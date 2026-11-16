Ayuso llevará a los tribunales a los docentes que se manifiestan por acosar a la consejera de Educación en todos sus actos

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LO ESENCIAL Las claves La Comunidad de Madrid emprenderá acciones penales contra los manifestantes que acosen a la consejera de Educación, Mercedes Zarzalejo, y contra el comité de huelga como posibles inductores. Un acto sobre Formación Profesional Dual al que iba a asistir la consejera ha sido suspendido por recomendación de la Policía Nacional ante la falta de seguridad. Docentes concentrados forzaron las puertas del recinto y empujaron a los trabajadores de seguridad del centro antes de la cancelación del evento. Los profesores en huelga indefinida critican la falta de avances en las negociaciones y denuncian la precarización de la FP pública.

La consejera de Educación, Ciencia y Universidades, Mercedes Zarzalejo, ha informado este lunes que la Comunidad de Madrid, con Isabel Díaz Ayuso al frente, llevará a los tribunales las "situaciones de acoso" que se producen en sus actos por parte de "activistas violentos" desde que los profesores se encuentran en huelga indefinida.

"Voy a ejercitar las acciones penales correspondientes para que se depuren no solo las eventuales responsabilidades individuales de quienes están cometiendo este acoso, sino, en su caso, las que puedan corresponder a los miembros del comité de huelga como inductores", ha avanzado Zarzalejo desde la Consejería de Educación, donde ha exigido a la Delegación del Gobierno que actúe "con contundencia" ante estas acciones "no autorizadas" cuando se cumple un mes de movilizaciones del profesorado.

La rueda de prensa ha comenzado mostrando imágenes de lo que ha ocurrido esta mañana cuando antes de su llegada a un acto de FP Dual los profesores "han entrado por la fuerza, han forzado las puertas y han empujado a los trabajadores de seguridad del centro".

El acto se ha suspendido "para garantizar la seguridad", según recomendaciones de la Policía Nacional.

Considera la consejera que los actos de las últimas semanas cada vez cuentan "con mayor violencia" y además, según ha señalado, "perjudica a las actividades de terceros". Asimismo, ha subrayado que "estos grupos de activistas violentos no representan a la mayoría de los docentes, que también están siendo agraviados por estas minorías radicales que quieren imponer".

Acto cancelado

La Comunidad de Madrid ha suspendido este lunes un acto de la consejera de Educación, Ciencia y Universidades por no tener garantizada "la seguridad" ante la manifestación de docentes que se estaba celebrando a las puertas.

La decisión se ha tomado siguiendo las recomendaciones de la Policía Nacional.

Alrededor de un centenar de profesores se han concentrado frente al Espacio Bertelsmann desde una hora antes, lugar donde la consejera iba a inaugurar la jornada sobre 'Formación Profesional dual, sus resultados, aprendizajes y perspectivas de mejora', organizada por el diario 'El Periódico de España'.

La concentración, durante la que los profesores han portado carteles que rezaban 'Menos burocracia es igual a más calidad', 'Dignidad para la pública' o 'Zarzalejo, negocia o dimite', ha contado con hasta seis furgones policiales que se han personado a las puertas del acto.

Los docentes han proferido cánticos dirigidos a la consejera de Educación, como "¿Zarzalejo dónde estás?" o "Este evento lo han pagado nuestros impuestos".

Durante la sexta semana de huelga indefinida en el sector educativo, los profesores afean a la Consejería que no haya habido "ningún avance" y han insistido en que Zarzalejo se siente a "negociar para que los alumnos vuelvan a tener clases" y recuperen la "normalidad".

Además, asistentes a la protesta, como Sancho, profesor de Formación Profesional de Informática, han criticado que Zarzalejo tenga "tiempo para desayunar con las empresas y no para desayunar con sus propios docentes".

Este docente ha explicado que no están de acuerdo con el acto que del que ha formado parte la consejera porque "la FP se está precarizando" y se han convertido en "mano de obra barata para las empresas". "Está intentando mitigar sus consecuencias en lugar de afrontar y resolver el problema", han sentenciado.