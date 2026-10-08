Fachada del nuevo local de Dabiz Muñoz en Fuencarral, este miércoles. El Español

Dabiz Muñoz compra el local del restaurante donde estaba Superchulo en Malasaña: la posible llegada de su pollo frito

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LO ESENCIAL Las claves Dabiz Muñoz ha adquirido el local que ocupaba Superchulo, situado en el número 74 de la calle Fuencarral, junto al Museo de Historia de Madrid. El establecimiento, cerrado al público, aún conserva la estética y el rótulo de Superchulo; las lonas de GoXO son una campaña publicitaria y no anuncian un nuevo delivery. El grupo UniverXO no ha confirmado el futuro uso del espacio, aunque podría albergar Pollos Muñoz, su marca vinculada al pollo frito y al delivery GoXO. La posible apertura se enmarca en el auge del pollo frito en Madrid, con recientes llegadas como Lord of the Wings, Yopo, Pan Pájaro Pan, Pollos del Sur y Wingstop.

Dabiz Muñoz ha comprado un nuevo local de restauración en pleno centro de la capital. El grupo del chef con tres estrellas Michelin ha adquirido lo que fue hasta el momento el restaurante de comida saludable Superchulo.

Según confirman varias fuentes consultadas por este medio, la compra se cerró hace unos meses.

El nuevo local del famoso hostelero madrileño se encuentra en una ubicación inmejorable: en la calle Fuencarral, el barrio Universidad-Malasaña, en el distrito Centro.

Fachada en calle Fuencarral. Mar León

El restaurante se sitúa junto al Museo de Historia de Madrid, muy cerca del Metro Tribunal. Su ubicación abarca el número 74 de la calle Fuencarral y hace esquina compartiendo tramo con el número 2 de la calle de la Beneficencia.

En estos momentos, el local está cerrado al público, y el rótulo y estética de Superchulo no se ha retirado todavía.

Mientras, aprovechan el espacio, para promocionar uno de sus conceptos gastronómicos: su delivery de alta cocina GoXO.

Aunque puede llevar a confusión para los transeúntes, desde el equipo de uno de los mejores cocineros del mundo informan de que no abrirán ahí su delivery, sino que están anunciados los platos de GoXO en lonas blancas al tratarse de una campaña publicitaria.

No han querido confirmar todavía el uso que le van a dar al espacio, por lo que será desconocido hasta que lo hagan oficial. Pero si siguen la tendencia del mercado gastronómico madrileño, podría tratarse de Pollos Muñoz, la marca de pollo frito que lleva la firma de Dabiz Muñoz, aprovechando que ahora está en auge este tipo de negocios.

Por ahora, Pollos Muñoz es un apartado dentro del delivery GoXO que recoge su sándwitch de pollo braseado y su pollo frito. En ferias y fiestas, como Navidad, también tiene su propio foodtruck donde preparan tacos, hamburguesas y otro tipo de elaboraciones siendo el pollo la carne protagonista.

Hasta el momento, desde el UniverXO de Dabiz Muñoz no quieren anunciar el uso le van a dar al nuevo establecimiento de uno de los mejores cocineros del mundo, ubicado en una de las calles más concurridas de Madrid.

El boom del pollo frito en la capital

El 'boom' de restaurantes de pollo frito en la ciudad es evidente. A pesar de ser cada vez más los locales que se suman a la tendencia, los hosteleros siguen viendo mercado en esta carne rebozada al estilo americano.

Uno de los desembarcos más sonados recientemente en Madrid en este sector, también en el barrio de Malasañana, ha sido el de Lord of the Wings, la cadena de pollo de Marc Moudabber que triunfa en 12 países y vende toneladas de sus productos al año.

Por otro lado, Yopo, Pan Pájaro Pan, Pollos del Sur, una segunda sede de Wingstop... son solo algunos nombres de los locales de pollo frito que han abierto en los últimos meses en la capital.

Al igual que Madrid se llenó en su momento de smash burgers, empanadillas argentinas, açaí o cafés de especialidad; la nueva moda gastronómica es el pollo frito.