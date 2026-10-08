Tras la buena acogida de su anterior trabajo discográfico 'Libélulas', Antónimo ha empezado a desgranar los temas de su próximo EP con “Pajarito de Origami”.

Antónimo da el pistoletazo de salida de su gira en Madrid en la Sala El Sótano

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LO ESENCIAL Las claves Antónimo iniciará el 15 de octubre de 2026 en la Sala El Sótano de Madrid una gira de salas para presentar de cerca su nuevo proyecto musical. El segundo single de su próximo EP, “Almendros de Japón”, se estrenará el mismo día del arranque de la gira y continuará explorando la cultura nipona. El tour visitará Granada, en Taberna J&J el 23 de octubre, y Sevilla, en la Sala Malandar el 7 de noviembre, con nuevas fechas por anunciar. La propuesta en directo combinará raíz flamenca, blues y poesía urbana, tras la publicación de “Pajarito de Origami” y la buena acogida de su álbum “Libélulas”.

El jueves 15 de octubre de 2026 Antónimo arrancará en la Sala El Sótano de Madrid una gira de salas muy especial en la que dará a conocer de manera cercana su nuevo proyecto musical.

Tras arrancar su carrera en solitario y la buena acogida de su anterior trabajo discográfico “Libélulas”, Antónimo ha empezado a desgranar los temas de su próximo EP con “Pajarito de Origami” un paso más en la evolución de un artista único.

El segundo single, “Almendros de Japón”, continuará indagando en la cultura nipona y se estrenará el mismo día que el arranque del tour.

Los conciertos de este aperitivo musical en directo estarán cargados de los ingredientes que lo están diferenciando de otros nombres del género: un proyecto más íntimo atravesado por raíz flamenca, blues y poesía urbana.

La gira que arranca en la capital tendrá paradas en Granada – Taberna J&J el 23 de octubre, Sevilla – Sala Malandar el 7 de noviembre, y más ciudades que se darán a conocer en breve.

Mientras llega el segundo adelanto del nuevo trabajo discográfico de Antónimo se puede seguir disfrutando de ”Pajarito de Origami”. Una canción de amor libre y profundamente poética, en la que una voz errante y rebelde se dirige a su amada, una figura luminosa ligada al mar y a la tierra gaditana, a quien ofrece refugio, protección y un amor sin posesiones ni dogmas.

A través de imágenes de flores, mariposas, faros y travesías marinas, la obra evoca la libertad, la memoria y las raíces andaluzas. Entre la nostalgia y la esperanza, se celebra un vínculo sincero y eterno que trasciende la distancia, la ausencia y el paso del tiempo.

En 2018, Antónimo debutó con su primer álbum en solitario, “Extractos de Naturalia”, un trabajo que fusiona jazz, blues y ritmos latinos, dando forma a una propuesta sonora ecléctica y profundamente experimental.

Cuatro años después, en 2022, lanzó “La Psicodelia de la Virgen del Patrocinio”, un disco que supuso un punto de inflexión en su evolución artística. En esta obra, Antónimo adopta un enfoque más minimalista, fusionando sus raíces andaluzas con una estética contemporánea.

En 2025 vio la luz “Libélulas” (Satélite K), su tercer álbum de estudio, una obra que profundiza en una atmósfera íntima y evocadora, donde la sutileza y la emoción adquieren un papel protagonista. El disco consolida una identidad artística propia y reafirma la capacidad de Antónimo para transitar entre tradición y vanguardia con una mirada singular.