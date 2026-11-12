Ayuso pregunta a los sindicatos "rentistas" a qué hora empiezan a repartir casas: "Tienen 52 edificios públicos, 1.415 pisos"

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LO ESENCIAL Las claves Isabel D'iaz Ayuso tilda a CCOO y UGT de "mafia" y les acusa de usurpar 1.415 pisos y ocupados en 52 edificios p'ublicos tras la huelga por la vivienda. La presidenta madrile'na se'nala que hay 320.000 liberados sindicales pagados con fondos p'ublicos y sostiene que las centrales cobran 600 millones m'as desde la llegada de Pedro S'anchez. Ante la petici'on de Vox de retirar la financiaci'on a los sindicatos, Ayuso defiende que su Gobierno solo aporta lo "m'inimo imprescindible y legal" asignado a prevenci'on de riesgos y formaci'on. Ayuso reprocha a la izquierda fomentar el comunismo y la pobreza, asegurando que cuatro de cada diez hogares en Espa'na no consiguen llegar a fin de mes.

Ayuso no ha cambiado el discurso tras la huelga general en favor de la vivienda de este 11 de noviembre. Ha lamentado el "terror sindical" de este miércoles y ha vuelto a acusar a Comisiones Obreras y UGT de ser una "mafia" impulsada por la izquierda para que "España se hunda más".

Pero, en esta ocasión, les ha atacado también con cifras. Ha afirmado en la Asamblea de Madrid que hay 320.000 liberados sindicales que están cobrando "para llevar las camisetas" que la izquierda le dice y que están "cobrando del erario público" para que estos partidos tengan escaño. "Y eso es mafioso", ha remarcado.

Al hilo, Díaz Ayuso ha afirmado que UGT y Comisiones Obreras tienen 52 edificios públicos que "pagan todos los españoles". "Ahora mismo están ocupando 1.415 pisos. ¿A qué hora empiezan a repartir los pisos los señores rentistas de la izquierda? Que encima de tener pisos todos ustedes en propiedad, también están usurpando los pisos de los españoles para hacer huelgas políticas", ha apostillado.

Pero no son las únicas cifras que ha utilizado la presidenta regional. Ha acusado a Comisiones Obreras y UGT de ser rehenes del PSOE. "Cobran 600 millones más" desde que está Pedro Sánchez. Y les acusa de colocar a "todos los amigos y parientes en todas las empresas públicas y privadas que han colonizado".

Frente a ello, ha defendido que la Comunidad ha llegado a "importantísimos acuerdos" con los sindicatos, además de reivindicar "una inversión histórica" para las seis universidades públicas, ahora que ahora se ha convertido en "papel mojado desde el momento que se han convocado las elecciones".

"El presidente del Gobierno convocó elecciones y, magia, en dos días ya había una huelga general para ayudar al amado líder a que por una vez a ver si podía subir las encuestas e intentar mirar para otro lado", ha lamentado Díaz Ayuso, quien ha censurado que se intente "imponer el terror contra la gente para que obligatoriamente tenga que hacer esa huelga".

Y, en referencia al "no habrá paz en las calles" esgrimido por la portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, ha reconocido que sí la va a haber. "A partir del 29 a la calle todos", ha zanjado.

Fondos para los sindicatos

Por otra parte, Ayuso en la pregunta de Vox ha hecho referencia también a los fondos que destina el Gobierno regional a los sindicatos a través de los Presupuestos y ha defendido que están dando "lo mínimo imprescindible y legal" porque cree en "los riesgos laborales y la formación de empleados".

Frente a ello, la portavoz de Vox ha preguntado a la mandataria autonómica si no cree que "va siendo hora de cortarle el grifo" a los sindicatos y "destinar esos recursos para el beneficio de todas las familias madrileñas".

"A las puertas de unas elecciones generales, estos parásitos sindicales convocaron una huelga general, pero no una huelga general contra el gobierno causante de esta situación, sino una huelga contra la oposición", ha criticado Pérez Moñino.

La portavoz ha criticado que los sindicatos se hayan pasado "ocho años de rodillas ante Sánchez y ahora se ponen de pie para intimidar a los trabajadores". "Violencia contra los trabajadores que legítimamente quisieron ir a sus puestos de trabajo y no secundar ese circo de la mafia sindical", ha censurado.

Situación económica

Preguntada por la situación económica que vive España, Ayuso ha reconocido que la situación no es "nada halagüeña porque ahora mismo lo único que están consiguiendo los señores de la izquierda es que España sea un país de mileuristas agraviados", ha lanzado la mandataria autonómica.

Ayuso ha afirmado que desde la izquierda se fomenta la desconfianza y que se apuesta por "fabricar la pobreza, extendiendo el comunismo para que todo el mundo esté agraviado, desincentivado y dependiente del Estado".

"Creando fuertes desconfianzas en las relaciones laborales, en la iniciativa empresarial, para que haya un desdén, mucha desgana a la hora de esforzarse del mérito, de la capacidad de la solvencia, el rigor, el éxito, intentando por todos los medios que la decadencia y la dependencia sea lo único que impera en este país", ha cargado la presidenta de la Comunidad de Madrid, quien considera que se está "demonizando a quienes están contribuyendo con la economía de España".

En este punto, ha hecho referencia al ataque a la sede de Alquiler Seguro el martes y ha reprochado que se llame "ladrillazo, acosen y persigan" a empresas del sector inmobiliario de una manera "tan cobarde".

"Siempre persiguiendo a las empresas que son malas, es malo trabajar, es malo esforzarse, es malo estudiar, es malo ser propietario... Puro comunista", ha planteado Isabel Díaz Ayuso, que ha criticado el "patético" ideario comunista.

Ha afirmado que España ha entrado en el top 5 de países con pobreza severa, con 4 de cada 10 hogares que "no llegan a fin de mes gracias a Pedro Sánchez".