Angy Fernández: "Cuando trabajas de adolescente tienes la cabeza en otro lado. No eres consciente de lo que pasa"

Fernández muestra su apoyo a las protestas por la vivienda en Madrid, criticando que la subida de precios y los salarios estancados impidan el acceso a una vida digna a su generación.

Asegura sentirse en su mejor momento profesional, priorizando el ámbito audiovisual y teatral mientras mantiene en suspenso su faceta musical para trabajar con mayor madurez.

La actriz reflexiona sobre el salto a la fama durante su adolescencia, asegurando que la ausencia de redes sociales en aquel momento protegió la privacidad y salud mental del elenco.

Angy Fernández repasa sus casi 20 años de carrera profesional, destacando su regreso como Paula a 'Física o Química' y su papel en la obra 'Las Irresponsables' en el Teatro Maravillas.

Angy Fernández (Palma de Mallorca, 1990) empezó a trabajar siendo adolescente y durante casi 20 años ha pasado por la música, el cine, la televisión y el teatro.

Ahora, después de volver a interpretar a Paula en Física o Química, rodar una película de terror y protagonizar una obra de teatro, siente que ha llegado a un punto de su carrera en el que tiene claro qué quiere hacer y cómo hacerlo.

"Estoy en mi mejor momento, estoy donde quiero estar", asegura entre risas. "Estoy centrada en que acabo de volver a Física o Química, en el teatro y en la película de terror que estoy rodando. Volver a lo audiovisual es lo que quería y lo puedo compaginar con hacer teatro".

Ahora compagina ese regreso a las pantallas con Las Irresponsables, la obra que representa en el Teatro Maravillas hasta el 29 de noviembre. La historia reúne a tres amigas durante un fin de semana en una casa. A Fernández le atrajeron especialmente el texto, el humor negro y sus compañeras de reparto; Eva Ugarte y Marta Poveda.

Física o Química marcó un antes y un después en su carrera y en la de sus compañeros de elenco.

P. —¿Le molesta que todavía le pregunten por Física o Química?

R. —Para nada. Física o Química me dio muchísimo, siempre me ha dado mucho. Fue donde nos dimos a conocer con mis compañeros y gracias a empezar ahí me ha venido todo lo demás. Estoy super agradecida.

Y me encanta haber vuelto 19 años después y siendo una adulta, porque empecé siendo una adolescente. Se ve el cambio de Paula, de la adolescente a la adulta. Me parece curioso interpretar al mismo personaje tantos años después.

Angy Fernández en el Teatro Maravillas. Cristina Villarino EL ESPAÑOL

P. —¿Y qué diferencia hay entre aquella Angy y la de ahora?

R. —La madurez, sobre todo, la experiencia personal y profesional de tantos años. Siento más tranquilidad, más aceptación conmigo misma y, en general, entiendo cómo funciona el mundo. Me adapto a cómo vienen las cosas y entiendo que la profesión no es muy estable.

P. —¿Cómo recuerda aquel salto a la fama? ¿Cree que habría sido diferente con las redes sociales?

R. —Con redes tiene que ser abrumador, de un día para otro tu cara está en muchos sitios. Empiezan a crecer los seguidores y todo eso. Nosotros lo vivíamos en la calle cuando salíamos a hacer cualquier cosa.

Cuando empezamos a grabar no sabíamos el impacto que iba a tener. Al ser una serie semanal, lo vivimos más tranquilos, ahora se emite casi siempre todo junto.

Éramos amigos y nos gustaba hacer cosas juntos, entonces de repente nos íbamos a pasear y veías el alcance de la gente que veía la serie por cómo nos paraban o nos hablaban.

Angy Fernández en el Teatro Maravillas. Cristina Villarino EL ESPAÑOL

Pero como no teníamos redes sociales, mentalmente lo pudimos llevar todo mejor, veíamos cuando salíamos en las Super Pop.

Ahora debe ser mucho más difícil de gestionar, pero también es un privilegio que gracias a una serie puedas tener esos seguidores que te permiten seguir trabajando. Tiene su lado bueno, nos hubiera venido bien tener redes porque es un escaparate, pero tuvimos esa protección de más privacidad.

P. —¿Cómo es su relación con Paula?

R. —He visto yo como persona todas las cosas que he pasado y he madurado y luego lo he visto en el personaje, que quizá Paula se ha quedado más atrás en madurez.

Yo no he sido madre adolescente y no sé lo que es eso, pero Paula sí. En esta temporada se habla de lo que conlleva ser madre adolescente, no haber podido acabar los estudios, dedicarte a lo que has querido porque te has centrado en tu hijo.

Yo he tenido la suerte de dedicarme en cuerpo y alma a mi profesión y a mis cosas. He tenido perro muchos años, pero ahora no. Estoy volcada en lo mío y siento que es lo que tengo que hacer.

P. —¿Le sorprende que una generación entera la siga viendo como Paula?

R. —Me sorprende y me parece bonito. Me gusta que a las cosas que he ido haciendo todos estos años sigan yendo a verme, saber que les interesa saber qué es de mi.

