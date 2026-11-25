Ayuso ofrece a los profesores en huelga una subida de sueldo: 400 euros al mes para los que hagan la 'carrera horizontal'

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LO ESENCIAL Las claves La Comunidad de Madrid propone a los sindicatos un complemento retributivo mensual de hasta 400 euros para profesores y 350 para maestros mediante la 'carrera profesional horizontal'. La medida entrará en vigor con efectos económicos desde el 1 de enero de 2027 y el Gobierno regional destinará 30 millones en 2027 y 60 millones en 2028. El sistema contará con seis grados progresivos basados en la antigüedad y en evaluaciones de desempeño, formación y proyectos educativos. La consejera Mercedes Zarzalejo ha convocado a los sindicatos para presentarles este acuerdo en pleno contexto de huelga y protestas docentes.

La Comunidad de Madrid va a presentar este viernes a los sindicatos representados en la Mesa Sectorial de Educación la "carrera profesional horizontal docente" con un nuevo complemento que permitirá subir su sueldo con complementos de hasta 400 euros al mes para profesores y de 350 euros para maestros con efectos económicos desde el 1 de enero de 2027.

Así lo ha anunciado la consejera de Educación, Ciencia y Universidades, Mercedes Zarzalejo, en plena huelga educativa de docentes por la mejora de sus condiciones laborales, ante lo que ha vuelto a defender que se mantienen las negociaciones con el profesorado.

"Hoy mismo vamos a convocar a todos los sindicatos y les vamos a enviar nuestra propuesta de acuerdo. Y esperamos que quienes decidieron abandonar las mesas de negociación y trasladar el conflicto a las calles, vuelvan ahora a sentarse, estudien la propuesta y estén dispuestos a alcanzar un acuerdo. Porque las mejoras para nuestros docentes no se consiguen levantándose de las mesas de negociación", ha explicado la consejera en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, este miércoles.

Ayuso responde a la huelga en educación: reconocerá la dedicación de los profesores con 350 € de subida salarial

Se trata de uno de los compromisos anunciados por la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, en el Debate del Estado de la Región del pasado mes de septiembre, algo que supone "un nuevo reconocimiento profesional y retributivo" de la dedicación, la trayectoria y el desempeño de los docentes en las aulas madrileñas.

Durante la reunión del Consejo de Gobierno el Ejecutivo autonómico ha conocido un informe sobre las líneas generales de la propuesta de acuerdo para la implantación de este nuevo complemento retributivo.

La consejera ha informado de que la Comunidad va a destinar a esta nueva carrera profesional 30 millones en 2027 y 60 millones en el año 2028 cuando esté totalmente implantada.

Sobre el salario de los docentes, ha afirmado que en el caso de un maestro cobraría "3.865 euros al mes más los 350 que supondría la carrera profesional docente", mientras que en el caso de los profesores sería de profesor "4.199 euros más los 400 de la carrera profesional", sin tener en cuenta los complementos de productividad.

Un itinerario progresivo

La carrera profesional horizontal docente establece un itinerario progresivo compuesto por seis grados. Cada uno de ellos se vincula a un periodo de referencia de seis años, y para avanzar al siguiente deberán obtener 150 puntos en la evaluación de su desempeño, que estará basada en criterios objetivos relacionados con las funciones de su puesto, la formación permanente o su participación en programas y proyectos que mejoren la calidad educativa.

Así, el primer grado llevará aparejado un complemento económico anual de 600 euros para los maestros y 684 euros para los profesores, cantidades que se irán incrementando sucesivamente -1.020 y 1.164 euros en el segundo grado, 1.440 y 1.644 euros en el tercero, 1.860 y 2.124 en el cuarto y 3.000 y 3.432 en el quinto- hasta alcanzar los 4.200 y 4.800 euros anuales respectivamente para los profesionales que logren el sexto grado.

Estas cuantías son adicionales a los sexenios y al resto de complementos de productividad que ya perciben.

Para implantar cuanto antes la carrera profesional horizontal se reconocerá de forma automática la antigüedad en el puesto ya acumulada por los docentes para asimilarla los respectivos grados, de manera que el próximo 1 de enero de 2027 los maestros y profesores con esta experiencia ya tendrán reconocido este nuevo complemento retributivo mensual en 12 pagas.

Durante ese año cobrarán el 50% de la cantidad asignada a cada grado y categoría, y a partir de enero de 2028 lo percibirán en su integridad.

En 2027, los docentes de la educación pública madrileña sumarán a esta mejora retributiva tanto el incremento salarial estatal del 4,5% previsto para todos los empleados públicos de la Administración como el 0,5% adicional que percibirán con efecto retroactivo a enero de 2026 por la subida del IPC.

Esta propuesta de acuerdo recoge las aportaciones realizadas por los sindicatos con representación en la Mesa Sectorial de Educación (CCOO, CSIF, UGT y ANPE) durante las reuniones de la mesa de negociación que se constituyó el pasado 22 de septiembre.

La Consejería de Educación, Ciencia y Universidades ha convocado el viernes a estas cuatro organizaciones sindicales para ratificar esta propuesta. Posteriormente, será tramitada por el Gobierno regional para su entrada en vigor en 2027.