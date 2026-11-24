Ayuso, durante la gala de los Premios Valientes Hodios, organizados por Tabarnia en Barcelona. Europa Press

Ayuso pone en marcha el programa pionero para atraer investigadores internacionales con sueldos de hasta 100.000 €

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LO ESENCIAL Las claves La Comunidad de Madrid lanza la primera convocatoria del Programa Madrid Gabriella Morreale para atraer investigadores internacionales de excelencia con sueldos de entre 60.000 y 100.000 euros brutos anuales. La iniciativa cuenta con una dotación inicial de 760.000 euros dentro del Plan Regional de Investigación (PRICIT) y seleccionará a cuatro doctores con más de diez años de experiencia en áreas estratégicas. Los seleccionados podrán firmar contratos indefinidos bajo la modalidad de investigador distinguido y trabajar en universidades, fundaciones IMDEA u organismos de I+D madrileños, pudiendo solicitar plaza hasta el 31 de enero de 2027. El proyecto se complementa con la nueva Ley de la Ciencia regional, que creará un Comité de Seguridad pionero en España para proteger la transferencia de conocimientos frente a injerencias extranjeras.

La Comunidad de Madrid ya ha abierto la primera convocatoria del Programa Madrid Gabriella Morreale, la iniciativa destinada a captar la atención de investigadores de excelencia internacional a la región mediante el ofrecimiento de condiciones competitivas para que puedan desarrollar grandes proyectos científicos.

La medida contará con una dotación económica de 760.000 euros para el primer año. Forma parte del Programa de Talento del VII Plan Regional de Investigación Científica e Innovación Tecnológica (PRICIT), que estará en vigor desde el 2026 hasta el año 2029.

Esta iniciativa refleja el compromiso de la Comunidad de Madrid con el fortalecimiento de su ecosistema de investigación e innovación, posicionándola como una región competitiva a nivel internacional en materia de ciencia y tecnología.

El programa está dirigido a aquellos doctores con al menos diez años de experiencia profesional y una trayectoria sobresaliente como científicos. Asimismo, también permitirá seleccionar a cuatro investigadores de áreas estratégicas como las tecnologías avanzadas de energía nuclear de fisión, materiales avanzados, tecnologías cuánticas y salud.

El proyecto valorará especialmente cualidades como el liderazgo científico, la experiencia internacional, la capacidad para captar financiación competitiva y la transferencia de los resultados de investigación a la empresa, la industria, la sociedad o las políticas públicas.

La selección de candidatos se realizará exclusivamente bajo criterios de excelencia, y cada candidatura deberá alcanzar un mínimo de 75 puntos para poder ser seleccionada.

Uno de los elementos diferenciales del programa es la posibilidad de ofrecer a los seleccionados una posición estable, mediante la modalidad de investigador distinguido prevista en la Ley de la Ciencia.

La retribución oscilará entre 60.000 y 100.000 euros brutos anuales, en función de la puntuación obtenida en la evaluación. Los contratos podrán tener carácter indefinido y estarán vinculados a un sistema periódico de evaluación de la actividad que realicen.

Los elegidos podrán desarrollar su actividad en universidades públicas y privadas, fundaciones IMDEA, organismos públicos y fundaciones de investigación biomédica y otras entidades de I+D sin ánimo de lucro.

La convocatoria y la documentación necesaria para presentar las candidaturas se encuentran en la web de la Fundación para el Conocimiento madri+d, y el plazo de solicitud permanecerá abierto hasta el próximo 31 de enero de 2027.

La elección de la institución corresponde al investigador, que deberá presentar junto con su candidatura entre una y tres preferencias de interés de los centros en los que podría incorporarse.

Además, la Comunidad de Madrid vuelve a mostrar su apoyo a la comunidad científica con la reciente aprobación de la nueva Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, que, entre otras novedades, creará un Comité de Seguridad pionero en España para evaluar y analizar los proyectos internacionales en los que participen instituciones y científicos madrileños.

Este nuevo Comité de Seguridad en la Investigación y la Innovación Tecnológica será un órgano pionero en el país, sin precedentes en la legislación estatal ni autonómica de ciencia, que incorporará las directrices de la Unión Europea en esta materia.

El Comité evaluará los riesgos de los proyectos internacionales que utilicen tecnologías sensibles para evitar la transferencia no deseada de conocimientos desarrollados en instituciones madrileñas.

También ayudará a los centros de la región a adoptar medidas preventivas ante indicios de injerencia extranjera o conflicto de intereses.