La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante el Pleno en la Asamblea de Madrid, a 19 de noviembre de 2026, en Madrid. Eduardo Parra Europa Press

Ayuso viajará a la "invadida" Ceuta para trasladar la ayuda de Madrid a los comerciantes que se están "arruinando"

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LO ESENCIAL Las claves Isabel Díaz Ayuso viajará a Ceuta para ofrecer apoyo, servicios públicos y ayuda a los comerciantes afectados tras las consecuencias de la llegada masiva de inmigrantes marroquíes. La presidenta madrileña acusa al Gobierno de España de mantener a Ceuta "silenciada" y abandonada ante la situación que vive la ciudad autónoma. Manuela Bergerot (Más Madrid) exige a Ayuso que siente a su consejera de Educación a negociar con los docentes que cumplen 37 días en huelga. Más Madrid critica las condiciones de la educación pública en la región y la decisión de la Consejería de emprender medidas judiciales contra el supuesto acoso de activistas.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, viajará mañana a Ceuta para mostrar su apoyo a los vecinos y comerciantes afectados por las consecuencias de la llegada masiva de inmigrantes marroquíes. Así lo ha comunicado en la sesión de control en el Pleno de la Asamblea de Madrid, este jueves.

"Ceuta sigue invadida y Ceuta sigue ahora mismo silenciada por un gobierno que no tiene la más mínima humanidad, que no le importa ya donde hay dolor, donde hay desastre porque lo único que está es a salvar la cara para no seguir afrontando el calvario judicial que tiene por delante", ha dicho durante su intervención en respuesta al Grupo Parlamentario del PP.

De esta manera, Ayuso quiere "acompañar" y llevar un mensaje al pueblo de Ceuta: "No solo de esperanza y de ánimo, sino para trasladarles servicios públicos y ayuda a todas las personas y comerciantes que se están arruinando en estas semanas de abandono por parte del Gobierno, como lo han hecho con todos los españoles que han sufrido cualquier tipo de tragedia en este tiempo".

Con su visita busca "recordarles que no están solos" y que pronto recuperarán la normalidad, el orden y la ley en las calles si se produce un cambio de gobierno. También quiere hacerles saber que pueden contar con el resto de las comunidades autónomas, empezando por la de Madrid.

Negociar con los docentes

Por su parte, en el Pleno de la Asamblea de este jueves, la portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, ha advertido tanto a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, como a su consejera de Educación, Ciencia y Universidades, Mercedes Zarzalejo, que "si quieren volver a pisar la calle con normalidad" se sienten a negociar con los docentes que llevan 37 días en huelga.

Así lo ha planteado en la sesión de control a la mandataria autonómica, en la que ha vuelto a instar a Ayuso a solucionar la huelga educativa y le ha recomendado que si Zarzalejo "no es capaz de hacer su trabajo", pues siga el mismo sendero que con su predecesor, Emilio Viciana. "Césela", ha reclamado.

"No les basta con someter a las educadoras y a los profesores de la pública a las peores condiciones laborales de la educación española que ahora también los denuncian en los juzgados por ejercer su derecho a la huelga", ha criticado Bergerot, después de que Zarzalejo anunciara medidas judiciales contra el "acoso" contra ella por parte de "activistas".

Bergerot ha ironizado con que la responsable de Educación tache de "violentos" a los docentes cuando la "tuvieron que sujetar la policía en su pueblo porque se lanzaba contra una vecina cuando era alcaldesa", en referencia a un vídeo difundido por Más Madrid en redes sociales.

"Lo próximo va a ser que Ayuso denuncie al comité de huelga por no pagar su casa", ha bromeado.

A continuación ha insistido en las deficiencias que tiene la educación pública y ha dado varios ejemplos como los techos de la Universidad Politécnica de Madrid que "se caen" o colegios en Ciudad Lineal y Arganzuela "inundados".

"Y la culpa es de los profesores, venga ya, por favor", ha reprendido Bergerot para rematar exigiendo de nuevo que se sienten a negociar.