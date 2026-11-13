Isabel Díaz Ayuso y el vicepresidente ejecutivo de la Liga de Fútbol Americano (NFL), Peter O' Reilly. EFE

Ayuso dará ayudas de 4.000 euros a todas las familias con hijos que contraten a empleadas del hogar para poder conciliar

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LO ESENCIAL Las claves La Comunidad de Madrid concederá en 2027 ayudas de hasta 4.000 euros para financiar las cotizaciones a la Seguridad Social de empleadas del hogar contratadas para favorecer la conciliación. Podrán solicitar las ayudas familias con hijos menores de 12 años o menores de 18 con discapacidad, y la subvención cubrirá hasta el 100% en función de la renta familiar. El plazo de solicitud estará abierto del 1 de febrero al 30 de abril de 2027 a través de la web de Administración Digital madrileña y las ayudas se asignarán por orden de inscripción. El Consejo de Gobierno ha aprobado también 175,6 millones de euros para la atención a personas con discapacidad física, ampliando las plazas públicas a 650 e introduciendo mejoras tecnológicas.

La Comunidad de Madrid concederá en 2027 ayudas de hasta 4.000 euros a las familias que contraten empleadas del hogar para facilitar la conciliación.

El Consejo de Gobierno ha autorizado esta semana un gasto de 2,3 millones de euros para financiar estas subvenciones, que podrán cubrir hasta el 100% de las cuotas de la Seguridad Social abonadas por el empleador durante el año anterior, en función de la renta familiar.

Podrán beneficiarse de estas ayudas quienes tengan a su cargo hijos menores de 12 años, menores de 18 años en caso de discapacidad, u otras personas dependientes que convivan en el mismo domicilio.

El porcentaje de la subvención dependerá de los ingresos por miembro de la unidad familiar. Así, podrá alcanzar el 100% de las cotizaciones cuando la renta per cápita sea inferior a 20.000 euros, un umbral que se eleva hasta los 30.000 euros en el caso de las familias monoparentales.

El programa contempla tanto contratos temporales como indefinidos, incluidos los fijos discontinuos, y permite jornadas completas o parciales. También podrán acogerse las familias que hayan contratado a varias empleadas del hogar de manera sucesiva.

Como requisito general, la relación laboral y el alta de Seguridad Social deberán haber estado vigentes durante al menos 58 días naturales entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del año anterior a la solicitud, aunque no necesariamente de forma consecutiva.

Las subvenciones se concederán de forma directa y por orden de entrada en el registro electrónico, siempre que las solicitudes estén completas y acompañadas de la documentación requerida.

El plazo para presentarlas comenzará el 1 de febrero y finalizará el 30 de abril de 2027, a través de la web de Administración Digital de la Comunidad de Madrid.

Para personas con discapacidad

Por otro lado, el Consejo de Gobierno ha aprobado una inversión de 175,6 millones de euros para financiar durante los próximos cuatro años la atención integral a personas con discapacidad física.

El nuevo Acuerdo Marco contempla 650 plazas en la red pública, frente a las 550 actuales, distribuidas en diez centros de Madrid capital y de los municipios de Tres Cantos, Alcalá de Henares y Navalcarnero.

El nuevo modelo prevé que cada usuario cuente con un Plan Personal de Atención y Apoyo al Proyecto de Vida y tenga asignado un profesional de referencia.

También incluye la modernización de los equipamientos y sistemas de gestión de los centros, así como la incorporación de dispositivos electrónicos para monitorizar a los residentes y prevenir caídas o salidas de la cama.

Además, se implantarán sistemas de control de enseres personales mediante códigos QR, herramientas digitales para mejorar la comunicación con las familias y un mayor número de habitaciones individuales. El periodo de adaptación de los usuarios a los centros también se ampliará, de los 60 días actuales a 90.