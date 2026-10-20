Chuck y Dave ya tienen 56 'nuevos' gimnasios en España y un imperio de 7.000 en todo el mundo: abren 24 horas

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LO ESENCIAL Las claves Chuck Runyon y Dave Mortensen fundaron Anytime Fitness en 2002, pionera en el modelo de gimnasios abiertos las 24 horas del día, los 365 días del año. Su matriz, Purpose Brands (tras fusionarse con Orangetheory Fitness), cuenta con más de 7.000 establecimientos y seis millones de socios en más de 40 países. La cadena ya dispone de 56 gimnasios operativos en España y prevé cerrar 2026 alcanzando los 60 locales y más de 60.000 socios. Madrid y Andalucía se sitúan entre los territorios estratégicos prioritarios para las próximas aperturas de la franquicia de cara a 2027.

Chuck Runyon y Dave Mortensen llevan más de dos décadas vinculados a un negocio que se ha extendido por todo el mundo: los gimnasios abiertos las 24 horas. En 2002 fundaron Anytime Fitness con una idea centrada en hacer más accesible el ejercicio físico.

Desde entonces, la compañía ha pasado de ser una iniciativa empresarial en Estados Unidos a convertirse en una de las mayores redes de franquicias del sector. Ahora, la marca prepara nuevas aperturas en España, con Madrid entre sus objetivos de expansión.

El grupo empresarial al que pertenecen los gimnasios reúne distintas marcas vinculadas al ejercicio y el bienestar. Según los datos difundidos por la compañía, la organización conjunta supera los 7.000 establecimientos y los seis millones de socios en más de 40 países.

La historia empresarial de Runyon y Mortensen está ligada al desarrollo de un modelo de gimnasio que combina la proximidad con la flexibilidad horaria.

Anytime Fitness nació en 2002 con el objetivo de facilitar el acceso al entrenamiento a personas que no siempre pueden adaptarse a los horarios convencionales de estos establecimientos.

La apertura durante las 24 horas del día y los 365 días del año se convirtió en una de las señas de identidad de la marca. Su crecimiento se apoyó en un sistema de franquicias que permitió extender la red mediante empresarios que operan sus propios clubes bajo un mismo modelo.

La marca proporciona un marco común de funcionamiento, mientras que los franquiciados asumen la explotación de sus respectivos negocios de acuerdo con las condiciones contractuales. La distribución concreta de los costes, los ingresos y las obligaciones depende de cada acuerdo.

Durante las dos décadas posteriores a su fundación, Anytime Fitness amplió su presencia internacional hasta superar los 6.000 clubes en más de 40 países, según la información corporativa de la compañía. La red se convirtió así en uno de los principales activos del negocio desarrollado por sus fundadores.

La expansión no se ha limitado a los gimnasios. En 2024, Self Esteem Brands, la empresa matriz de Anytime Fitness, se fusionó con Orangetheory Fitness para dar lugar a Purpose Brands. El grupo reúne actualmente distintas franquicias relacionadas con el fitness y el bienestar.

La operación amplió el alcance del negocio más allá de una única cadena de gimnasios y consolidó una estructura empresarial con varias marcas. El grupo atiende a más de seis millones de socios a través de más de 7.000 establecimientos, de acuerdo con las cifras difundidas con motivo del reconocimiento de sus cofundadores.

En España, esta estructura se aprecia en las últimas aperturas anunciadas por la cadena. Los nuevos clubes de Figueres y Can Llong, en Cataluña, están impulsados por empresarios que ya operan otros gimnasios de la marca.

Madrid, entre los objetivos

La compañía cuenta con 56 gimnasios operativos en España y prevé cerrar 2026 con 60 establecimientos y más de 60.000 socios. Madrid y Andalucía figuran entre los territorios prioritarios para las nuevas aperturas previstas en 2027.

La presencia de la marca en el país empezó en 2021 y se concentra especialmente en Cataluña (el 60%). En la capital hay por el momento ocho gimnasios, sin embargo, sus planes para el próximo año apuntan a una mayor atención a otros mercados, entre ellos la Comunidad de Madrid.

De los 56 establecimientos españoles, cinco son propiedad directa de la compañía, según los datos facilitados por la propia cadena. El resto se integra en una red en la que tienen un papel destacado los franquiciados.

La expansión prevista en Madrid se enmarca en una estrategia más amplia que combina el desarrollo de la red y el crecimiento de los empresarios que ya forman parte de ella. La compañía no ha detallado en la información facilitada cuántas aperturas concretas prevé realizar en la región durante 2027.