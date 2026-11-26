La Ayuso más católica carga contra los que "politizan" la Navidad y pretenden que España "no sea cristiana"

LO ESENCIAL Síguenos

LO ESENCIAL Las claves Isabel Díaz Ayuso ha inaugurado el tradicional belén de la Real Casa de Correos con un discurso de marcado carácter católico. La presidenta madrileña ha criticado a quienes "politizan" la Navidad y pretenden que España deje de ser cristiana y occidental. Ayuso ha defendido el cristianismo por aportar la noción de la dignidad humana y ha advertido contra el vacío de dar la espalda a Dios. Durante el acto ha hecho alusión al Papa León XIV, haciendo un llamamiento a construir la paz desde la comunión y el respeto al prójimo.

Ayuso ha dado este jueves la bienvenida a la Navidad desde la Real Casa de Correos frente a los que "dan la espalda a Dios" y ha reivindicado que "ser católico es ser universal".

"Solos están aquellos que reniegan de su cultura cristiana porque no tienen fe, dando la espalda a su herencia milenaria. Solos están quienes le dan la espalda a Dios y trabajan para apartarlo de todos. Solos están quienes sustituyen el amor por el odio, el respeto al prójimo por la intolerancia", ha señalado la presidenta en su tradicional discurso de inauguración del belén de Sol.

En el lugar, ha cargado contra aquellos que "politizan" estas fechas y pretenden que "todos se alejen de su verdadero sentido", además de censurar a aquellos que pretenden que la Navidad "no sea cristiana" y que España "no sea occidental".

Considera que Occidente hunde sus raíces "en Roma, en Grecia, en el Estado de Derecho y en el humanismo" y ha señalado que desde el Gobierno regional reivindican "el valor de la vida, de la libertad" y del saberse "en comunidad", además de subrayar la importancia de ser "generosos y valientes" y "alzar la mirada".

En su discurso, la presidenta ha hecho alusión al Papa León XIV, que recuerda que la verdadera unidad "no es uniformidad impuesta, sino comunión en el amor y respeto a la dignidad de cada persona".

"Estamos llamados a construir puentes, a desarmar los corazones y a cultivar una paz humilde y perseverante que no nace de la imposición del más fuerte, sino de la verdad y el convencimiento. No temamos. Junto a Él, ninguna oscuridad es definitiva", ha expresado.

La vida

La presidenta ha subrayado que el cristianismo introdujo en el mundo "la dignidad de cada ser humano, que no depende de su poder, ni de su salud, ni de su edad, su rendimiento o su fuerza" porque cada vida es "preciosa, única e insustituible".

"Por eso renacemos con cada Navidad. Porque nos conmueve de manera profunda y limpia, y nos recuerda el valor de la vida y de la que está por llegar, sabiendo que este milagro se abre paso incluso en las noches más frías y en los lugares más inhóspitos", ha trasladado, a lo que ha añadido que cuando nace cada niño "el mundo entero renace con él".

Su llegada recuerda que vivir es "una aventura azarosa, una ilusionante promesa renovada" y, por ello, la Navidad siempre llega "con júbilo para quien no pierde la fe ni la esperanza".

La presidenta madrileña ha subrayado que quien espera de la Navidad espera otra cosa acaba "por perder la ilusión". "No es de extrañar que cada vez los niños sientan que necesitan más juguetes y que luego, pronto, dejen de valorarlos. O que para muchos las cenas y comidas se conviertan en algo tedioso, aburrido, obligatorio", ha enfatizado.

Se pregunta "cómo es posible" que la Navidad se celebre con júbilo en una aldea en el corazón de África, en zonas que sufren guerras que destruyen todo a su paso, en el hogar de un enfermo o en el de la familia más humilde. "Porque no están solos. Él está con ellos", ha defendido.

Por el contrario, cree que solos están los niños que abren regalos que no dudarían en cambiar "por pasar más tiempo con sus padres", los que se reúnen en copiosas mesas con manteles y "no aprecian el valor de estar vivos".