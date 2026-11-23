Almeida ya ve el final de "la mayor transformación urbana de Madrid en 25 años": 17.000 m2 con parques y jardines

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LO ESENCIAL Las claves Las obras del Parque de Ventas superan el 75% de su ejecución y está previsto que finalicen en la primavera de 2027 con una inversión de 78,9 millones de euros. El proyecto cubrirá un tramo de la M-30 para crear un nuevo parque de 17.000 metros cuadrados que conectará peatonalmente los distritos de Salamanca y Ciudad Lineal. El espacio contará con ocho pasarelas, áreas peatonales y ajardinadas donde se plantarán 960 árboles y más de 48.800 arbustos. La nueva infraestructura incluirá zonas infantiles, calistenia, praderas, un espacio para actuaciones al aire libre y dos quioscos.

Madrid suma y sigue. Durante los últimos años, se ha repetido por activa y por pasiva: "Es que está todo lleno de obras". Y sí, es verdad. La capital, de un tiempo a esta parte, está repleta de grúas y rutas alternativas para llegar a cualquier destino que se precie. Pero sí, también se van a terminar. O, dicho de otra manera, la mayoría -y las más importantes- están en su recta final.

Es el caso del Parque de Ventas. Los trabajos ya superan el 75% de ejecución en sus 56.689 metros cuadrados y avanzan "extraordinariamente bien". De hecho, desde el Consistorio ya se atreven a decir que la obra estará terminada en la primavera de 2027 y supondrá "una mejora enorme para los vecinos de Fuente del Berro y la Elipa", según confirmó la delegada de Obras y Equipamientos, Paloma García Romero, en la comisión del ramo ante una pregunta del PSOE.

Paloma García Romero lo hizo tras las críticas al proyecto por parte del concejal socialista Pedro Barrero que, dando voz a asociaciones vecinales del distrito de Salamanca y de Ciudad Lineal, ha alertado del "coste y la pérdida de arbolado", preguntándose cómo mejora la calidad de vida de los residentes del entorno "frente al ruido, la contaminación y los atascos de la M-30".

García Romero le contestó a Barrero afirmando que se están empezando a plantar árboles. "Estamos al 75% de estas obras y estamos orgullosos de ellas", ha remarcó la delegada sobre unos trabajos que se acometen en pro de la movilidad y contra los ruidos porque "donde estaban 16 carriles de la M-30 va a haber un parque de 17.000 metros cuadrados", ha concluido.

La mayor transformación

Parque Ventas conectará peatonal y paisajísticamente los distritos de Salamanca y Ciudad Lineal en un espacio de 16.370 metros cuadrados sobre la M-30, una iniciativa que el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, ha definido como "la mayor transformación urbana de Madrid desde hace 25 años".

Con una longitud de 197 metros, Parque Ventas unirá de manera directa el parque Sancho Dávila, en el lado de Salamanca, y la zona verde situada en el flanco de Ciudad Lineal. De esta manera, se concluye con una brecha urbana entre ambos distritos, mejorando la calidad de vida de los vecinos de la zona. Los trabajos, que suponen una inversión de 78,9 millones de euros, se extenderán hasta la primavera de 2027.

El espacio creado sobre la M-30 se conectará con los márgenes a través de ocho pasarelas y contará con zonas peatonales, ajardinadas y estanciales en las que se plantarán 960 nuevos árboles y más de 48.800 arbustos.

Además habrá más de 2.150 metros cuadrados de praderas y se instalarán juegos infantiles, equipamientos de calistenia, una pequeña zona de actuaciones al aire libre con un graderío de poca altura, dos quioscos, fuentes, bancos y papeleras. Asimismo, se dotará al nuevo espacio de alumbrado tipo led de alta eficiencia energética.