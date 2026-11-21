El despliegue territorial coincide con una intensa agenda en medios de comunicación para defender a Alberto Núñez Feijóo como alternativa de gobierno.

Durante su intervención en un mitin en Ceuta junto a Juan Jesús Vivas, Ayuso arremetió contra el presidente del Gobierno tildándolo de "el malo malísimo".

La ruta electoral de la presidenta madrileña ha incluido paradas en Torrejón de Ardoz, Móstoles, Illescas, Segovia, Barcelona y su destino final en Ceuta.

Isabel Díaz Ayuso recorre más de 2.000 kilómetros y visita siete destinos en una semana para respaldar a los candidatos del Partido Popular en la campaña del 29-N.

Isabel Díaz Ayuso ha visitado siete destinos para participar en actos del Partido Popular y respaldar a los candidatos de su formación desde el inicio de la campaña electoral del 29-N. Un recorrido de más de 2.000 kilómetros que ha completado en apenas una semana.

Desde el 14 de noviembre, la presidenta de la Comunidad de Madrid ha visitado siete destinos, entre ellos Barcelona, Segovia e Illescas (Toledo), además de varios municipios madrileños. Su última parada ha sido Ceuta, este viernes 20 de noviembre, donde se ha referido a Pedro Sánchez como "Sánchez es como el malo de la película, es el guapo, pero luego resulta que es el malo malísimo" en un mitin.

El recorrido comenzó el sábado 14 de noviembre en Torrejón de Ardoz. Allí participó en un mitin del PP celebrado en el hotel Porcel Aida, acompañada por la portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Ester Muñoz, y el candidato al Senado Pedro Rollán.

Al día siguiente, el domingo 15, se desplazó hasta Móstoles para participar en otro acto electoral junto al alcalde, Manuel Bautista.

El lunes 16 permaneció en Madrid capital, donde participó en el acto de iluminación de la Torre Emperador, en el paseo de la Castellana. La siguiente parada fue Illescas, en Toledo.

El martes 17 intervino en un acto electoral en el hotel-restaurante París junto al presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez; el presidente provincial del partido, Carlos Velázquez, y la portavoz popular en la localidad, Alejandra Hernández.

El miércoles 18 llegó el turno de Segovia. Ayuso participó en un acto de campaña en la ciudad, donde también protagonizó un encuentro inesperado en una librería. La presidenta madrileña entró por la mañana en la Librería Cervantes sin saber que allí la esperaba Petrita Gómez, propietaria del comercio y vecina del mismo edificio.

La mujer había preparado un folio con unos versos escritos pensando en la dirigente madrileña y llevaba años queriendo entregárselos en persona. Cuando su hijo, Guillermo, le avisó de que Ayuso iba a pasar por el establecimiento, no dudó: "Pues yo sí que la quiero ver". Bajó a la librería con la poesía en la mano y esperó para conocerla.

Al día siguiente, el jueves 19, Ayuso viajó a Barcelona. Allí intervino en un mitin con afiliados y simpatizantes del PP junto al presidente del partido en Cataluña, Alejandro Fernández, y el alcalde de Badalona, Xavier García Albiol. Durante su estancia en la capital catalana también acudió a la gala de los Premios a los Valientes Hodíos de Tabarnia.

Ayuso viajó en avión desde Barcelona hasta Málaga durante la noche del jueves 19 de noviembre y desde la ciudad andaluza se trasladó hasta Ceuta, aunque no ha trascendido si realizó el último trayecto en helicóptero, una de las conexiones habituales entre ambas ciudades, o si optó por desplazarse hasta Algeciras para cruzar el Estrecho en ferry.

Este viernes 20 de noviembre, la presidenta madrileña ha sido recibida por el presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas, y ha participado en un encuentro del PP en el hotel Puerta de África. La visita ha supuesto su última parada fuera de la Península dentro de este recorrido electoral.

Exposición mediática

La agenda territorial ha coincidido con una intensa actividad mediática. Antes del inicio oficial de la campaña, Ayuso acudió el 6 de noviembre a 'El programa de Ana Rosa', de Telecinco, donde respondió a preguntas sobre la actualidad política nacional.

También concedió una entrevista a EL ESPAÑOL, publicada el 8 de noviembre, en la que abordó la situación política nacional y defendió a Alberto Núñez Feijóo como alternativa al Gobierno de Pedro Sánchez.

Ya con la campaña en marcha, el 16 de noviembre concedió una entrevista a '20minutos'. En ella abordó, entre otros asuntos, las perspectivas de Madrid ante un eventual cambio de Gobierno y defendió las bajadas fiscales, el refuerzo de la seguridad jurídica y las medidas para facilitar la construcción de vivienda.