Es muy bonito recibir ese cariño y ver que generaciones nuevas de adolescentes están viendo la serie y nos reconocen. Eso quiere decir que no hemos envejecido mal.

Siento que hemos formado parte de una generación y a mí que me recuerden por algo tan guay y que nos tengan cariño es un regalo.

P. —Ha pasado por series, cine, teatro y música. ¿En qué formato se siente más cómoda?

R. —Lo que más me gusta es el audiovisual. Me encanta ponerme delante de una cámara. Ahora he estado haciendo una película de terror y me lo he pasado increíble.

Angy Fernández en el Teatro Maravillas. Cristina Villarino EL ESPAÑOL

Pero hoy que voy a hacer función y vengo al teatro todos los días me siento en mi hábitat. Me sigo poniendo nerviosa, sobre todo si me viene a ver una amiga.

Se abre el telón, dices la primera frase y sientes el alivio. Y yo sigo pasando por eso, pero es muy bonito porque dicen que eso lo vamos a sentir toda la vida y eso quiere decir que es algo que te importa. Me importa el público y me importa lo que hago.

Me siento cómoda en el escenario, pero en la ficción, delante de la cámara, hay algo como mágico en el equipo, el rodaje, en hacer escenas nuevas todos los días y ver cómo tu personaje crece.

P. —¿Ese nervio antes de que digan "acción" existe también delante de una cámara?

R. —Lo bueno es que ahí puedes repetir, pero sí que existe el nervio porque obviamente hay un equipo muy grande que está trabajando para que eso salga bien. Entonces tú tienes que hacer tu trabajo bien, que es decir tus frases, interpretarlas bien y no hacerles perder mucho tiempo al equipo.

Es verdad que lo que hacemos la mayoría es llevar el trabajo hecho desde casa para llegar y que el rodaje para todos sea lo más rápido posible. Pero es una maravilla cuando un director te da tranquilidad cuando te equivocas por los nervios.

P. —¿Cuál ha sido su rodaje favorito?

R. —Física fue muy guay y fue el primero. Y el reencuentro de ahora ha sido muy bonito. De repente llegaba ahí y eran todo chicos de 19 o 20 años, pero yo noto ya el cambio de energía.

Ellos son super majos, pero notas que están todo el rato activos y yo, con más años, voy con otra energía. Estoy pensando en las líneas, se piensa en todo el equipo y con 18 años estábamos siempre de risas con todos.

El elenco de ahora es joven pero son muy profesionales y me han cuidado mucho. Me sentía una más, con más años que ellos pero una más del elenco.

Es muy raro porque yo ahora tengo la edad de una profesora que podría estar en la serie, pero bueno, eso quiere decir que aquí seguimos y que estamos creciendo.

Angy Fernández en el Teatro Maravillas. Cristina Villarino EL ESPAÑOL

P. —¿Qué le llevó a trabajar en Las Irresponsables?

R. —El texto, el humor negro, que a mí me gusta mucho, que la historia sea de tres mujeres, todo lo que pasa en un fin de semana, las locuras que llegan a cometer... Me encantó.

Las compañeras que tengo es una parte muy importante. Siento que es un privilegio estar con gente tan guay, tan buenas actrices, y haber vuelto a trabajar con la misma productora que apuesta por el teatro y por hacer temporadas largas.

P. —Hablaba antes de madurez. ¿Cómo fue su llegada a Madrid y qué le preocupaba cuando empezó a trabajar?

R. —Yo llevo casi 20 años en Madrid, soy de Mallorca. Madrid acoge tan bien a todo el mundo. Siempre me he sentido en casa aquí y así lo sigo sintiendo.

En general, cuando de repente te pones a trabajar siendo adolescente tienes la cabeza en otro lado. No eres consciente de lo que está pasando a tu alrededor y en mi caso todo fue muy rápido.

Me lo pasé muy bien, pero fue como: wow. Fueron muchos proyectos seguidos y yo iba haciendo lo que me gustaba que eran muchas cosas. Ahora abrazo las cosas que me gustan y les dedico tiempo.

La música ahora la he dejado en 'stand by' porque me estoy centrando en los audiovisual y en el teatro. Antes, cuando era adolescente, tenía la cabeza en mil sitios y ahora siento que lo hago todo con más cabeza, creo que es por la edad.

Angy Fernández en el Teatro Maravillas. Cristina Villarino EL ESPAÑOL

P. —¿Y cómo ve los cambios que ha vivido Madrid, especialmente con la vivienda?

R. —La vivienda es algo básico y todos deberían tener acceso a ella porque es parte de tener una vida digna. Entiendo por qué la gente está saliendo a la calle, creo que es muy lícito lo que están haciendo.

Las cosas tienen que cambiar y creo que gracias a la gente que está manifestándose puede haber cambios reales.

Yo soy una privilegiada porque tengo mi lugar, pero hay mucha gente que no puede acceder y eso no debería ser así. No puede ser que la gente de mi edad tenga que volver a vivir con sus padres porque no se pueden permitir pagar una vivienda.

Ha subido la vivienda, pero los salarios se han quedado igual. La gente no puede acceder, entonces, ojalá cambie y la gente que está alzando la voz por todos es muy valiente.