Roser regresa conquistando Madrid con su 'Hola Raffaella' en su 5ª temporada

Roser regresa al centro de la capital con su 'Hola Raffaela' Roser

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LO ESENCIAL Las claves Roser regresa al Teatro Arlequín Gran Vía de Madrid con la quinta temporada de ‘Hola Raffaella’, homenaje a la artista italiana. El espectáculo combina música, humor, baile y emoción, con versiones interpretadas por Roser. ‘Hola Raffaella’ vuelve tras superar las 100 funciones entre sus temporadas en Madrid y su gira por España. La artista catalana celebra 25 años de carrera, con cuatro álbumes editados por Warner Music y una trayectoria consolidada en teatro y música.

Tras 25 años de carrera profesional a sus espaldas, Roser es una de las mujeres más versátiles y apasionadas de la industria.

La conocimos en el programa de TV "Popstars" de Telecinco mientras se ganaba el corazón de los españoles protagonizando uno de los momentos de oro de la TV con su renuncia a formar parte del grupo ganador en favor de una compañera.

Desde entonces y con 4 álbumes publicados con la multinacional Warner Music, discos de oro y varios singles posteriores, la catalana contiene en su carrera grandes hits musicales que la han posicionado como una artista de referencia Pop en nuestro país.

Escenarios como Love The Twenties, festivales de renombre y los Prides más importantes de toda España cuentan con sus actuaciones año tras año.

Ahora, tras el éxito de su 4° temporada en el Teatro Arlequín Gran Vía de Madrid y otras 3 temporadas previas de gira por todo el territorio español con más de 100 funciones, Hola Raffaella regresa de nuevo al mismo teatro en pleno centro de la capital para instalarse en su 5° temporada, siendo una de las propuestas más divertidas y originales de la cartelera madrileña.

Un potente y divertido homenaje a la artista italiana con versiones musicales de Roser y que contiene una combinación explosiva de música, humor, baile y emoción.

Productora y protagonista de varios espectáculos, es una mujer que ha sabido reinventarse con el tiempo ofreciendo grandes propuestas teatrales como DIVA'S DISCO que este año finalizó con su 8.ª temporada, DIVA'S CHRISTMAS, su espectáculo navideño que estrenó 3.ª temporada estas próximas navidades y su HOLA RAFFAELLA que acaba de estrenar la 5.ª Temporada.