La presidenta de la Comunidad de Madrid y del PP de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante un mitin del Partido Popular, a 22 de noviembre de 2026, en Alcalá de Henares. Diego Radamés Europa Press

Ayuso responde a Sánchez por recurrir la ley madrileña del no nacido: vuelve a usar el aborto con las "mismas monsergas"

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LO ESENCIAL Las claves Isabel Díaz Ayuso ha acusado a Pedro Sánchez de volver a recurrir al aborto y la eutanasia en campaña, afirmando que el presidente del Gobierno ha perdido el rumbo y fomenta la lucha de clases. La presidenta madrileña defiende su Ley del concebido no nacido y propone bajadas masivas de impuestos para devolver la seguridad jurídica y ayudar a las familias y autónomos. Ayuso califica la situación del país de "anómala" bajo el mandato de Sánchez, denunciando el uso del voto por correo y el caso de Nacho Cano como un trato injusto. Frente a las críticas por su ático, niega haber cometido un error y lo contrapone con la búsqueda de una residencia para Salvador Illa, asegurando que vivirá feliz cuando Sánchez se vaya.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, está siendo uno de los primeros pilares de Feijóo en esta campaña. Ha viajado por diferentes puntos de España y habla a diario con el candidato del PP a las elecciones generales del 29-N. Además, el 2 de diciembre sale a la venta su primer libro, Íntimo.

En una entrevista en la Cadena Cope la presidenta ha valorado el transcurso electoral en esta mañana de martes. En sus declaraciones, acusó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de recurrir de nuevo al aborto y la eutanasia en campaña.

Según Ayuso, el presidente del Gobierno "ha perdido el rumbo", alimenta la lucha de clases y el "guerracivilismo", y ha levantado un muro entre españoles para obligarlos a estar en bandos.

"Utilizar la vida otra vez en campaña con las mismas monsergas, no sé cómo no le da vergüenza", sentenció.

Frente a las críticas del PSOE, Ayuso defendió la Ley del concebido no nacido de la Comunidad de Madrid y sus propuestas en materia de maternidad, que, aseguró, "no van contra nada" y están "a favor de la vida".

Atribuyó a la crisis de la familia buena parte de los problemas de España, como la soledad o las adicciones, y pidió pensar también en ese ser humano concebido que sus padres esperan con ilusión.

"Circunstancias anómalas"

La presidenta madrileña advirtió de que los españoles votarán por el cambio, pero "en unas circunstancias totalmente anómalas". Recordó que nunca se había acudido a las urnas con una sensación absoluta de desconfianza, temor y miedo: antes se sabía que ganaba quien convencía más, y ahora, dijo, no se sabe si eso va a cambiar.

Señaló además que por primera vez no se sabe "exactamente cuál es el censo". Mencionó la ley de nietos y las regularizaciones, que pueden sumar un millón de votantes más o menos, según sus cálculos.

Añadió que en 2023 hubo gente que solicitó el voto por correo y no lo recibió, y habló de una estrategia de dividir al PP y de unas encuestas, las de Tezanos, que dicen que se va a arrasar.

Ayuso lo atribuyó a que España está gobernada por un proyecto mafioso y recordó el acoso que dice haber vivido ella y su entorno. Puso como ejemplo el caso de Nacho Cano, a quien, afirmó, detuvieron ilegalmente y trataron en comisaría como a un criminal.

"La mafia tiene que llamar a tu puerta para entender lo que está pasando en este país", añadió.

Lo primero que hará Feijóo

Sobre la primera medida que debería tomar Feijóo, Ayuso la situó en devolver la confianza y la seguridad, tanto en la calle como jurídica. Lo primero, dijo, es "que los salarios se dupliquen en este país", y acusó al Gobierno de haber "atracado fiscalmente a los autónomos y clase media".

Reclamó bajadas masivas de impuestos en las primeras semanas y preguntó adónde se ha ido el dinero de los españoles, que, según dijo, no ha ido a vivienda, trenes ni carreteras.

En vivienda, recordó que ella y Almeida aportarán 300.000 viviendas, y defendió que hay que seguir bajando impuestos para que el promotor se atreva a construir y para que alquilar compense al propietario.

Vox y el ático

Preguntada por la posible coalición entre PP y Vox en las próximas elecciones, Ayuso admitió sus choques con Vox en la Asamblea y defendió un modelo de "Madrid con todos los acentos", cruce de caminos donde, dijo, un inmigrante "no es un objeto" y dará hijos a este país.

Por su parte, Afirmó no gobernar "bizqueando" ni pidiendo perdón a quienes no la votan.

Sobre su polémico ático, no reconoció que fuera un error. De hecho argumentó que "sería insensato no haber tenido una residencia jamás. A nueve meses de las elecciones buscármelo. No es muy inteligente".

Comparó su caso con el del presidente catalán Salvador Illa, a quien atribuyó la búsqueda de un palacete de 33 millones de euros, y vinculó la polémica con la "obsesión" de Sánchez por la venganza.

Preguntada por su posible futuro sin Sánchez en la oposición, Ayuso dijo que quiere que la recuerden como una presidenta capaz de traer la F1 o al Papa, al frente de la región que más recauda bajando impuestos. Y cerró con su deseo: "La mafia no tiene que llamar a tu puerta. Viviré feliz el día que se largue [Pedro Sánchez]".