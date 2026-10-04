Shakira podría comprarse 115 pisos en Madrid a un precio medio de 434.462 € con lo que va a ganar de sus conciertos

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LO ESENCIAL Las claves Shakira ofrecerá 12 conciertos en Madrid entre el 18 de septiembre y el 11 de octubre de 2026, con una previsión de 50.000 asistentes por actuación. Con entradas de 140 euros de media, los conciertos podrían recaudar 84 millones brutos; el caché estimado de la artista, tras costes, rondaría los 50 millones. Con esa cantidad, Shakira podría adquirir 197 viviendas medias de 80 metros cuadrados en España, valoradas en 253.270 euros según Fotocasa. En Madrid podría comprar 115 pisos, con un precio medio de 434.462 euros; en Extremadura alcanzaría 452 viviendas, frente a 114 en Baleares.

Shakira ha convertido Madrid en el epicentro de Europa de su gira “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour”, con un total de 12 conciertos entre los días 18 de septiembre y 11 de octubre de 2026 en la que, según el récord Guinness de 2025, es la gira que más va a recaudar en la historia.

Con una media de 50.000 espectadores por concierto en el recinto Estadio Shakira, y con unas entradas cuyo precio medio se sitúa en los 140 euros, la cantante generará una recaudación bruta de hasta 84 millones de euros.

Si bien los 84 millones de euros brutos no corresponderían de manera íntegra a la cantante, ya que de esta cantidad se deben restar los gastos y pagos al promotor, la banda, producción, escenografía y los impuestos, la estimación de lo total ganado por Shakira se aplica sobre un porcentaje medio del 60%, que sitúa el caché de la colombiana en unos 50 millones de euros por sus conciertos en Madrid.

En caso de que Shakira decidiese invertir estos 50 millones de euros en vivienda, podría comprarse hasta 197 pisos en España, tomando como referencia una vivienda de unos 80 metros cuadrados, según los datos del Índice Inmobiliario Fotocasa de agosto de 2026. El precio medio de estas viviendas se sitúa en 253.270 euros. Sin embargo, esta cantidad oscila en función del territorio. Con 50 millones, Shakira podría comprar desde 114 hasta 450 viviendas, en función del territorio escogido.

Extremadura sería la comunidad donde más viviendas podría comprar la cantante, con un total de 452 con un precio medio de 110.390. En cambio, si la artista decidiese comprar en Baleares, la cantidad se reduce hasta las 114, con un precio medio de 435.459 euros. Madrid, por su parte, se sitúa como la segunda comunidad donde menos pisos podría comprar, con 115 inmuebles a un precio medio de 434.462 euros.

"Más allá del componente anecdótico, esta comparación permite visualizar hasta qué punto el mercado en España presenta enormes diferencias territoriales. Una misma capacidad de compra puede traducirse en adquirir casi cuatro veces más viviendas en unas comunidades que en otras, lo que demuestra que el factor determinante sigue siendo la localización. Madrid, es precisamente una de esas plazas donde ese presupuesto tendría menor recorrido debido al elevado nivel de precios y a la intensa presión de la demanda”, explica María Matos, directora de Estudios y portavoz de Fotocasa.