Una de las manifestaciones de los docentes durante la huelga este 20 de noviembre. Mateo Lanzuela Europa Press

Los sindicatos plantan a la Comunidad de Madrid en la reunión para negociar la subida salarial de los docentes

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LO ESENCIAL Las claves Los sindicatos CCOO, UGT, CSIF y ANPE no han acudido a la reunión convocada por la consejera de Educación de Madrid, Mercedes Zarzalejo. El encuentro buscaba abordar la carrera profesional horizontal docente en plena huelga del sector educativo. La propuesta del Gobierno regional plantea complementos salariales de hasta 400 euros al mes para profesores y 350 para maestros a partir de 2027. Las organizaciones sindicales rechazan la medida al considerar que es un complemento sujeto a condiciones y no la subida salarial que reclaman.

Los sindicatos de la Mesa Sectorial de Educación —CCOO, UGT, CSIF y ANPE— no se han presentado este viernes a la reunión con la consejera de Educación, Ciencia y Universidades, Mercedes Zarzalejo, para abordar la carrera profesional docente, en plena huelga educativa.

Así lo ha trasladado Zarzalejo durante una rueda de prensa en la sede de la Consejería, donde iba a celebrarse el encuentro. La titular de Educación ha afeado que aquellos mismos que le piden que se "siente", son los que han dejado "las sillas vacías".

La consejera anunció el miércoles que presentaría a los sindicatos la primera la carrera profesional horizontal docente, con un nuevo complemento que permitirá subir su sueldo con complementos de hasta 400 euros al mes para profesores y de 350 euros para maestros con efectos económicos desde el 1 de enero de 2027, y convocó la cita de este viernes.

Los cuatro sindicatos ya mostraron tras el anuncio su rechazo a la medida, al considerar que esta no es la subida salarial que reclaman sino "un complemento sujeto a condiciones. CCOO, UGT, CSIF avanzaron desde el primer momento que no se sentarían con la consejera pero ANPE, que también apuntaba a que la medida era "insuficiente", sí confirmó su asistencia.

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