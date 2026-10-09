El festival de tacos mexicanos perfecto para visitar hasta el 12 de octubre junto a Madrid Río: entrada gratuita

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LO ESENCIAL Las claves El festival Agave y Maíz se celebra en la explanada de Puente del Rey, junto a Madrid Río, del 9 al 12 de octubre con acceso gratuito. El evento reúne a diez distinguidos restaurantes con el Sello Copil que competirán por el premio al mejor taco, tostada y cóctel de Madrid. La ciudad mexicana de Zapopan (Jalisco), cuna del tequila y el agave azul, es la invitada de honor en esta primera edición del festival. Forma parte del Madblue River Fest, que incluye la carrera Madrid Corre en Español el domingo 11 de octubre e integra la agenda de la Hispanidad 2026.

Empieza en Madrid Río Agave y Maíz, Gran Festival Mexicano. Del 9 al 12 de octubre, la explanada de Puente del Rey reúne por primera vez a diez cocinas distinguidas con el Sello Copil, la máxima distinción a la auténtica gastronomía mexicana en España, que otorgan Fundación Casa de México en España y la Academia Mexicana de Gastronomía.

No es una feria de casetas. Es una selección entre los más de 130 restaurantes reconocidos con el Sello Copil en España en su quinta edición: diez cocinas de referencia de la capital, cocinando juntas durante cuatro días.

«México nos ha traído a España una generosidad incalculable: sus alimentos, su alegría, su cocina. Agave y Maíz es nuestra manera de celebrarlo en Madrid», señala Luis Prieto, fundador y CEO de Madblue.

Fundación Casa de México impulsa este evento gastronómico, de la mano del Sello Copil, garantía de autenticidad en la gastronomía mexicana.

"Sello Copil participa en Agave y Maíz para seguir fortaleciendo la presencia de la auténtica gastronomía mexicana en España, respaldando a los restaurantes y profesionales que la representan con excelencia y contribuyendo a que el público conozca la riqueza, diversidad y profundidad cultural de una cocina reconocida como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad", declaró Ximena Caraza Campos, directora general de la Fundación Casa de México en España.

Las diez cocinas

Estos son los 10 restaurantes de los que podrán disfrutar los asistentes a la feria este fin de semana y además competirán para conseguir el premio al 'Mejor taco de Madrid': La Única, San Angelinn, Regañadientes, Puntarena, Valletako, Los Carnales, Trompo, Mazûl, Taquela y Barracuda.

De la taquería al fuego a la cocina de mar, cada una trae lo suyo. Varias cocinarán platos que no están en su carta habitual.

El concurso: Mejor Taco, Mejor Tostada y Mejor Cóctel de Madrid

El Concurso Sello Copil elige al Mejor Taco, la Mejor Tostada y el Mejor Cóctel de Madrid. El sábado 10, un jurado recorrerá los diez puestos y puntuará en secreto cada propuesta. Los ganadores se anunciarán el domingo 11 a las 20:00 en el escenario, junto al Mejor Restaurante del Público, que se decide por votación con un código QR en cada puesto. El lunes 12, los ganadores cocinarán en directo en un show cooking (13:00) y recibirán sus premios (14:30).

Tacos mexicanos Cedida

El jurado, presidido por Jesús Rodríguez, fundador y CEO de Lastlap, cuenta con representantes de Gobierno Municipal de Zapopan, Academia Madrileña de Gastronomía, Fundación Casa de México en España · Sello Copil, El Español · Cocinillas y suscriptores de El País. El festival entregará además el premio El Más Divertido.

Coctelería de autor y destilados de agave

Junto a las cocinas, una barra de coctelería de autor y una selección de destilados de agave con denominación de origen: mezcal, tequila, raicilla, bacanora y sotol.

Zapopan, ciudad invitada

El municipio de Zapopan, en Jalisco, es la ciudad invitada de esta primera edición. Jalisco es la tierra del agave azul y del tequila, y su cocina aporta al festival una de las despensas más ricas de México. Zapopan estará presente durante los cuatro días con espacio propio.

Zapopan centro Cedida

Y el domingo, se corre

Agave y Maíz forma parte de Madblue River Fest, un proyecto promovido por Madblue y Lastlap (Atresmedia) que incluye también Madrid Corre en Español, la carrera que celebra el idioma que comparten 635 millones de personas: un 10K que sale el domingo 11 a las 10:00 desde Puente del Rey y llega a meta entre mariachis, con el festival esperando a los corredores.

Las inscripciones están abiertas desde 14 euros en www.madridcorreenespanol.es. Habrá también carreras infantiles gratuitas, a las 12:00 del domingo, con distancias adaptadas a cada edad. Agave y Maíz y Madrid Corre en Español forman parte del Programa Oficial de la Hispanidad 2026 de la Comunidad de Madrid.

MadBlue River Fest cuenta con el apoyo de Zapopan (Jalisco), Fundación Casa de México en España y Sello Copil, así como de Cervezas Victoria, Fuente Liviana, Goya, Jarritos, José Cuervo, L'Oréal y Electrolit.

AGENDA

Viernes 9 · 12:00: apertura del festival.

Sábado 10 · 12:15: ruta del jurado por los diez puestos.

Domingo 11 · 10:00: Madrid Corre en Español (10K) / 20:00: anuncio de ganadores del concurso.

Lunes 12 · 13:00: show cooking de los ganadores / 14:30: entrega de premios.