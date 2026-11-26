La subida salarial de Ayuso a los docentes: los maestros podrán alcanzar los 4.358 euros y los profesores los 4.752 euros

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LO ESENCIAL Las claves La Comunidad de Madrid aplicará una subida salarial de hasta 400 euros al mes para profesores y 350 euros para maestros a través de la nueva carrera profesional horizontal docente desde el 1 de enero. El nuevo sistema progresivo consta de seis grados que valorarán la experiencia, desempeño laboral, formación y participación en proyectos educativos. Sumando la carrera horizontal, complementos y el incremento general del 5% a funcionarios, un maestro podrá ganar hasta 4.358 euros al mes y un profesor de secundaria hasta 4.752 euros mensuales. Las cuantías del nuevo complemento varían según el grado alcanzado, oscilando entre los 600 y 4.200 euros anuales para maestros, y entre 684 y 4.800 euros para profesores.

Como ya anunció la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso en el Debate del Estado de la Región del pasado mes de septiembre, antes de que los docentes secundaran la huelga, la Comunidad de Madrid subirá el sueldo de los docentes hasta 400 euros al mes desde el 1 de enero con la "carrera profesional horizontal docente".

Un nuevo concepto que reconoce su experiencia y desempeño laboral con un sistema progresivo de seis grados que valorará su formación o participación en proyectos, y se suma a sus otros complementos salariales, como los sexenios, trienios y el 'plus' de productividad.

A estos, hay que sumar la subida salarial del 5% a los funionarios del Estado que entrará en vigor en 2027.

De esta manera, la Comunidad de Madrid va a presentar este viernes a los sindicatos representados en la Mesa Sectorial de Educación esta "carrera profesional horizontal docente" que permitirá subir su sueldo con complementos de hasta 400 euros al mes para profesores de institutos de la región y de 350 euros para maestros de Educación Primaria con efectos económicos desde el 1 de enero del próximo año.

Así lo dio a conocer este miércoles la consejera de Educación, Ciencia y Universidades, Mercedes Zarzalejo, en plena huelga educativa de docentes por la mejora de sus condiciones laborales.

El primer grado llevará aparejado un complemento económico anual de 600 euros para los maestros y 684 euros para los profesores, cantidades que se irán incrementando sucesivamente —1.020 y 1.164 euros en el segundo grado, 1.440 y 1.644 euros en el tercero, 1.860 y 2.124 en el cuarto y 3.000 y 3.432 en el quinto— hasta alcanzar los 4.200 y 4.800 euros anuales respectivamente para los profesionales que logren el sexto grado.

Estas cuantías son adicionales a los sexenios y al resto de complementos de productividad que ya perciben.

¿Cuánto cobrará un maestro?

Por tanto, el sueldo máximo que puede alcanzar un maestro de un colegio madrileño contando con diez trienios, cinco sexenios y dos complementos de productividad estándar, teniendo ya en cuenta la subida salarial del 5% a partir del próximo año a los funcionarios de la Administración pública es de 56.824,17 euros al año.

Si a este se le suma el máximo de retribución alcanzado (hasta 350 euros al mes) con la nueva carrera horizontal de profesorado, queda un total de 61.024,17 euros brutos al año que, dividido en 14 pagas se queda en 4.358,86 euros mensuales.

¿Cuánto cobrará un profesor?

En el caso de Educación Secundaria, los profesores que tengan el máximo de méritos como en el caso anteriormente expuesto (máxima antiguedad y productividad) cobrarán a partir del próximo año 61.728,53 euros, a lo que hay que sumarle 4.800 euros más al año si obtuviera el máximo de puntos en el apartado de carrera horizontal (400 euros al mes).

Un total de 66.528 brutos al año que se traduce en 4.752 euros de salario mensual.

¿En qué consiste la 'carrera'?

La nueva carrera profesional horizontal docente establece un itinerario progresivo compuesto por seis grados. Cada uno de ellos se vincula a un periodo de referencia de seis años, y para avanzar al siguiente deberán obtener 150 puntos en la evaluación de su desempeño, que estará basada en criterios objetivos relacionados con las funciones de su puesto, la formación permanente o su participación en programas y proyectos que mejoren la calidad educativa.