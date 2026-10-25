Alberto Hidalgo, el nuevo gestor del Teatro Barceló y el imperio de 6 discotecas de los 'reyes de la noche' en Madrid

LO ESENCIAL Síguenos

LO ESENCIAL Las claves La familia Trapote vendió el Teatro Barceló tras su clausura por exceso de aforo, siendo adquirido por la consultora inmobiliaria Savills. El Grupo Sounds, liderado por Alberto Hidalgo, ha alquilado el histórico inmueble para asumir la gestión de la emblemática discoteca. El grupo operará el local sumándolo a su red de discotecas de ocio nocturno en España, entre las que destacan los locales Fitz, Vandido o Bonded. El edificio de la calle Barceló, proyectado por Luis Gutiérrez Soto en los años 30, está declarado Bien de Interés Cultural.

Coincidiendo con su polémico cierre el 27 de noviembre de 2025 —el Ayuntamiento de Madrid lo calusuró por exceso de aforo durante un año y causó una guerra abierta contra las discotecas por los criterios de medición—, los propietarios del club nocturno Teatro Barceló, la familia Trapote, decidieron vender esta emblemática discoteca del centro de la capital, símbolo de la Movida Madrileña.

Lo adquirió la consultora inmobiliaria Savills, con más de 170 años de experiencia en asesoramiento inmobiliario en más de 70 países. Sus nuevos dueños lo lanzaron al mercado para alquilarlo como una "propuesta híbrida".

Bajo el riesgo de que dejara de ser discoteca al dejar a la elección del inquilino su uso, finalmente fue el Grupo Sounds el que cerró el alquiler del inmueble con ellos. Es uno de los principales operadores del sector del ocio nocturno en España el que ha decidido gestionarlo, según ha confirmado a este diario la consultora y ha hecho público esta semana en un comunicado ofical, aunque realmente se conoció la noticia hace meses.

Grupo Sounds, fundado durante la pandemia, en 2020, es conocido por gestionar los locales de ocio nocturno Fitz en Madrid, Mallorca y Marbella, Bonded, Vandido y Castellana 8.

Sus socios fundadores, a los que se les pude considerar los 'reyes de la noche' en España por destacar en el sector, son grandes empresarios del mundo de la restauración y el deporte: los hermanos Fernando y Miguel Nicolás, propietarios del Grupo Larrumba y Lalalá, respectivamente; el exfutbolista Aitor Ocio; los motoristas Andrea Iannone y Ángel Nieto, hijo; y el también socio de Larrumba, Gonzalo López.

Teatro Barcelo situado en Madrid. E. E.

Sus discotecas, especialmente Fitz, se ha llenado de famosos desde su apertura como la princesa Leonor, Quevedo, Rauw Alejandro, Fat Boy Slim Tyga, Maluma, Juan Magán o Piqué.

Alberto Hidalgo, CEO del Grupo Sounds, es una de las caras visibles del proyecto, tiene más de 133 mil seguidores en Instagram y mantiene amistad con algunos de los artistas nombrados.

El catalán, con el apodo de 'Raya' por lo poco que duerme, gestiona el grupo y es el que se encuentra día a día en todos los locales. Hidalgo es un empresario del mundo del ocio nocturno muy conocido por haber llevado a lo más alto las discotecas de Barcelona Shoko, Bikini y Gatsby.

Las fuentes del sector — según desveló Crónica Global— lo llaman "currante", pero algunas le atribuyen mal carácter y gritos a los empleados.

En Fitz —su buque insignia, en la calle Princesa, 1— actúan con frecuencia los mejores artistas internacionales y también es punto de encuentro de la jet set mundial y nacional, que no tiene reparo en pagar hasta 10.000 euros por su reservado más caro.

"Nuestro punto diferenciador es que las celebrities vienen porque intentamos que nadie los moleste y no ser vistos. Gran cantidad de futbolistas, algunas estrellas de Hollywood, todos los cantantes que cuando vienen a la ciudad, después de sus conciertos vienen a nuestro local, etc.", informaba Alberto Hidalgo a EL ESPAÑOL en una entrevista a finales de 2024.

¿Por qué tan emblemático?

El edificio del Teatro Barceló, levantado en los años 30 bajo el diseño del arquitecto Luis Gutiérrez Soto, cuenta con una superficie aproximada de 2.589 metros cuadrados y constituye un referente del racionalismo madrileño.

El inmueble, ubicado en el número 11 de calle Barceló, fue primero sala de cine desde 1931, luego teatro (1975-1979) y, desde los años 80, como uno de los espacios más simbólicos del ocio nocturno de la ciudad.

En 1980 se abrió como discoteca, Pacha Madrid, pasando a ser uno de los locales más famosos de la noche madrileña, hasta que en 2013 pasó a llamarse Teatro Barceló, manteniendo su uso como discoteca.

El edificio ha sido declarado Bien de de Interés Cultural de la Comunidad de Madrid, en la categoría de monumento.