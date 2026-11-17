Ayuso, durante su acto con la Federación Española de Fútbol. Comunidad de Madrid

Ayuso premia a los madrileños que cambien su coche: hasta 20.000 euros para adquirir nuevos vehículos

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LO ESENCIAL Las claves La Comunidad de Madrid ha prorrogado el Plan Mueve Madrid hasta el 31 de diciembre de 2028 para promover el transporte menos contaminante entre particulares, autónomos y pymes. Las ayudas incluyen 1.000 euros por achatarrar un coche sin etiqueta, ampliables a 2.000 si se compra uno ECO o CERO, o la alternativa de un abono transporte de la zona C2 por tres años. Los profesionales y pymes podrán optar a subvenciones de hasta 20.000 euros para adquirir vehículos de hidrógeno destinados al servicio de taxi o VTC. El programa simplifica los trámites administrativos, elimina el plazo de tres meses para pedir la ayuda y retira los bonos de movilidad compartida.

El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha aprobado la prórroga del Plan Mueve Madrid hasta el 31 de diciembre de 2028. La medida ofrece ayudas a particulares, autónomos y pequeñas y medianas empresas para facilitar el uso de medios de transporte menos contaminantes.

Se trata del programa de ayudas de la Comunidad para fomentar la movilidad sostenible mediante incentivos a la compra de vehículos ligeros eléctricos y el achatarramiento de coches antiguos sin etiqueta ambiental.

Según asegura la Comunidad, la retirada de un vehículo sin distintivo ambiental dará acceso a una ayuda de 1.000 euros, siempre que se cumplan los requisitos de esta medida.

La subvención podría elevarse hasta los 2.000 euros si, además de retirar el vehículo, se adquiere otro vehículo con distinción ECO o CERO de la Dirección General de Tráfico.

Los beneficiarios podrán optar por un abono de transporte de la zona C2 durante tres años como alternativa a la subvención. Con esta medida, la Comunidad pretende facilitar el cambio a otros medios de transporte sin que sea necesario adquirir otro automóvil.

El Plan Mueve también mantiene incentivos para la compra de otros medios de transporte menos contaminantes, como las bicicletas o ciclomotores eléctricos.

Se concederán 600 euros para la compra de bicicletas eléctricas, mientras que los importes máximos por los ciclos de tres ruedas con pedaleo asistido serán de 1.500 euros. Por otro lado, el importe máximo para las bicicletas de mano asistidas será de 1.000 euros y de 700 para los ciclomotores eléctricos.

Además, los profesionales por cuenta propia y las pymes podrán recibir hasta 20.000 euros para adquirir vehículos de hidrógeno destinados a servicios de taxi o VTC.

Las nuevas condiciones del Plan Mueve Madrid suprimen el periodo de tres meses para solicitar las ayudas tras el achatarramiento o la compra del nuevo vehículo. Tampoco será necesario, en determinados casos, presentar la tarjeta de la ITV ni el permiso de circulación si se autoriza la consulta de esos datos a la Dirección General de Tráfico.

Esta medida está destinada a facilitar la renovación del parque móvil, especialmente a aquellos que todavía utilizan vehículos antiguos que no disponen de clasificación ambiental. La ampliación del plazo del Plan no acredita que todos vayan a recibir la subvención, ya que es necesario presentar la correspondiente solicitud y acreditar el cumplimiento de los requisitos.

Además, se simplifican los trámites cuando el automóvil se haya recibido por herencia y se eliminan los bonos ambientales para el uso de servicios de movilidad compartida.

También desaparecen los bonos ambientales dirigidos a servicios de movilidad compartida, que hasta ahora formaban parte de las opciones que el programa contemplaba.

En marzo de 2026, el Gobierno regional aprobó la inversión de 5 millones de euros en ayudas para la retirada de vehículos sin distintivo ambiental y la compra de automóviles eléctricos este año.

De esos incentivos, el 30 por ciento se reservó a aquellos beneficiarios que residen o realizan su actividad laboral en zonas de bajas emisiones. Esta medida tenía como gran objetivo aliviar el impacto de las limitaciones de circulación en el centro de las grandes ciudades de la Comunidad de Madrid.