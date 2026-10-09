El terror toma Madrid: así será Halloween con más de 10 pasajes y una "nueva y peligrosa experiencia de supervivencia"

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LO ESENCIAL Las claves Parque Warner y Parque de Atracciones de Madrid presentan su programación especial de Halloween con más de 10 pasajes de terror y actividades para todas las edades. Parque Warner estrena el pasaje infantil 'ACME Factory' y eleva el nivel de terror con las 'Scary Nights', que incluyen la extrema experiencia de supervivencia 'The Hunt Club'. El Parque de Atracciones de Madrid apuesta por una oferta familiar con el espectáculo gótico 'Lacrimosa' y el divertido recorrido infantil 'Un laboratorio muy loco'. La temporada de terror en la capital se prolongará hasta el 1 de noviembre en el Parque de Atracciones y hasta el 2 de noviembre en Parque Warner.

La Warner y el Parque de Atracciones de Madrid ya tienen todo preparado para recibir la temporada más terrorífica del año. Ambos recintos han transformado sus instalaciones y han preparado una programación especial que combinará, este año, experiencias extremas para los amantes del miedo, espectáculos en directo y actividades familiares pensadas para disfrutar de Halloween con todas las edades.

Los visitantes podrán adentrarse en escenarios de terror, recorrer pasajes tematizados, descubrir nuevas scare zones y encontrarse con algunos de los personajes más populares de Warner Bros., DC y Nickelodeon en sus versiones más inquietantes.

La temporada se prolongará hasta el 1 de noviembre en Parque de Atracciones de Madrid y hasta el 2 de noviembre en Parque Warner.

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Parque Warner eleva el nivel de terror

Parque Warner vuelve a apostar por una de sus temporadas más destacadas con una programación renovada para todos los públicos.

Entre las principales novedades se encuentra ACME Factory, un nuevo pasaje infantil diseñado para que los más pequeños puedan disfrutar de una experiencia de Halloween adaptada a su edad, con el humor y la estética propios del universo de los Looney Tunes.

Para los visitantes que buscan emociones más intensas, el parque celebrará la quinta edición de sus Scary Nights, que se presenta como la más extrema hasta la fecha. Esta programación especial incorpora nuevos escenarios y experiencias destinadas a poner a prueba a los más valientes.

Una de las grandes novedades será The Hunt Club, un nuevo pasaje del terror en el que los visitantes deberán enfrentarse a una peligrosa experiencia de supervivencia.

A esta propuesta se suman dos nuevas scare zones: Dionesium Escape Scare Zone y La Eterna Noche, espacios tematizados en los que el terror podrá aparecer en cualquier momento mientras los asistentes recorren el parque.

La oferta se completa con una nueva experiencia extrema, Slasher Royale: Survive the Nightmare, que llevará a los participantes a enfrentarse a una pesadilla inspirada en el cine de terror y los desafíos de supervivencia.

Las Scary Nights también estarán acompañadas de música, animación y la presencia de personajes de Warner Bros. y DC en una versión especialmente creada para la noche de Halloween.

Entre los dos parques hay 10 pasajes del terror. Cedida.

Propuesta familiar en Parque de Atracciones

Por su parte, el Parque de Atracciones de Madrid presenta como gran novedad Lacrimosa, una superproducción de inspiración gótica que combinará música, interpretación y una cuidada puesta en escena.

El espectáculo contará con 14 artistas sobre el escenario y se plantea como uno de los grandes reclamos de la temporada.

El recinto madrileño también reforzará su programación dirigida al público infantil y familiar con Un laboratorio muy loco, un nuevo recorrido en el que los visitantes podrán descubrir una aventura llena de humor, personajes y situaciones inesperadas.

La experiencia permitirá a las familias disfrutar del ambiente de Halloween sin renunciar a un contenido más amable y adaptado a los niños.

Además de los nuevos espectáculos y recorridos, el parque volverá a llenar sus instalaciones de decoración temática, personajes y propuestas de animación para crear una atmósfera especial durante toda la temporada.

Entre Parque Warner Madrid y Parque de Atracciones de Madrid, la programación reunirá más de una decena de pasajes del terror, además de distintas scare zones, actuaciones y experiencias inmersivas.

La oferta incluirá también sesiones de DJ en directo y encuentros con personajes de reconocidas franquicias de Warner Bros., DC y Nickelodeon, que aparecerán caracterizados con motivo de Halloween.

De este modo, ambos parques buscan consolidarse como una de las principales alternativas de ocio de la Comunidad de Madrid durante el otoño.

La programación permitirá elegir entre una jornada familiar, con espectáculos y recorridos adaptados a los más pequeños, o una visita nocturna marcada por el terror, la música y las experiencias extremas.