La exposición para los 'locos' de Michael Jackson podrá visitarse del 20 de noviembre al 16 de diciembre en Madrid

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LO ESENCIAL Las claves La exposición 'Michael Jackson Legacy' estará abierta del 20 de noviembre al 16 de diciembre en Fluge Audiovisuales, en Arganda del Rey. La muestra reunirá objetos personales del artista, como autógrafos y una guitarra firmada, además de material de sus 9 conciertos en España. El comisario de la exposición es el fotógrafo Domingo J. Casas y cuenta con obras dedicadas al cantante de una treintena de artistas. El acto de inauguración oficial tendrá lugar el miércoles 25 de noviembre a las 19:00 horas con una visita guiada.

Fluge Audiovisuales en Arganda del Rey albergará la muestra sobre el legado de Michael Jackson, con especial atención a los vínculos de la estrella del pop con España. El comisario de la muestra es el reconocido y prestigioso fotógrafo Domingo J. Casas.

El municipio ubicado a unos 28 kilómetros al sureste de la capital madrileña será el escenario donde se realizará la magnífica exposición Michael Jackson Legacy desde el 20 de noviembre hasta el 16 de diciembre.

Se expondrán obras de arte relacionadas con el legado de Michael y de la familia Jackson, además de algunos objetos personales entre ellos: dos autógrafos originales de Michael Jackson y una guitarra firmada por el artista (cedida por la familia de Roberto Cisneros), así como carteles originales de sus conciertos, vinilos, CDs, box sets, cassettes, fotografías, pases de prensa y otros artículos relacionados con las 9 actuaciones que el artista protagonizó en España.

Obra Moon Jackson Paco Roca / Cedida.

La muestra, de la que es comisario uno de los más prestigiosos fotógrafos del rock en España, Domingo J. Casas, cuenta con obras de artistas como el dibujante Javier De Juan, Paco Roca, Kiko Feria, MacDiego, Toni Marmota (bajista de La Frontera y artista plástico), el arquitecto Jesús del Peso, el artista mexicano Rivelino Murrieta (que ha hecho una obra expresamente para la ocasión), Pachucho, Pejo, Yolanda Rueda, Fiona Olimpia, Pablo Sycet, David Vicente, Víctor Coyote (el carismático líder de Los Coyotes fallecido recientemente), Juanma Hernández, Manolo Campoamor (de Kaka de Luxe), Juanjo Ocio, Mariano Lozano P., Noa Ordás, Guzmán, Pulkras Leoninas (Luxx+De Gonari), Juanjo Ocio, Manolo Santaella, Nacho González Oramas, Iván Ordás y Francis Montesinos.

Piezas exclusivas de colección

El evento será una oportunidad única, dado que el público podrá apreciar piezas pertenecientes a colecciones particulares, cuyos titulares las han cedido para la ocasión, entre ellos Rafael Revert/ Cristina Tocino, Ramón del Precinto, Marcos Casañ, Patricia y Ramón Godes, Raúl Blanco, Rebecca Cabrera, Juan Márquez y José Antonio Pérez.

Acto de inauguración

La exposición colectiva multidisciplinar que homenajea a Jackson y su familia es recomendada por la CADENA 100. Dará inicio el próximo miércoles 25 de noviembre a las 19:00 horas. La inauguración será presentada por Jorge Viliella y durante la apertura se llevará a cabo una visita guiada por los diferentes objetos dirigida por el comisario.

Entre los objetos que estarán disponibles para apreciación destaca la discografía de la saga: Michael Jackson, La Toya Jackson, Janet Jackson, Rebbie Jackson y The Jacksons.

Domingo J Casas Jose Ma Lamo de Espinosa / Cedida.

Por otra parte en el mismo evento Óscar Gallardo, quien es director de Iluminación, y el propio Domingo impartirán una master class a las 17.00 horas dentro de las Jornadas Profesionales de Understanding Fluge.

La exposición también contará con el inestimable patrocinio del Colegio Oficial de Gestores Administrativos de la Región de Murcia.