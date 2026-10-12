El mejor taco de Madrid se come en este restaurante escondido dentro de la Casa de México: es un mar y montaña

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LO ESENCIAL Las claves El restaurante Puntarena gana el Concurso al Mejor Taco de Madrid con su propuesta 'Smash', una combinación mar y montaña de camarón, chorizo y costra de queso. Valletako, ubicado en el Mercado de Numancia, se corona con el premio a la Mejor Tostada de Madrid por su plato 'Pulpo enamorado'. La taquería Los Carnales consigue el galardón al Mejor Cóctel de Madrid con 'Sangre azteca' y se hace además con el premio del voto popular. Los premios fueron entregados durante el festival Agave y Maíz en Madrid Río, evaluados por un jurado profesional bajo el respaldo del Sello Copil.

El restaurante Puntarena, situado en Fundación Casa de México, se llevó la victoria en el Concurso al Mejor Taco de Madrid con 'Smash', una propuesta que combina camarón y chorizo aplastado en la máquina empleada para hacer sus propias tortillas, y una costra de queso, coronada con toda la fuerza de sus salsas y la frescura de sus toppings.

Una combinación que une España y el Pacífico mexicano, seña de identidad de la cocina de Puntarena, que enamoró al jurado para llevarse este Concurso Copil al Mejor Taco de Madrid.

Madrid Río fue escenario de una competición repleta de sabor y autenticidad. El Concurso Sello Copil eligió al Mejor Taco, la Mejor Tostada y el Mejor Cóctel de Madrid, con la participación de las mejores cocinas mexicanas de la capital que cuentan con Sello Copil, la máxima distinción a la auténtica gastronomía mexicana en España, que otorgan la Fundación Casa de México en España y la Academia Mexicana de Gastronomía.

Diez de las mejores cocinas mexicanas de Madrid, presentes en Agave y Maíz Festival Mexicano, entraron en la lista: La Única, San Angelinn, Regañadientes, Puntarena, Valletako, Los Carnales, Trompo, Mazûl, Taquela y Barracuda MX. Cada una de ellas, con una propuesta que representaba su esencia.

En los criterios de puntuación, el sabor tenía especial peso, con un 50% de la nota final, mientras que la otra mitad se la repartían la presentación y técnica, cada una aportando el 25% del resultado final.

Y para dirimir este Concurso del máximo nivel, un jurado profesional con representantes de Gobierno Municipal de Zapopan, Academia Madrileña de Gastronomía, Fundación Casa de México en España (Sello Copil), El Español (Cocinillas) y un suscriptor elegido de El País.

Valletako, Mejor Tostada

Por su parte, el restaurante Valletako se impuso en la votación del jurado profesional en el Concurso a la Mejor Tostada de Madrid. Valletako es una taquería situada en el Mercado de Numancia, en Puente de Vallecas, que ha convertido la cocina callejera mexicana en una auténtica seña de identidad, con Boris Payán a la cabeza.

Valletako ha ganado el premio a Mejor Tostada. Feria Agave y Maíz

La Mejor Tostada de Madrid tiene el nombre de 'Pulpo enamorado', que aprovechó al máximo el sabor del pulpo y su colágeno para potenciar su fuerza en el paladar, conquistando a los comensales.

Los Carnales, Mejor Cóctel

Por último, Los Carnales se hicieron en el Concurso al Mejor Cóctel de Madrid. Esta taquería ubicada en la calle Martín de los Heros, se impuso con el cóctel 'Sangre azteca', con mezcal joven, guayaba y Jamaica, además de chamoy casero con tajín.

Los asistentes a Agave y Maíz Festival Mexicano no solo tuvieron el gusto de probar todo el sabor que ofrecen diez de las mejores cocinas mexicanas con Sello Copil de Madrid. A través de una votación popular, el público eligió su restaurante favorito de este evento que reunió cultura, gastronomía y música en la explanada de Puente del Rey.

Los Carnales se hicieron con el voto del público, por su gastronomía, buen ambiente y por el colorido que aportaron a Agave y Maíz, trasladando el espíritu de Michoacán a Madrid.

Entre el público participante en esta votación se sortearán una cena en uno de estos 10 restaurantes Sello Copil presentes en Agave y Maíz Festival Mexicano, cuyo ganador se anunciará a través de las redes sociales oficiales del festival (@agaveymaizfest).

Con estos premios, Agave y Maíz Festival Mexicano se confirma en su estreno en la capital como la mayor concentración de gastronomía mexicana auténtica de Madrid, con una selección entre los más de 130 restaurantes reconocidos con el Sello Copil en España en su quinta edición: diez cocinas de referencia de la capital, cocinando juntas durante cuatro días.

Agave y Maíz forma parte del Programa Oficial de la Hispanidad 2026 de la Comunidad de Madrid. MadBlue River Fest cuenta con el apoyo de Zapopan (Jalisco), la Fundación Casa de México en España y Sello Copil, así como de Cervezas Victoria, Fuente Liviana, Goya, Jarritos, José Cuervo, L'Oréal y Electrolit.