fever. Quienes se apunten a la lista de espera tendrán acceso a una preventa de 24 horas antes de la venta general.

Los precios previstos arrancan en 27 euros la entrada general y 20 euros la reducida para menores de 14 años. El precio final dependerá de la fecha y el horario elegidos.

Independiente de Kurios

Los organizadores aclaran que se trata de una experiencia premium creada para el Skywalk del estadio y que es independiente del espectáculo Kurios–Gabinete de Curiosidades, que presentará su Gran Carpa en Puerta del Ángel este otoño.

Más allá del deporte

El nuevo Skywalk se enmarca en la evolución del Bernabéu como recinto multifuncional. Ubicado en el corazón de Madrid y hogar del Real Madrid C.F., el estadio está abierto todo el año y combina deporte de alto nivel, gastronomía, cultura, espectáculos y experiencias de ocio.

Por su parte, Cirque du Soleil, fundado en 1984, ha reunido a más de 430 millones de espectadores en 86 países de los seis continentes.

La compañía cuenta con más de 3.000 empleados, entre ellos más de 900 artistas de más de 80 nacionalidades.