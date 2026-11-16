Cancelan un acto de la consejera de Educación al no garantizarse su seguridad por otra manifestación de docentes

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LO ESENCIAL Las claves La Comunidad de Madrid suspende un acto de la consejera de Educación, Mercedes Zarzalejo, tras una protesta de docentes que impidió garantizar su seguridad. Alrededor de un centenar de profesores se concentraron ante el Espacio Bertelsmann para pedir la dimisión de la consejera o la apertura de negociaciones. Las protestas docentes cumplen su sexta semana de huelga indefinida exigiendo la reducción de horas lectivas y ratios, incremento de plantillas y mejor salario. La Consejería de Educación rechaza negociar al considerar la huelga motivada por intereses políticos y anuncia acciones legales tras la concentración no autorizada.

La Comunidad de Madrid ha suspendido este lunes un acto de la consejera de Educación, Ciencia y Universidades, Mercedes Zarzalejo, por no tener garantizada "la seguridad" ante la manifestación de docentes que se estaba celebrando a las puertas. La decisión se ha tomado siguiendo las recomendaciones de la Policía Nacional.

Alrededor de un centenar de profesores se han concentrado frente al Espacio Bertelsmann desde una hora antes, lugar donde la consejera iba a inaugurar la jornada sobre 'Formación Profesional dual, sus resultados, aprendizajes y perspectivas de mejora', organizada por el diario 'El Periódico de España'.

La concentración, durante la que los profesores han portado carteles que rezaban 'Menos burocracia es igual a más calidad", 'Dignidad para la pública' o 'Zarzalejo, negocia o dimite', ha contado con hasta seis furgones policiales que se han personado a las puertas del acto.

Los docentes han proferido cánticos dirigidos a la consejera de Educación, como "¿Zarzalejo dónde estás?" o "Este evento lo han pagado nuestros impuestos".

Durante la sexta semana de huelga indefinida en el sector educativo, los profesores afean a la Consejería que no haya habido "ningún avance" y han insistido en que Zarzalejo se siente a "negociar para que los alumnos vuelvan a tener clases" y recuperen la "normalidad".

Además, asistentes a la protesta, como Sancho, profesor de Formación Profesional de Informática, han criticado que Zarzalejo tenga "tiempo para desayunar con las empresas y no para desayunar con sus propios docentes".

Este docente ha explicado que no están de acuerdo con el acto que del que ha formado parte la consejera porque "la FP se está precarizando" y se han convertido en "mano de obra barata para las empresas". "Está intentando mitigar sus consecuencias en lugar de afrontar y resolver el problema", han sentenciado.

La consejera de Educación, Ciencia y Universidades ha convocado una rueda de prensa en la que anunciará las acciones que va a emprender la Consejería tras lo que han calificado como una "concentración no autorizada".

Nueva semana de huelga

Las protestas educativas llegan ya a su sexta semana de huelga indefinida tras la inexistencia de algún acuerdo entre la Consejería de Educación y los sindicatos.

Desde hace más de un mes, el comité de huelga por la Educación Pública reclama a la Consejería que se siente a negociar y reivindica la reducción de horas lectivas y de ratios por aula, el aumento de plantillas, la equiparación salarial (complemento de capitalidad) y una mayor inversión en infraestructuras.

La consejera de educación, Mercedes Zarzalejo, sigue reiterando su negativa a negociar con quienes "manosean la educación para sacar rédito político sindical y no quieren escuchar, ni entender".

El pasado viernes, la consejera manifestó su intención de "hacer todo lo que esté en nuestra mano para que ningún alumno pague las consecuencias de esta huelga injusta, irresponsable e innecesaria".

Los representantes sindicales han anunciado que el próximo viernes se celebrará una nueva asamblea unitaria y una manifestación desde la Consejería en la calle Alcalá hasta Plaza de España para seguir reivindicando estas medidas.