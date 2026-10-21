La mayor fiesta de Halloween llega a Madrid el 30 y 31 de octubre: 24 horas de música y 20.000 asistentes

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LO ESENCIAL Las claves Madrid acogerá 'Blackworks Halloween: The Purgatory' los días 30 y 31 de octubre en La Nueva Cubierta de Leganés. El festival ofrecerá 24 horas de música electrónica distribuidas en dos jornadas de 18:00 a 06:00 horas con una capacidad para 20.000 asistentes. El cartel reúne a 24 DJs internacionales de hard techno, schranz y hardcore como Angerfist, 6EJOU, Luciid, Vendex y Dexphase. Los abonos de dos días están disponibles por 70€ y las entradas de día a partir de 38€ en la web oficial del evento.

Madrid ya tiene a la vista uno de los fines de semana más intensos del año para el sector del ocio nocturno. Los próximos 30 y 31 de octubre, la Nueva Cubierta de Leganés se convertirá en un gigantesco templo del hard techno y el techno industrial con 'Blackworks Halloween: The Purgatory'.

El festival, que durará dos jornadas, reunirá hasta a 20.000 ravers y ofrecerá 24 horas de música electrónica, producción audiovisual y una experiencia inmersiva inspirada en el imaginario más oscuro de Halloween.

El recinto se transformará en un inmenso escenario gótico de terror, con una ambientación diseñada para envolver al público en una experiencia en 360º. Escenarios, estructuras, iluminación, efectos especiales y elementos escenográficos recrearán un purgatorio electrónico en el que miles de ravers disfrazados de personajes de terror o con el habitual uniforme de guerra.

A la potencia de un sonido concebido para las altas pulsaciones (155-160 beats por minuto) se sumará una producción específica para Halloween, con una estética gótica, oscura y tenebrosa que convertirá La Nueva Cubierta en un auténtico universo de miedo. El festival ahonda así en la estrategia de Blackworks de convertir sus grandes eventos en experiencias audiovisuales a la altura.

Cada noche comenzará a las 18:00 horas y terminará a las 06:00 de la mañana siguiente, dejando 12 horas de fiesta ininterrumpida por día. Dos enormes garras en 3D envolverán el escenario y cada jornada desplegará una narrativa distinta: La noche más oscura del año (viernes) y Réquiem (sábado).

El cartel artístico reúne a figuras líderes del hard techno, el schranz y el hardcore, tales como el francés 6EJOU, irlandés Luciid, el alemán Angerfist, el catalán Vendex y el madrileño Dexphase —DJ y alma mater de la marca Blackworks—.

El evento también contará con un abanico de nombres habituales en las giras de la marca en España y el exterior: SNTS, A.N.I., SANTØS, Felicie, Callush, Remco Beekwilder, Tarkno, Toxic Machinery… Así hasta 24 dj's.

The Purgatory llega en un momento de expansión internacional para Blackworks. La marca nació en Madrid en 2019 de la mano de Dani Novoa, conocido artísticamente como Dexphase, cuando el hard techno era un género minoritario en el circuito nocturno, y ya ha realizado eventos en ciudades como Londres o Basilea.

Tras la pandemia, este estilo explotó entre la Generación Z y hoy en día es más que una tendencia sonora, convirtiéndose en la seña de identidad de una generación de jóvenes que han hallado en estas fiestas con ritmos frenéticos una válvula de escape a su vida cotidiana.

El abono para las dos jornadas aún está disponible a un precio de 70€, mientras que el ticket de día suelto se vende a partir de 38€ en la web oficial. El cartel por días ya ha sido anunciado.