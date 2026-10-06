El mercado medieval para visitar del 8 al 12 de octubre: 400 puestos con comida y música del Siglo de Oro

LO ESENCIAL Síguenos

LO ESENCIAL Las claves Alcalá de Henares celebra del 8 al 12 de octubre el Mercado Cervantino, con hasta 400 puestos de artesanía y gastronomía en más de dos kilómetros de su casco histórico. El mercado recreará el Siglo de Oro en espacios como la calle Mayor, la plaza de Cervantes y la Huerta del Obispo, con teatro, desfiles, talleres y personajes cervantinos. El 9 de octubre, jornada central de la Semana Cervantina, habrá procesión cívica por el bautismo de Cervantes, lectura pública de 'El Quijote' y entrega de los Premios Ciudad de Alcalá. La Huerta del Obispo acogerá justas medievales, un campamento del siglo XVII, actividades infantiles y un festival de música celta con conciertos diarios.

Alcalá de Henares volverá a viajar en el tiempo hasta la Edad Media a partir de este jueves y hasta el 12 de octubre con el Mercado Cervantino, que desplegará hasta 400 puestos y una programación con teatro, música y recreaciones históricas en el centro de la ciudad, en el marco de la Semana Cervantina, recién declarada Fiesta de Interés Turístico Internacional.

La cita, que comenzó en el año 1998, es considerada por la organización como el mayor mercado de época de Europa. El mercado ambientará más de dos kilómetros del casco histórico en el Siglo de Oro español, periodo de máximo esplendor de la cultura, el arte y la literatura en España, que abarca desde 1492 hasta 1681.

Su recorrido comprende espacios como la calle Mayor, la calle Cardenal Cisneros, las plazas de Cervantes, San Diego y los Santos Niños y la Huerta del Obispo.

El mercado constituye una de las principales propuestas de la Semana Cervantina, que reúne más de 500 actividades culturales y lúdicas en homenaje al autor de 'El Quijote'. Los puestos de artesanía y gastronomía compartirán de este modo escenario con personajes cervantinos, desfiles, talleres y espectáculos para distintos públicos.

Este jueves la programación incluye un pasacalles de Don Quijote y Sancho con el grupo de música Turdión a las 18 horas en la plaza de Cervantes. A lo largo de las jornadas se sucederán diversas representaciones teatrales, exhibiciones y actividades infantiles.

El viernes 9, jornada central

El mercado coincidirá el viernes con el día central de la Semana Cervantina, que recuerda el bautismo de Miguel de Cervantes, celebrado en la antigua iglesia de Santa María de Alcalá de Henares el 9 de octubre de 1547.

La jornada comenzará a las 11:45 con la Procesión Cívica de la Partida del Bautismo, desde el Ayuntamiento a la Capilla del Oidor, donde se conserva la pila bautismal del escritor.

A las 12:00 tendrá lugar la lectura pública de 'El Quijote' en el Corral de Comedias. Más tarde, a las 17:00, el Teatro Salón de Cervantes acogerá la entrega de los Premios Ciudad de Alcalá, que reconocen la creación y la trayectoria en diversas disciplinas culturales.

Justas y música celta en la Huerta del Obispo

La Huerta del Obispo protagonizará parte de los espectáculos, con celebraciones de justas medievales todos los días y un campamento del siglo XVII. La oferta se completa con un campamento de orcos y una escuela de esgrima, además de atracciones y cuentacuentos.

Las justas comenzarán el jueves, a las 20:00, y tendrán varias sesiones el resto de las jornadas. Las entradas podrán adquirirse en las taquillas de la Huerta del Obispo y a través de la web de Musical Sport.

Este espacio acogerá también el festival de música celta, con conciertos de Grimorium el jueves, Gwendel el viernes, Kinnia Band el sábado y Acibreira el domingo. Todos ellos serán a las 21:15.

La celebración llega este año tras la declaración de la Semana Cervantina como Fiesta de Interés Turístico Internacional, reconocimiento que se suma a los de interés regional, obtenido en 2002, y al nacional, de 2018.