Los mejores planes con niños la semana de Reyes en Madrid: la famosa cabalgata y dinosaurios de Lego

2024 acaba de empezar. Y como todos los años, a principios de enero, los Reyes Magos de Oriente visitarán todos los hogares para dejar sus regalos a todos los niños que se hayan portado bien. Para los que no, siempre les quedará un poco de carbón dulce.

Por eso, en esta semana festiva, antes de la vuelta al cole, Madrid se llena de planes, de luces y de color para acoger la visita de sus Majestades, por lo que tendrá lugar la tradicional cabalgata de Reyes, una de las más espectaculares de Madrid.

Además, otros planes para hacer con niños esta semana son una exposición de dinosaurios de Lego, la ya clásica función de títeres en El Retiro y aprovechar las pistas de hielo de Madrid, que en breves cerrarán sus puertas hasta el año que viene.

Cabalgata de Reyes

Es una tradición única en el mundo: los niños españoles, al levantarse el día de la Epifanía, encuentran por arte de magia sus regalos en sus hogares, si se han portado bien, o carbón si no han sido del todo buenos a lo largo del año. Durante la noche que va del 5 al 6 de enero, mientras todos duermen, los Reyes Magos visitan cada una de las casas del mundo, pero antes, la tarde anterior, recorren las calles de la ciudad en una cabalgata espectacular.

Cada año, los Reyes Magos nos visitan para repartir regalos que son esperados por todos los niños, una tradición que recrea el momento en que la estrella de Belén les guió hasta el Niño Dios y al mismo tiempo simboliza el círculo virtuoso que alimenta nuestra cultura, el de la unión y el respeto entre generaciones. Esta Cabalgata 2024 es un homenaje a esos abuelos que, con su sabiduría y generosidad, están siempre para los demás.

La tradicional cabalgata de Reyes. Ayuntamiento de Madrid

La caravana de Melchor, Gaspar y Baltasar recorre el Paseo de la Castellana comandada por una danzante aérea bajo una luna móvil, marionetas gigantes que bailan ante el público, la estrella de Belén con su propio cortejo de astros y ángeles, unos caballos fantásticos y luminosos, un gran camello articulado, siete enormes jirafas, las tres carrozas reales, impresionantes en diseño y colorido, y, claro, los pajes y el resto de la comitiva habitual repartiendo caramelos e ilusión a todos los niños de Madrid.

La comitiva sale a las 18:30 horas de la plaza de San Juan de la Cruz y baja poco a poco el Paseo de la Castellana hasta la plaza de Cibeles, donde los Reyes Magos, a las 20:45, nos hacen llegar su mensaje.

Por la mañana del 5 de enero se celebra el Roscón de Reyes de Aldeas Infantiles SOS: actuaciones musicales en la Puerta del Sol desde las 11:00 y reparto gratuito desde las 12:00 horas de 10.000 raciones de este tradicional postre navideño y de chocolate caliente.

Lugar: Paseo de la Castellana. Precio: gratis.

Pistas de hielo

La visita de los Reyes Magos pone el punto final a la temporada navideña. Por eso, se acaba el tiempo para disfrutar de las diversas pistas de hielo que se han habilitado en Madrid, que estarán abiertas hasta el 8 de enero. En concreto, se pueden encontrar en Plaza de España, Matadero, el Palacio de Cibeles y la Plaza de Colón.

La pista de hielo de Matadero. Ayuntamiento de Madrid

Cada entrada general vale 6,5 euros. Da derecho a un pase de 30 minutos e incluye el alquiler de patines y calzas de plástico. El alquiler de guantes requiere otros 1,6 euros y el de los andadores de apoyo para niños pequeños otros 2 euros.

Lugar: distintos lugares de Madrid. Precio: diversos precios dependiendo de la edad.

Jurassic World by Brickman

El Pabellón 5.1 de Ifema acoge hasta el 14 de enero una exposición inmersiva que ofrece un viaje interactivo y emocionante a través de las historias y personajes de la franquicia Jurassic World. Más de 50 dinosaurios de gran tamaño, atrezzo, escenarios y actividades fabricadas con más de 6 millones de piezas Lego.

Los visitantes comenzarán el recorrido cruzando las emblemáticas puertas de Jurassic World, de 4 metros de altura, para conocer la isla y, a continuación, el funcionamiento interno de su laboratorio donde manipulan genéticamente los dinosaurios.

Un escenario de 'Jurassic World by Brickman'. Jurassic World by Brickman

Los exploradores se aventurarán en el recinto de las crías de dinosaurio, donde les espera un Brachiosaurus de tamaño real fabricado con casi 2 toneladas de piezas LEGO®. También aprenderán a rastrear dinosaurios por la isla antes de encontrarse con los velociraptores fugados Blue y Delta y, por supuesto, con un enorme T-rex.

Uno de los grandes reclamos es el modelo Baryonyx, uno de los favoritos de los fans. Elaborado con un peso de 400 kg, este nuevo dinosaurio fue creado en 790 horas con 102 317 piezas LEGO® y mide 4,8 m de largo, más de 1,5 m de ancho y 2,5 m de alto.

Lugar: Ifema. Precio: diversos precios dependiendo del pack.

Títeres en El Retiro

Como viene siendo habitual, el Teatro de Títeres de El Retiro acoge una nueva representación el sábado y el domingo. Las compañías nacionales e internacionales que hacen representaciones en este teatro se caracterizan por su creatividad y por fomentar diferentes valores educativos a los espectadores más pequeños.

El viernes 5 de enero se podrá ver un clásico: Caperucita Roja, una obra del grupo Tropos, teatro de títeres, que surgió en 1992 como un grupo de amigos que hacía títeres por pura diversión. En 1998 se estableció como compañía profesional y desde entonces sus espectáculos han estado presentes en muchísimas programaciones.

Una imagen de 'Caperucita Roja'. Tropos

La historia de Caperucita roja es bien conocida y la versión que hacen desde este grupo tiene esta sinopsis: A Flop le encanta hacer tartas y pasteles, pero lo que más le gusta es comerse las galletas que hace su madre. Ese día, al ir a coger una, encuentra una nota: "Dejo estas galletas para tu abuela. Son de esas de chocolate que tanto te gustan. No cojas ninguna".¡Que no coja ninguna! ¡Con lo ricas que están! Y es que a Flop basta que le digan que no a una cosa, para que le entren unas irresistibles ganas de hacerla.

Las entradas se podrán descargar de forma gratuita el día anterior de la función a partir de las 10:00.

Lugar: Teatro de Títeres de El Retiro Precio: gratis

