Este fin de semana regresa a Madrid el mercado medieval más grande de Europa (y puedes llegar en tren)

Madrid es una ciudad que cuenta con un amplio abanico de planes, tanto culturales como de ocio. Y una de las mejores formas de invertir nuestro tiempo es disfrutar de oportunidades que combinen ambos conceptos. Para ello, lo mejor son los festivales medievales que adornan y embellecen los fines de semana de la capital y de sus alrededores.

Durante estos días se está celebrando uno de los mercadillos más importantes del mundo. Se trata del Mercadillo Cervantino de Alcalá de Henares, conocido como "el mercado temático más grande de Europa". Este es uno de los mayores orgullos de los alcalaínos y alcalaínas, quienes presumen por toda España y por todo el mundo de esta fiesta tan particular y propia.

Este año, la esperada cita tendrá duración hasta el próximo domingo 13 de octubre, por lo que coincidirá de lleno con la festividad del Pilar y con las celebraciones por el 12 de octubre, Día de la Hispanidad. Sin duda, uno de los fines de semana más intesos para la ciudad de Madrid y sus municipios colindantes.

El Mercado Cervantino de Alcalá de Henares convertirá a la ciudad en una representación perfecta de una localidad propia de la época del Siglo de Oro. Y es que este gran mercadillo se celebra en honor a su vecino más ilustre, el escrito Miguel de Cervantes.

Sin embargo, esta festividad no está exenta de polémica, ya que existen múltiples teorías al respecto sobre el verdadero lugar de nacimiento del autor de El Quijote. Su procedencia no se conoce con total exactitud, aunque históricamente se ha atribuido a este municipio. No obstante, otras zonas de España se han atribuido también este 'curioso' privilegio.

¿Cómo es el Mercado Cervantino de Alcalá?

Alcalá de Henares celebra estos días su Mercado Cervantino, considerado como el mercadillo temático más grande de toda Europa. Hasta el próximo 13 de octubre, el casco histórico de la ciudad complutense se convierte en una representación perfecta de un municipio de la época del Siglo de Oro. Y todo en honor a Miguel de Cervantes.

Este gran mercado, que espera la visita de decenas de miles de personas, hace retroceder a sus visitantes más de 400 años para ponerse en la piel de un cortesano de la época. Para ello, la zona cuenta con más de 300 puestos donde se realizan productos artesanales. Además, todos los asistentes contarán con cientos de espectáculos diarios repartidos por las calles y plazas del centro de la localidad.

Pero lo más espectacular de este mercado es que cuenta con un festival de música celta diario. Cada noche, en torno a las 21:00 horas, un grupo especialista en este estilo musical sorprende con sus canciones y melodías a los habitantes de Alcalá y a los turistas que llegan hasta este enclave de la Comunidad de Madrid.

Estos conciertos tienen lugar en el Recinto Amurallado del Palacio Arzobispal. Las bandas que actuarán este año serán Grupo Upsala, Bras Rodrigo, Grupo Galata, Fillas de Casandra y Lume de Biqueira. Pero en este increíble espectáculo habrá mucho más que música.

En el Mercado Cervantino hay un lugar muy importante reservado para la historia con propuestas como El Campamento de Tercio. Esta consiste en una fiel recreación histórica que cuenta con sus propios desfiles y demostraciones. Además, la Huerta del Palacio Arzobispal, donde tienen lugar los espectáculos de música celta, acogerá torneos de caballería. Consulte aquí todo el programa completo de actividades y la información necesaria para acudir a cualquiera de ellas.

¿Dónde nació Miguel de Cervantes?

Este importante festival del ocio y la cultura se organiza en torno a la figura de Miguel de Cervantes. Este admirado escritor ha pasado a la historia como el vecino más ilustre del municipio de Alcalá de Henares, donde tradicionalmente se ha situado su nacimiento. Sin embargo, hay quienes no opinan igual.

Y es que el escritor nacional más universal y su nacimiento siguen dando mucho de qué hablar. La historiografía oficial lo sitúa en Alcalá de Henares. Sin embargo, investigaciones recientes indican que este se podría haber producido realmente en Alcázar de San Juan, un municipio de la provincia Ciudad Real, en Castilla-La Mancha.

La principal creencia que lo sitúa en esta localidad gira en torno a que este es el lugar en el que se encuentra su partida de bautismo. Sin embargo, para los vecinos de Alcalá de Henares, el afamado escrito siempre será patrimonio de su localidad.