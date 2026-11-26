Renfe retira 105 trenes de Cercanías en Madrid por un desgaste inusual de las ruedas: la erosión era 18 veces mayor

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LO ESENCIAL Las claves Renfe ha retirado de forma temporal 105 trenes de Cercanías en Madrid tras detectar un desgaste inusual en las ruedas, con una erosión hasta 18 veces mayor de lo normal. Adif investiga el estado de las vías y la infraestructura, mientras los intervalos de mantenimiento de los convoyes se han tenido que adelantar de 200.000 a 50.000 kilómetros. La falta de material móvil afecta a las frecuencias de paso de líneas como la C-5 y el corredor del Henares, además de obligar a suprimir los trenes directos del Civis de Guadalajara. El Gobierno de la Comunidad de Madrid muestra su preocupación y critica la falta de inversión tras contabilizar más de 2.150 incidencias en la red en lo que va de año.

Renfe Cercanías se ha visto obligada a retirar de manera temporal 105 trenes en la Comunidad de Madrid entre mayo y noviembre de este año debido al desgaste inusual de sus ruedas, que tenían una hasta 18 veces mayor erosión que la habitual.

Esta incidencia ha forzado adelantar las revisiones y a reestructurar parte del servicio ferroviario de la región. El problema afecta a múltiples líneas y generaciones de trenes, entre las que se encuentran los nuevos trenes de la serie 453 fabricados por Stadler, que comenzaron a operar este año y son capaces de llegar a los 140 kilómetros por hora.

El problema se ha notado especialmente en la línea C-5, y también ha provocado cambios en los servicios de los trenes Civis que conectan Madrid y Guadalajara y en el corredor del Henares, según cuentan en Telemadrid.

Renfe ha comunicado a Adif la incidencia para investigar dónde podría encontrarse el causante de estos problemas, con la hipótesis de que podría estar en la infraestructura ferroviaria. La erosión provocada en los trenes ha obligado a cambiar los intervalos de mantenimiento, pasando de cada 200.000 kilómetros a cada 50.000.

Adif ha puesto en marcha una campaña de medición geométrica de las vías mediante un tren auscultador. El objetivo es evaluar el estado de la infraestructura y analizar posibles anomalías, especialmente en los tramos donde se han realizado renovaciones de carril o de vía durante los últimos meses.

Por su parte, el sindicato de maquinistas SEMAF apunta hacia la posibilidad de que exista algún elemento en las vías que esté provocando daños en el sistema que lubrica las ruedas, provocando así que se desgasten más rápido.

Renfe asegura que sus trenes mantienen todas las garantías de seguridad tras retirar los convoyes que estén al límite del desgaste establecido para sustituirlos por otros nuevos.

La menor disponibilidad de trenes ha obligado a la compañía a cambiar su programación de cercanías para tratar de reducir las consecuencias que sufran los viajeros. Por el momento, Renfe mantiene aproximadamente el 93% de las circulaciones habituales, aunque con mayores tiempos de espera en algunos trayectos.

Los cambios afectan principalmente al corredor del Henares, los trenes desde Alcalá de Henares pasan de una frecuencia de siete minutos a intervalos de espera de hasta 13. En cambio, desde Coslada se mantienen los siete minutos. En la línea C-5, la frecuencia de paso de trenes ha pasado de los cinco minutos a los siete.

La compañía ha tenido que suprimir temporalmente los servicios directos del Civis de Guadalajara. La conexión con Vallecas se mantiene con una frecuencia de 15 minutos.

Esta incidencia supone un nuevo desafío para la red de Cercanías de la Comunidad de Madrid, que va a tener que compatibilizar las revisiones extraordinarias de los trenes con el mantenimiento de la mayor parte de sus servicios habituales.

El desgaste de los trenes causa inquietud en el gobierno regional. El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, ha afirmado que ve "con preocupación" el desgaste inusual de las ruedas de algunos trenes de Cercanías y ha recordado las "más de 2.150 incidencias" que se han producido en lo que va de año.

"Llevamos más de 2.150 incidencias en lo que va de año en la red de Cercanías, muchas más incidencias de las que hubo durante todo el año 2025 cuando todavía nos falta más de un mes y medio para acabar este ejercicio", afirmó el consejero en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.

El consejero ha lamentado que esto vaya a suponer "más retrasos, peor servicio y que los madrileños sigan sin saber que van a poder llegar a tiempo", algo que considera que es "un auténtico desastre" como consecuencia de "la falta de inversión y de gestión".