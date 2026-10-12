La mejor feria de vino para visitar en Madrid el 26 de octubre: 89 bodegas de 19 países y más de 500 vinos naturales

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LO ESENCIAL Las claves La feria de vino natural Vella Terra regresa a Madrid el próximo 26 de octubre en una edición especial que coincide con su décimo aniversario. El evento reunirá a 89 bodegas de 13 países distintos y ofrecerá la degustación de más de 500 vinos naturales verificados. Para garantizar la calidad, la organización exige a las bodegas presentar analíticas y cumplir con criterios como agricultura ecológica o un máximo de 30 mg/L de sulfuroso. La cita servirá como punto de encuentro para viticultores, importadores, sumilleres y profesionales del sector nacional e internacional.

Vella Terra vuelve a Madrid el próximo 26 de octubre con una edición que reunirá durante una única jornada a 89 bodegas de 13 países, procedentes de 67 territorios vitivinícolas, y más de 500 vinos naturales verificados.

La cita supone la confirmación del regreso a la capital, en la que Vella Terra trabaja desde 2017, pero donde, por cuestiones logísticas, la feria no se celebra cada año.

La nueva edición reunirá en Madrid a una gran cantidad de viticultores y elaboradores nacionales e internacionales junto a distribuidores, importadores y más profesionales del sector.

Vella Terra celebra en esta edición su décimo aniversario. Desde su nacimiento en Barcelona en 2016, hasta 800 bodegas de 27 países han pasado por sus ediciones, convirtiendo la feria en un punto de encuentro entre proyectos históricos del vino natural y nuevas generaciones de productores

Uno de los rasgos que más definen a Vella Terra desde su comienzo es su independencia. La feria no pertenece a ningún grupo de productores o asociación. Y cada año con cada edición conviven diversos profesionales del sector y bodegas con y sin distribución, procedentes de distintos países, regiones y realidades productivas.

En cada edición, trabajan dentro de la feria entre 10 y 15 distribuidoras locales y varias internacionales, junto a importadores, restauradores, sumilleres, tiendas especializadas y otros profesionales del sector.

Algunas acompañan a las bodegas con las que ya trabajan. Otras, en cambio, acuden también con el propósito de encontrar proyectos nuevos y establecer futuras colaboraciones

La feria mantiene un sistema propio de verificación de los vinos participantes. Según el mismo, las bodegas deben acreditar su forma de cultivo y elaboración y presentar las analíticas de los vinos que exponen.

Los distintos criterios incluyen agricultura ecológica, fermentaciones espontáneas, biodinámica o regenerativa, ausencia de aditivos enológicos y un máximo de 30 mg/L de sulfuroso total cuando este se utiliza.

"Desde el principio quisimos que el vino natural no fuera únicamente una palabra escrita en una etiqueta o una cuestión de quién recomienda una botella. Si nosotros presentamos un vino natural tenemos la responsabilidad de saber cómo se ha cultivado y elaborado", señala Alejandra Delfino, directora de Vella Terra.

La edición de Madrid mostrará una extensa panorámica del movimiento actual del vino natural, desde las bodegas más consolidadas hasta proyectos emergentes, con productos europeos y de otros continentes y con vinos que aun no cuentan con distribución en España, en algunos casos.

Vella Terra se extenderá además por distintos puntos de la capital durante los días cercanos al evento, mediante el desarrollo de diferentes acciones junto a la hostelería madrileña.

«Para nosotros una feria no termina cuando se cierran sus puertas. Queremos que los productores entren en contacto con la ciudad, con sus profesionales y con las personas que están haciendo crecer la cultura del vino natural durante todo el año», añade la organización.