El pueblo de Madrid ideal para escaparte un fin de semana de otoño Ayuntamiento de Los Molinos.

El pueblo de la Navidad de 4.000 vecinos perfecto para recorrer a pie: parajes naturales y rutas de senderismo

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LO ESENCIAL Las claves Los Molinos, localidad madrileña de 4.000 habitantes en el Valle alto del río Guadarrama, compite junto a Buitrago de Lozoya por ser el Pueblo navideño Ferrero Rocher 2026. El municipio destaca por su casco urbano serrano tradicional, sus edificios de piedra y parajes naturales rodeados de robles, fresnos y encinas. Su entorno natural es ideal para el senderismo, destacando la Ruta de la piedra, que muestra las huellas de antiguos canteros en las construcciones locales. El concurso elegirá al ganador definitivo el 14 de diciembre, otorgándole el título oficial y una iluminación navideña especial.

Situado en el Valle alto del río Guadarrama, a pie del Parque Natural Sierra del mismo nombre, "Los Molinos" compite por ser el Pueblo navideño Ferrero Rocher 2026. Al igual que Buitrago de Lozoya esta localidad aspira a pasar a la segunda fase del concurso, en representación de la comunidad de Madrid para hacerse con el título, sin embargo solo el que acumule la mayor cantidad de votos pasará a la siguiente fase.

Los Molinos situado a 52 kilómetros de Madrid "sin duda es un pueblo con muchas riquezas culturales y naturales que descubrir. Su casco urbano conserva el sabor de un pueblo serrano tradicional", así lo describe el Ayuntamiento a través de su oficina de turismo. Además, esta localidad se caracteriza por sus calles, travesías y plazas, sus edificios de piedra, de tipología agropecuaria, rural o urbana, que son capaces de trasladar a sus visitantes a otras épocas.

Por sus características naturales, Los Molinos es apto hacer rutas de senderismo, como Ruta de la piedra, famosa por sus vistas y por ofrecer la posibilidad de apreciar huellas dejadas por los antiguos canteros en las construcciones ubicadas en esta localidad.

Con sus parajes entre robles, fresnos y encinas, este pueblo con vista a la montaña disputará el premio que consiste en el título oficial y una decoración navideña, aunque para ello deba llegar a la fase 4, que cierra sus votaciones el 7 de diciembre.

La competencia de la que hacen parte, impulsada por Ferrero Rocher, promete que cada pueblo de cada comunidad podrá vivir una navidad de oro. Pero será hasta el 14 de diciembre que se conocerá el pueblo ganador de todas las fases.