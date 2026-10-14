Michael Jackson 'revive' en Madrid para devolver al Palacio de Vistalegre a los 80 con todos sus grandes éxitos

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LO ESENCIAL Las claves El espectáculo tributo 'This is Michael' llegará al Palacio Vistalegre de Madrid el próximo 6 de noviembre con las entradas casi agotadas. La producción de gran formato dura casi dos horas e incluye voz en directo, banda, cuerpo de baile internacional y una gran propuesta audiovisual. El artista Lenny Jay lidera el show interpretando los grandes éxitos del 'Rey del Pop' como Billie Jean, Thriller, Beat It o Smooth Criminal. El evento en la capital forma parte de una exitosa gira internacional que ya ha pasado por escenarios de Europa, Latinoamérica, Asia y Oriente Medio.

Tras conquistar escenarios y arenas alrededor del mundo, This is Michael llega a Madrid el próximo 6 de noviembre para presentarse en el Palacio Vistalegre, con localidades a punto de agotarse.

Con una puesta en escena de gran formato, voz en directo, banda, cuerpo de baile internacional, vestuario, coreografías y una producción audiovisual diseñada para arenas, This is Michael propone un recorrido por algunas de las canciones más emblemáticas de uno de los artistas más influyentes de todos los tiempos.

Al frente del espectáculo se encuentra Lenny Jay, cuya interpretación vocal y escénica se ha convertido en el centro de una producción que viene recorriendo con enorme éxito Europa, Latinoamérica, Oriente Medio y Asia, agotando localidades en algunas de las principales ciudades de su gira.

Madrid será una de las grandes citas de la temporada europea del espectáculo.

Un viaje por su música

Durante casi dos horas, el público podrá revivir en directo una sucesión de canciones que forman parte de la historia de la música popular, con clásicos como Billie Jean, Beat It, Thriller, Smooth Criminal, Black or White, Man in the Mirror y muchos otros.

Pero This is Michael va más allá de una colección de grandes éxitos.

El espectáculo ha sido concebido como una experiencia de gran formato que recupera la dimensión visual, coreográfica y musical que convirtió cada aparición de Michael Jackson en un acontecimiento.

Cada número cuenta con una identidad propia y combina música interpretada completamente en directo, baile, iluminación, contenidos audiovisuales y una cuidada dirección artística, construyendo un espectáculo pensado tanto para quienes vivieron la era Michael Jackson como para nuevas generaciones que continúan descubriendo su obra.

En todo el mundo

This is Michael se ha consolidado durante los últimos años como una producción internacional capaz de convocar a miles de espectadores en diferentes continentes.

Su gira ha pasado por importantes escenarios de Latinoamérica, Europa, Asia y Oriente Medio, con numerosas funciones agotadas y nuevas fechas incorporándose constantemente a su calendario internacional.

La producción continúa creciendo temporada tras temporada, llevando el espectáculo desde grandes teatros hasta arenas, con un despliegue técnico y artístico adaptado a cada recinto.

La cita de Madrid en el Palacio Vistalegre, con las últimas localidades disponibles, supone uno de los grandes encuentros de This is Michael con el público español y una oportunidad para vivir el repertorio de Michael Jackson con la dimensión de un gran concierto internacional.

Madrid (ficha técnica):

Fecha: 6 de noviembre de 2026

Lugar: Palacio Vistalegre, Madrid

Espectáculo: This is Michael

Duración aproximada: 1 hora 50 minutos

Producción: SIRA

Localidades a punto de agotarse.