Ayuso, sobre la entrevista de Broncano a Abascal: “Aguanté minuto y medio de la vergüenza. Sánchez controla todo en TVE”

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LO ESENCIAL Las claves Isabel Díaz Ayuso eleva el tono contra Pedro Sánchez en Antena 3 tildándolo de "dictador" y acusándole de controlar TVE tras la emisión de la entrevista de Broncano a Abascal. La presidenta madrileña arremete contra la "mafia sindical" de UGT y CCOO por la huelga general, calificándola de "política" y revelando que pactó con Alberto Núñez Feijóo acabar con el "abuso" de los sindicatos. Ayuso critica la ausencia de Pedro Sánchez en el funeral por las víctimas del accidente ferroviario de Urda y asegura que ella actualmente no se subiría a un tren de alta velocidad sin todas las garantías.

Ayuso, a medida que pasan los días y se acercan las elecciones del 29 de noviembre, sube el tono contra Pedro Sánchez. "Es un dictador", ha afirmado, con contundencia, en su entrevista en Antena 3. "Es un tirano y un caradura", ha añadido, afirmando que el PP "representa a los españoles que no quieren más" su "basura".

En su línea, ha extendido sus ataques a la entrevista entre David Broncano y Abascal en 'La Revuelta'. "Aguanté minuto y medio. Cuando dice el señor Broncano que es un programa de izquierdas... ¡En la televisión pública! ¡Cómo son los totalitarios y con qué superioridad moral!", prosiguió. Para acabar afirmando: "No ocurre nada en TVE que no controle Pedro Sánchez. No respeta lo público, pero vive de lo público para desguazar lo público".

No obstante, la presidenta regional está convencida de que esto va a acabar. "Madrid y España van a cambiar completamente en el momento que este hombre se vaya y el miedo no es al cambio, el miedo es a que nada cambie, el miedo es a que siga este desastre y todo lo que viene a continuación", ha valorado la dirigente regional.

Así, ha afirmado que aunque España cuenta con "grandes funcionarios" tiene un Estado de derecho con instituciones que "ya no son tan fuertes" porque Sánchez "no respeta la separación de poderes ni el poder legislativo".

Es por ello que ha criticado que no "respeta la verdad" y hace todo "por decreto" mientras luego pone "carita de bueno". "Si Pedro Sánchez fuera estéticamente de otra manera, no estaríamos en estas", ha defendido.

Así ha subrayado que Sánchez "coge la seducción" vendiendo que es "muy alto y muy guapo" y habla "muy despacio y con falsedad", además de afirmar que si "tuviera peor físico" no estaría en La Moncloa "desde hace mucho tiempo", utilizando un "victimismo propio de tirano". "Víctimas son las personas que han perdido la vida en esos trenes que podíamos haber sido cualquiera y eso fue hace menos de dos semanas", ha censurado.

Huelga

A su vez, Ayuso ha criticado también que se use la "impunidad y el secuestro" de cara a la huelga general de este miércoles y ha pedido acabar con la "basura sindical" que busca usar a los ciudadanos "como rehenes" de sus casos.

Y ha sido muy dura con los sindicatos por tener "a todos los españoles secuestrados en las carreteras", que no están llegando a tiempo a sus trabajos y fomentando que todo sea "caótico y atascado".

"Les da igual, porque todo lo que están promoviendo con esta mafia sindical que nos lleva a esta huelga, que es totalmente política, lo único que están diciendo es no queremos que haya alternancia política", ha aseverado.

Díaz Ayuso ha subrayado que la labor sindical es "un derecho constitucional" que no niega pero ha asegurado que rechaza "el abuso, la impunidad y el secuestro" que busca dejar "a alumnos sin clase, arruinar a las familias y causar daño a las arcas públicas".

Así, ha asegurado que esta misma mañana ha hablado con el líder de PP, Alberto Núñez Feijóo, a quien ha pedido que le prometa que "toda esta basura sindical se va a acabar". "Y me ha dicho, no lo dudes", ha afirmado, además de cargar contra el "secuestro de los servicios públicos y de la vida de los españoles".

En concreto, ha puesto el foco en UGT y CCOO, que son "dos sindicatos afiliados a partidos políticos" de los que "comen, y viceversa". "Hay otros sindicatos o muchos sindicalistas de CC.OO. y UGT a los que probablemente no les guste lo que están haciendo porque se les está viendo el plumero y se les está yendo de la mano", ha expresado.

Es por ello que ha tildado esta situación de "cachondeo" y considera que no saben "ni quién protesta ni por qué", además de censurar que todo el mundo esté pagando esta situación "con su dinero, su esfuerzo, su comercio y sus desvelos", algo que se "tiene que acabar".

"Porque la labor sindical es un derecho, el secuestro de servicios públicos y de la vida de todos los españoles, porque hay una alternancia política a la que se niega el Gobierno, eso es otra cosa", ha apostillado.

Funeral por Urda

Por último, la presidenta regional ha cuestionado que Pedro Sánchez no vaya al funeral por las víctimas de accidente ferroviario en Urda y ha defendido que quien decide las reglas son "las propias víctimas".

Así lo ha señalado después de que Pedro Sánchez haya argumentando su ausencia del funeral diciendo que no participa en ceremonias religiosas, al que sí asistirán los Reyes Felipe VI y Letizia y el vicepresidente Carlos Cuerpo.

"Dice que él no va a las misas funerales y en España a nuestros muertos se les llora en misas funerales, por solemnes, además de que se tenga o no se tenga fe. Es que tú no eres quién decide las reglas de un funeral, son sus víctimas y tú por respeto lo que tienes que estar es con ellas y nada más que eso. Además, cuando, por ejemplo, vino el Papa bien que fue la Sagrada Familia, a aquella preciosidad, bien que fue a aquel escenario con la mujer de la mano y todos de gala", ha valorado.

Además, se ha referido a la presencia del ex presidente valenciano Carlos Mazón en la misa por las víctimas de la dana en la Comunidad Valenciana, y a quien los familiares "insultaron, llamándole asesino y él aguantó el tipo y estuvo ahí sentado".

Preguntada por si se subiría a un tren de alta velocidad, la presidenta madrileña ha respondido que "no" y ha explicado que lo haría si tuviera "todas las garantías", además de afirmar que para ella "siempre fue un orgullo el AVE".