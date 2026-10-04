Daniel y Enzo venden 5 M de hamburguesas en su imperio de 30 locales: "Tenemos la más premiada del mundo"

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LO ESENCIAL Las claves Daniel y Enzo Cocchia dirigen La Birra Bar, cadena argentina con 30 locales en cuatro países, más de 1.500 empleados y tres establecimientos en Madrid. El negocio nació en una pequeña rotisería familiar de Buenos Aires y se especializó en hamburguesas en 2014, tras desarrollar su propio pan y una mezcla de carnes de estilo argentino. La marca ganó el Dubai Burger Championship 2026 con su Crispy Dubai y prevé superar los cinco millones de hamburguesas vendidas este año. La Birra Bar planea alcanzar seis locales en España en 2027 y 15 en 2030, con aperturas en varias ciudades y una inversión estimada de 500.000 euros por restaurante.

Daniel Cocchia (Buenos Aires, 1975) acaba de aterrizar de otro viaje y no parece cansado. Esta semana ha venido a inaugurar su tercera hamburguesería en Madrid.

"Ya estoy acostumbrado", cuenta a EL ESPAÑOL, al igual que su hijo, Enzo Cocchia (Buenos Aires, 1994).

Juntos dirigen La Birra Bar, la cadena argentina que este año ganó el Dubai Burger Championship y que presume de ser "la hamburguesería más premiada del mundo", asegura Daniel. Hoy suma 30 restaurantes repartidos entre Argentina, Chile, Estados Unidos y Madrid, con más de 1.500 trabajadores.

El nuevo local de Chamberí. La Birra Bar

Pero la historia de esta familia de hosteleros empieza en un local diminuto en un barrio humilde de Buenos Aires al que le hicieron una ventana en una pared para darle salida a sus comidas.

En 1992, los padres de Daniel, Jorge y Violeta, abrieron una rotisería (casa de comidas para llevar) en el barrio porteño de Boedo. Sus padres siempre habían sido hosteleros, por lo que Daniel, hijo único, creció entre fogones.

"Siempre digo que mis primeros juguetes fueron ollas, sartenes, cucharas...", enumera. A los 16 o 17 años ya se había metido de lleno en el negocio familiar. "Yo viví toda mi vida dentro de las cocinas", explica.

Pegado a la rotisería había un bar diminuto con el que la familia soñaba con poder quedarse con el local. Por una ventana con la que conectaron ambos locales, pasaban los platos de la rotisería de los padres, y servían pollos, guisos y milanesas.

Mientras, en la cocina, a Daniel le dio por pensar cómo hacer una hamburguesa distinta, y empezó por el pan. Lo tenía muy claro en la cabeza, pero ningún proveedor consiguió fabricarlo: "Todos me decían que era muy sencillo y me traían muestras que no tenían nada que ver".

Tras meses de pruebas se cansó y se puso a amasar él mismo, todos los días, probándolo con sus propios clientes. Hasta que un día, uno de ellos le dijo que dejara de buscar, que ese pan un sabor nunca visto.

Los dueños de La Birra, Daniel y Renzo Cocchia. La Birra Bar

"Es un pan esponjoso, a medio camino del brioche", describe Daniel. Con la carne buscó lo mismo: tratarla "como un steak, como un pedazo de asado argentino", y no como una albóndiga con condimentos. Usó cortes nobles, un blend de carne 100 % argentina y un equilibrio de grasa.

Tras la buena aceptación entre sus clientes, en 2014 la familia decidió concentrarse solo en la hamburguesa. Con el tiempo, "canibalizó" el resto de la carta y el nombre de La Birra Bar se empezó a conocer por toda la ciudad.

"Una cuadra de cola"

El boom llegó en un fin de semana, tras la mención de un influencer o periodista. Vendían unas 20 hamburguesas al día y, de pronto, se quedaron sin producto.

"Era actuar sobre la marcha", rememora Daniel. "Casi ni lo sufrí porque no había tiempo de pensar", recuerda entre risas.

Durante un año aguantaron en aquel local diminuto que tenía "una cuadra de cola" permanente. En 2017 se mudaron y abrieron un local con 90 plazas de aforo.

Lo hicieron con los ahorros de toda una vida y buena parte del trabajo a mano. Una semana antes de la apertura, Daniel le dijo a su hijo: "¿Cómo vamos a hacer para llenar esto?". Tuvieron otro año entero de colas.

Preparación de la burger Crispy Dubai. La Birra Bar

La franquicia llegó después, con su tercer local en Buenos Aires, y hoy la marca ronda los 15 restaurantes en Argentina.

Entonces Daniel viajó a Estados Unidos, la "meca de las hamburguesas", y probó unos 18 locales icónicos. Volvió convencido de que lo suyo era mejor.

"La artesanalidad absoluta, hacerlo todo in-house cada día, cambia muchísimo el producto final", dice. Con un franquiciado dispuesto a probar suerte, empezaron a levantar el primer local en North Miami Beach.

Entonces llegó la pandemia, y tuvieron que regresar a Buenos Aires en el último vuelo antes de que todo cerrara.

Finalmente abrieron en octubre de 2021 y en enero de 2022 les invitaron al Burger Bash, la competición más reconocida en EE. UU. entre las mejores 40 hamburgueserías del país. "Íbamos a ver cómo era porque soñábamos con ese evento. No lo podíamos creer cuando nos invitaron", confiesa Daniel.

Ganaron el premio del público. Las cadenas de televisión nacionales se hicieron eco y la marca despegó. Hoy están presentes también en el estadio del Inter de Miami, donde sirven hamburguesas durante los descansos de los partidos.

Por qué Madrid

La llegada a España en 2023 fue casi una casualidad. Un argentino, fan absoluto de la marca, se mudó a España y se dedicó a "evangelizar" a todo el que se encontraba diciendo que la mejor hamburguesa que había probado estaba en Buenos Aires.

Tras su insistencia, La Birra Bar abrió primero en la Puerta del Sol, después vino al barrio de Salamanca y, ahora, Chamberí (Cea Bermúdez).

En España la carne es de origen español, con cortes pensados para replicar el estilo argentino, y se produce junto con el resto de elementos en un centro propio en Alcorcón. Los precios van desde 11,40 euros la más sencilla hasta 22 euros la de medio kilo y cinco carnes. Un producto "super premium" que llegue a todos, defiende Daniel.

El plan para España es ambicioso. La compañía quiere llegar hasta los 6 locales a finales de 2027 y a 15 en 2030, y llegar a ciudades como Barcelona, Valencia, Sevilla, Málaga, Cádiz, Córdoba, A Coruña, San Sebastián y Bilbao. En 2027 prevé también saltar a Portugal. Cada apertura requiere unos 500.000 euros de inversión.

Los premios La burger Crispy Dubai fue proclamada ganadora absoluta del Dubai Burger Championship en enero de 2026, por delante de la hamburguesería española Hundred, que quedó segunda. Llevan cuatro años en el ranking 101 Best y, según Daniel, suman más de una docena de premios. Este año esperan superar los cinco millones de hamburguesas vendidas en todo el mundo.

"Hasta ahora, vendimos cinco millones de hamburguesas en 2026", cifra a modo de conclusión Enzo, tercera generación de hosteleros.

Ahora padre e hijo, junto a Roxana, mujer de Daniel y socia, son las cabezas visibles de la marca, y están pendientes de nuevas ciudades en Estados Unidos, posibles nuevos países, pues su imperio de hamburguesas es imparable.