Ayuso hace de Madrid la líder de España en inversión en investigación: el 25% de los científicos trabajan en la región

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LO ESENCIAL Las claves La Comunidad de Madrid lidera la inversión nacional en I+D con 7.374,6 millones de euros, lo que representa el 29,1% del total en España. La región concentra a cerca de 78.000 profesionales del sector, albergando al 25% de los investigadores de todo el país. El gasto en I+D alcanzó el 2,2% del PIB madrileño, superando el objetivo fijado por la Unión Europea del 2%. El presupuesto regional para I+D aumentará un 9,2% en 2027, sumando 16,6 millones de euros más para impulsar la investigación y atraer talento.

La Comunidad de Madrid es la líder nacional en la inversión en investigación y desarrollo (I+D) con el 29,1% del total de toda España, alcanzando una cifra de 7.374,6 millones de euros y superando por un punto la media del país.

Los datos los ha reflejado el indicador anual difundido por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Además, el organismo también señala que la Comunidad de Madrid es la región que concentra el mayor número de profesionales e investigadores dedicados a estas actividades a jornada completa, ya sea en términos absolutos o relativos.

La Comunidad de Madrid acumula a cerca de 78.000 profesionales en el sector de la investigación y desarrollo, lo que supone que el 25% de estos investigadores y profesionales se encuentran en la región. En comparación a 2024, la Comunidad ha aumentado en un 5% la presencia de estas personas.

La región aglutina a más de 47.500 investigadores, abarcando el 24,8% del total del país.

Además, el INE refleja que el porcentaje de la inversión en I+D sobre el Producto Interior Bruto de la Comunidad de Madrid alcanzó el año pasado el 2,2%, superando la media nacional y el objetivo marcado por la Unión Europea del 2% en este ámbito.

Con este porcentaje, Madrid ocupa la tercera posición entre las comunidades autónomas que más inversión dedican a I+D, solo por detrás de Navarra, que alcanza el 2,53%, y el País Vasco, con un 2,29%.

La Comunidad de Madrid muestra así su apoyo a la investigación. A estos datos se suma el reciente anuncio del Programa Madrid Gabriella Morreale, la iniciativa destinada a captar la atención de investigadores de excelencia internacional a la región mediante el ofrecimiento de condiciones competitivas para que puedan desarrollar grandes proyectos científicos.

Esta medida contará con una dotación económica de 760.000 euros para el primer año.

Además, la nueva Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación creará un Comité de Seguridad pionero en España para evaluar y analizar los proyectos internacionales en los que participen instituciones y científicos madrileños, mostrando el apoyo de la región a la comunidad científica.

Entre los aspectos más relevantes de la nueva ley destacan la ordenación integral del Sistema Madrileño de Investigación e Innovación Tecnológica (SM2I), identificando y regulando sus agentes y profesionales o el reconocimiento legal de las fundaciones IMDEA y de la Fundación para el Conocimiento Madri+d.

Según el proyecto de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2027, la partida destinada al I+D aumentará en 16,6 millones de euros, aumentando en un 9,2% su inversión de 2026.

El total del presupuesto de la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades para 2027 asciende a una cantidad de 7.740,3 millones de euros, lo que significa un crecimiento del 11,2%, es decir, 780,7 millones de euros más que en el año 2026.

Con esta medida, la Comunidad busca consolidar el desarrollo del VII Plan Regional de Investigación Científica e Innovación Tecnológica (PRICIT), a través de fortalecer un sistema investigador capaz de atraer talento a la región, impulsar la innovación, favorecer la transferencia de conocimiento y generar empleo de alto valor añadido.