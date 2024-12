Los mejores planes con niños este fin de semana en Madrid: la Navidad invade la ciudad con tradición y espectáculos

Este fin de semana del 7 y 8 de diciembre llega con un toque festivo muy especial, ya que el jueves 6 es festivo, Día de la Constitución, lo que convierte este puente en la oportunidad perfecta para disfrutar de los mejores planes en Madrid.

Además, la Navidad está ya a la vuelta de la esquina, lo que se empieza a notar en la ciudad con sus luces, mercados y actividades temáticas. Si estás buscando aprovechar al máximo estos días libres, hemos recopilado una selección de actividades para todos los gustos y edades.

Desde espectáculos inolvidables hasta propuestas para disfrutar en familia, Madrid ofrece alternativas que harán de este puente de diciembre una experiencia memorable.

Navidad mágica en Parque Warner

La temporada navideña ha llegado a Parque Warner Madrid con un aire renovado, gracias al lanzamiento de la propuesta 'Christmas Studios'. Inspirada en la magia del cine, esta experiencia busca sumergir a los visitantes en diversas interpretaciones de la Navidad, no solo a través de los largometrajes cinematográficos, sino también mediante las diferentes áreas del parque, como Cartoon Village, Hollywood Boulevard y Movie World Studios.

Entre las novedades más destacadas de esta edición se encuentra el estreno del musical 'The Christmas Musical: The Santa's Magical Bell', que invita a las familias a vivir una historia encantadora protagonizada por Buffy, un elfo de Papá Noel, en su misión por devolver el espíritu navideño a la aldea de Snowfield. Además, el Taller de Papá Noel, situado en Old West Territory, ofrece una experiencia interactiva donde los visitantes podrán acercarse al lugar mágico en el que se trabaja para hacer realidad los sueños navideños.

Parque Warner se ha transformado por completo, y la gran estrella de este año es un impresionante árbol de Navidad de 22 metros, que no solo brilla con luces, sino que proyecta imágenes y música, creando un espectáculo audiovisual único para el disfrute de todos.

Además, los visitantes podrán disfrutar del desfile 'Superstars of Christmas Parade' y del tradicional encendido del árbol de Navidad, acompañado por los personajes más queridos de la saga Looney Tunes. Esta propuesta se complementa con una serie de actividades interactivas, como el Encuentro con los Reyes Magos y el esperado Encendido del Árbol de Navidad, que promete ser un evento mágico en Hollywood Boulevard.

Lugar: Parque Warner, San Martín de la Vega, Madrid.. Precio: Entradas desde 24,90 euros.

La Navideña en Plaza de España

La Plaza de España se convierte una vez más en el epicentro de la Navidad madrileña con la inauguración de la cuarta edición de La Navideña, un mercado navideño y pista de hielo que comenzó este 23 de noviembre. Este evento, organizado por Super 8 Entertainment en colaboración con empresas como SANTALUCÍA y Endesa, ofrece una experiencia única para los amantes de la Navidad.

La pista de hielo de 450 metros cuadrados es una de las principales atracciones, con capacidad para recibir a miles de visitantes, y se complementa con un mercado compuesto por 40 casetas que ofrecen productos artesanales, junto a una oferta gastronómica variada que incluye tanto sabores tradicionales como clásicos europeos.

El ambiente de La Navideña se inspira en la obra El Cascanueces, con una decoración que transporta a los visitantes a un escenario de cuento. Además de disfrutar del mercado, los asistentes podrán probar delicias como el chocolate con churros de San Ginés o el vino caliente Glühwein, típico de los mercados navideños de Alemania y Austria.

La experiencia se completa con el restaurante El Alpino, que, inspirado en una acogedora cabaña suiza, ofrece un espacio perfecto para celebraciones navideñas en pleno centro de Madrid.

Lugar: Plaza de España, Madrid. Precio: Gratuito para acceder al espacio, aunque algunas actividades específicas pueden tener un coste.

Cuento clásico con un giro contemporáneo

La compañía madrileña caraBdanza regresa a los escenarios con una nueva producción dirigida a toda la familia. El próximo 6 de diciembre se estrena 'Carmencita y el Lobo' en el Teatro Carlos III de Aranjuez, una obra que fusiona danza contemporánea con la conocida partitura de la ópera "Carmen" de Bizet.

Esta versión renovada del clásico cuento de los Hermanos Grimm propone un enfoque actual y reflexivo sobre la culpabilización de las víctimas en diversas situaciones, mostrando cómo tanto Caperucita como Carmen son injustamente tachadas de responsables de sus destinos trágicos.

La obra, que cuenta con la coreografía de Gonzalo Díaz, director de la compañía, ofrece una reflexión profunda sobre la igualdad, la tolerancia y el respeto a las víctimas, utilizando la danza como vehículo de expresión. Siete bailarines estarán sobre el escenario para dar vida a una historia llena de magia y emoción, adaptada a los tiempos actuales. La música de Bizet se funde con la coreografía contemporánea, creando un lenguaje único y accesible para todos los públicos.

'Carmencita y el Lobo' es una propuesta ideal para disfrutar en familia, donde los más pequeños podrán aprender sobre estos temas sociales mientras disfrutan de una puesta en escena original y colorida. La obra estará disponible desde el 6 de diciembre en Aranjuez, con un enfoque didáctico y emocional que hará pensar tanto a jóvenes como adultos.

Lugar: Desde 13 euros. Precio: Teatro Carlos III, Aranjuez.

Una tradición navideña

La Navidad ya está aquí, y con ella regresan las tradicionales pistas de hielo en Madrid. Matadero Madrid, uno de los principales epicentros culturales de la ciudad, abrirá su pista al aire libre el 6 de diciembre, donde los visitantes podrán patinar hasta el 6 de enero. Con una superficie de 600 m², esta pista es una de las más grandes de España, y es ideal tanto para principiantes como para patinadores experimentados.

El acceso a la pista de Matadero tiene un coste de 6,5 euros por pase de 30 minutos, que incluye el alquiler de patines. Además, los visitantes podrán alquilar guantes y otros elementos de apoyo al patinaje, como andadores para niños, y disfrutar de una experiencia única en un ambiente festivo. Desde el 20 de diciembre hasta el 3 de enero, la pista será aún más mágica con nieve artificial cada día a partir de las 18:00 horas.

Por otro lado, el Palacio de Cibeles ofrecerá su pista de hielo en la Galería de Cristal desde el 14 de diciembre hasta el 5 de enero. Con 400 m² de superficie, esta pista se ha convertido en uno de los espacios más emblemáticos de la Navidad en la ciudad. Las entradas están disponibles por 6,5 euros por 30 minutos, y se pueden adquirir tanto en la taquilla como en la página web del Ayuntamiento de Madrid.

Ambas pistas estarán acompañadas de una completa programación navideña, con actividades para todos los públicos, desde talleres de ilustración hasta espectáculos de magia y música. Sin duda, estas propuestas serán una forma divertida y activa de disfrutar de las fiestas navideñas en Madrid.