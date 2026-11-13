Ayuso convierte a Madrid en la región que más empresas crea en España: nacen 80 al día, una de cada cinco del total

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LO ESENCIAL Las claves La Comunidad de Madrid lidera la creación de empresas en España al registrar 80 nuevas sociedades al día en lo que va de año, lo que representa el 21,7% del total nacional. Isabel Díaz Ayuso destaca los datos del INE y contrapone el modelo económico madrileño frente al comunismo, al que acusa de generar desconfianza, desgana y decadencia. La presidenta regional denuncia los ataques a empresas del sector inmobiliario y critica las políticas de la izquierda por demonizar a quienes contribuyen a la economía. Ayuso arremete contra la huelga promovida por Más Madrid y califica de mafia sindical el aumento de financiación que han recibido CCOO y UGT durante el Gobierno de Pedro Sánchez.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado este jueves en la Asamblea que Madrid es la región que más empresas crea en España frente a un "comunismo" que genera “desconfianza, desgana y decadencia”

La presidenta se ha basado en los últimos datos del INE, donde según sus registros más recientes la Comunidad de Madrid es la región donde más empresas se han vuelto a constituir en este trimestre. "Una de cada cinco empresas en España se pone en la Comunidad de Madrid", ha afirmado la presidenta regional.

En septiembre de 2026, la Comunidad de Madrid ha sido la que más empresas ha creado en España con 2.111, el 23% del total nacional. En lo que va de año, lidera la constitución de nuevas sociedades, 21.774, el 21,7% de toda España, es decir, más de 1 de cada 5. En lo que va de año, 80 nuevas empresas nacen cada día en la región.

Ayuso ha elogiado una vez más la situación económica de la Comunidad de Madrid en comparación con la del resto del país, la cual ha calificado como "nada halagüeña".

Ayuso ha afirmado que desde la izquierda se fomenta la desconfianza y que se apuesta por "fabricar la pobreza, extendiendo el comunismo para que todo el mundo esté agraviado, desincentivado y dependiente del Estado".

Todo ello, continúa, frente "al mérito, a la capacidad, a la solvencia, el rigor y el éxito, intentando por todos los medios que la decadencia y la dependencia sean lo único que imperen en este país".

"Creando fuertes desconfianzas en las relaciones laborales, en la iniciativa empresarial, para que haya un desdén, mucha desgana a la hora de esforzarse", ha cargado la presidenta.

Ayuso, además, considera que desde la izquierda se está "demonizando a quienes están contribuyendo con la economía de España".

En este punto, ha hecho referencia al ataque a la sede de Alquiler Seguro el martes y ha reprochado que se llame al "ladrillazo, acosen y persigan" a empresas del sector inmobiliario de una manera "tan cobarde".

"Siempre persiguiendo a las empresas que son malas, es malo trabajar, es malo esforzarse, es malo estudiar, es malo ser propietario... Puro comunista", ha planteado Isabel Díaz Ayuso, que ha criticado el "patético" ideario comunista.

"Mafia sindical"

La presidenta de la Comunidad de Madrid también ha hecho mención a la huelga general de este miércoles y ha criticado duramente a los sindicatos en la pregunta formulada en la Asamblea por el PSOE.

En ella, la presidenta madrileña ha vuelto a defender que "mafia sindical" es que los sindicatos cobren "600 millones más" desde que Pedro Sánchez está en el Gobierno y que se haya colocado a "todos los amigos y parientes de CCOO y UGT en todas las empresas públicas y privadas que han colonizado".

Frente a ello, ha defendido que la Comunidad ha llegado a "importantísimos acuerdos" con los sindicatos, además de reivindicar "una inversión histórica" para las seis universidades públicas, que ahora se han convertido en "papel mojado desde el momento que se han convocado las elecciones".

En el turno de la pregunta de Más Madrid, ha tachado de "mafiosa" la huelga de este miércoles y ha afirmado que hay 320.000 liberados sindicales que están cobrando "para llevar las camisetas" que la izquierda le dice, que están "cobrando del erario público" para que estos partidos tengan escaño. "Y eso es mafioso", ha remarcado.

Por último, ha rematado haciendo alusión al "No habrá paz en las calles" esgrimido por la portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot. "Hombre, que la va a haber. A partir del 29 a la calle todos", ha zanjado.