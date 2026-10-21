La espectacular transformación de Las Ventas en una sala de conciertos para 3.000 personas con más de 40 espectáculos

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LO ESENCIAL Las claves La plaza de toros de Las Ventas se transforma en una sala de conciertos con carpa desmontable para 3.000 personas en el ruedo. La programación de Live Las Ventas ofrecerá más de 40 espectáculos entre el 25 de octubre y marzo de 2027, aprovechando el fin de la temporada taurina. El cartel incluye artistas como Melody, Cazzu, Tan Biónica y Los Fabulosos Cadillacs, con casi un 40% de presencia internacional. La gestora Ikigo by Nautalia instaló la estructura en solo 48 horas y prevé alcanzar cerca de 85.000 asistentes este ciclo.

La plaza de toros de Las Ventas volverá a convertirse en un escenario musical a partir del próximo 25 de octubre, con una programación de más de 40 espectáculos hasta marzo de 2027.

El recinto taurino contará con una carpa desmontable de 1.305 metros cuadrados y capacidad para 3.000 espectadores, que permitirá celebrar conciertos y otros eventos durante los meses en los que no hay actividad taurina.

La transformación comenzó tras el cierre de la temporada taurina, el pasado 12 de octubre, y se completó en apenas 48 horas, según la empresa gestora, Ikigo by Nautalia.

La instalación ocupa el ruedo de la plaza, de 60 metros de diámetro, y permitirá combinar la programación musical con la celebración de actos privados, empresariales e institucionales.

La cuarta temporada de Live Las Ventas incluirá artistas y grupos como Melody, Cazzu, Tan Biónica, Los Fabulosos Cadillacs y No Te Va Gustar. La programación abarcará géneros como el pop, el rock, el indie, la música urbana, el reguetón y la electrónica.

Según la organización, los artistas internacionales representarán cerca del 40% de la oferta.

El ciclo musical llega después de una temporada 2025-2026 en la que el 82% de los espectáculos agotaron sus entradas. Para esta nueva edición, la empresa prevé aumentar un 18% la asistencia y alcanzar cerca de 85.000 visitantes.

Una carpa desmontable

La instalación de la carpa permite aprovechar el espacio durante los meses en los que la plaza no acoge festejos taurinos. El recinto mantendrá esta configuración hasta marzo, cuando volverá a recibir espectáculos taurinos, además de continuar con la celebración de eventos privados.

La organización también asegura haber introducido mejoras en accesibilidad, seguridad, recursos audiovisuales y servicios para el público con el objetivo de adaptar las instalaciones a la actividad musical.

La directora de Ikigo by Nautalia, Verónica Yunta, ha defendido la versatilidad del recinto para acoger diferentes tipos de eventos. Por su parte, el consejero delegado de Travel Live, Rafael García Garrido, ha destacado la rapidez de la transformación y ha subrayado la intención de la empresa de seguir ampliando la actividad vinculada al ocio y el entretenimiento en Madrid.