La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante la visita al primer tren automático que prestará servicio en la Línea 6 de Metro, en el Depósito de Cuatro Vientos, a 13 de julio de 2026. Jesús Hellín Europa Press

Ayuso celebra la llegada de los trenes sin conductor a la Línea 6 de Metro en marzo de 2027: con un 70% más de viajeros

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LO ESENCIAL Las claves La Línea 6 del Metro de Madrid estrenará su servicio de trenes totalmente automatizados y sin conductor a finales de marzo de 2027. Con la automatización y la eliminación de la cabina, cada convoy aumentará un 17% su capacidad y el recorrido circular se completará ocho minutos más rápido. Está previsto que la línea opere las 24 horas durante los fines de semana a partir del segundo o tercer trimestre de 2027. El proyecto cuenta con una inversión de 920 millones de euros e incluye la instalación de puertas automáticas en todos los andenes.

La Comunidad de Madrid, con Isabel Díaz Ayuso al frente, ya tiene fecha para estrenar la automatización de la Línea 6 de Metro. A finales de marzo de 2027, los madrileños viajarán en la primera línea sin maquinista de la red, además de la más transitada.

Será un hito en la centenaria historia del suburbano, alcanzado en apenas tres años desde que Ayuso anunció el proyecto, a principios de 2024.

Por otro lado, la Circular abrirá las 24 horas los fines de semana, previsiblemente en el segundo o tercer trimestre de 2027, cuando todo el sistema automático esté operativo.

La L6 no será la única. Según fuentes de la Consejería de Transportes, la automatización llegará a más líneas.

Metro de la Línea 6 durante las pruebas nocturnas para su automatización. Comunidad de Madrid

La L8 ya funciona de forma automática en el tramo del aeropuerto y la L11 Norte se construye preparada para operar sin conductor.

Los trenes que se están adquiriendo, como los de la L1, son además híbridos, de modo que podrán pasar de semiautomáticos (GoA2) a plenamente automáticos (GoA4) en un futuro.

Por ahora no hay previsión de automatizar la L1, cuya infraestructura no está preparada.

8 minutos menos por vuelta

Cada tren transportará 1.385 viajeros, un 17% más que ahora, gracias al espacio que deja libre la cabina del maquinista.

Las nuevas unidades tienen seis coches y 109,3 metros de longitud. Circularán con una frecuencia de dos minutos y una velocidad de diseño de 110 kilómetros por hora.

Según las mismas fuentes, la velocidad de crucero estándar será de 70 km/h. Con ella, completar el anillo pasará de 54 a 46 minutos, ocho menos.

La Circular es la línea más utilizada, con unos 430.000 viajeros diarios y más de 150 millones de desplazamientos al año.

La Comunidad confía en que la mejora absorba hasta un 70% más de demanda y alcance los 730.000 viajeros al día, más de 260 millones al año. Metro prevé cerrar 2026 con 752 millones de viajeros, un 11% más que en 2019 y un nuevo récord.

Las fuentes de la Consejería recuerdan que Madrid suma unos 100.000 habitantes nuevos cada año.

Metro encargó 48 trenes (288 coches). Cinco ya participan en las pruebas, se sumará una sexta unidad desde la planta que CAF tiene en Corella y otras tres están en la factoría de Beasain.

La automatización arrancará con 25 trenes. Según las fuentes, los 48 estarán operando a pleno rendimiento a finales de 2027, cuando se alcanzará el 100% de la capacidad prevista.

Pruebas nocturnas por tramos

Metro ha completado la primera fase de pruebas nocturnas entre Cuatro Caminos y Lucero. La segunda, entre Arganzuela-Planetario y Ciudad Universitaria, acaba de empezar y está previsto cerrarla el fin de semana del 21 y 22 de noviembre.

Después llegará el tramo de Moncloa a Pacífico, entre diciembre y enero, y se probará el conjunto de la línea entre febrero y marzo.

Las pruebas se hacen con cierres parciales los fines de semana a partir de la medianoche. Los técnicos comprueban las reglas operativas y la precisión de las paradas, a diferentes velocidades.

Dos coches se lastran con varias toneladas de hormigón para simular cuatro viajeros por metro cuadrado, el equivalente a 1.385 pasajeros por tren, y ver cómo frenan con carga y en vacío.

Puertas de andén

Hasta ahora hay 56 de los 70 andenes con puertas automáticas, y todas estarán listas a final de año. Son mamparas que separan físicamente al viajero de la vía (ayudarán a evitar arrollamientos), mejoran la gestión de los flujos de subida y bajada, y se integran con el sistema de señalización CBTC.

La separación horizontal entre tren y andén quedará por debajo de 30 milímetros. En las curvas habrá un elemento de aproximación (gap filler), y las personas en silla de ruedas podrán acceder sin rampas.

En los nuevos trenes, el color de los asientos ayuda al contraste visual.

Una inversión de 920 millones

El proyecto suma 920 millones de euros. De ellos, 705,4 millones corresponden a las necesidades de renovación previas a la automatización y 214,6 millones, a la decisión de automatizar: señalización CBTC, puertas de andén y cuartos técnicos.

El cambio de tensión y la nueva tecnología reducirán hasta un 30% el consumo de energía y las emisiones asociadas. Además, Metro destinará 530 millones de su presupuesto de 2027, de 1.400 millones, a mantenimiento y conservación.

Por su parte, en Alto del Arenal se crea una nueva zona del puesto de control central para gestionar la línea. Tendrá siete puestos: cinco permanentes y dos de refuerzo, de modo que haya al menos cinco personas por turno. Se suman a los 28 ya existentes.

Según las fuentes, la automatización no destruye empleo. Los maquinistas de la plantilla, de casi 7.500 trabajadores, se redistribuirán en otras líneas o funciones, y el centro de control seguirá operando las 24 horas.