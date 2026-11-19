Sanitarios del Summa 112 acuden al piso de Parla donde fue asesinada una mujer de 47 años. Summa

Asesinada una mujer de 47 años tras ser apuñalada por su pareja en su casa en Parla

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LO ESENCIAL Las claves Una mujer de 47 años ha sido asesinada tras recibir varias puñaladas en la cara y el cuello en su domicilio de Parla. El propio agresor fue quien llamó al 112 sobre las 22.10 horas para alertar del crimen en la vivienda de la calle Getafe. Los sanitarios del SUMMA 112 acudieron al lugar pero solo pudieron confirmar el fallecimiento de la víctima. La Policía Nacional ha detenido al sospechoso e investiga los hechos como un posible caso de violencia machista.

Una mujer de 47 años ha muerto este miércoles por la noche tras recibir varias puñaladas en una vivienda del municipio madrileño de Parla a manos de un hombre con el que mantenía una relación, suceso que la Policía Nacional investiga como un posible caso de violencia machista.

Fuentes policiales han informado a Efe de que fue el propio agresor quién ha avisado del crimen al 112.

Emergencias 112 ha informado de que sobre las 22.10 horas ha recibido el aviso de la agresión, que se ha producido en una vivienda situada en el número 10 de la calle Getafe, del municipio de Parla.

Mujer fallecida tras ser agredida. 📍Parla. C/ Getafe. Presentaba varias heridas incisas. El #SUMMA112 sólo ha podido confirmar el óbito. https://t.co/sY7O2zvZMa — 112 Comunidad de Madrid (@112cmadrid) November 18, 2026

A su llegada, las asistencias sanitarias del SUMMA 112 han encontrado dentro del domicilio a una mujer de 47 años, con heridas incisas en cuello y en cara, ya fallecida.

Las asistencias del SUMMA sólo han podido confirmar el fallecimiento y ha puesto el cuerpo de la mujer a disposición de la Policía Nacional, que ha detenido al agresor e investiga el suceso como un posible caso de violencia machista.