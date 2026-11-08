El pueblo navideño de Madrid perfecto para recorrer a pie: con un castillo del siglo XV y una muralla medieval

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LO ESENCIAL Las claves Buitrago del Lozoya aspira a convertirse en el "Pueblo Navideño de Ferrero Rocher 2026" y lograr una iluminación especial para su municipio. El pueblo madrileño ha superado la primera fase del concurso y busca estar entre los finalistas antes del cierre de votaciones este domingo. Destaca por su recinto amurallado, el Castillo de los Mendoza del siglo XV y por estar rodeado por un meandro del río Lozoya. La posible victoria complementaría su tradicional Belén Viviente, una representación teatral al aire libre declarada Fiesta de Interés Turístico Regional.

Buitrago de Lozoya, famosa por su muralla medieval, ubicada en la Sierra Norte a 75 kilómetros de Madrid, aspira a ganar el título de “Pueblo Navideño de Ferrero Rocher 2026”.

El municipio, famoso por poseer una de las obras medievales mejor conservadas de la comunidad, movilizará la mayor cantidad de votos este domingo, día que cierran las votaciones de la segunda fase.

En la primera fase participaron 34 pueblos en toda España y ahora quedan 17. De lograrlo, Buitrago del Lozoya se haría con el título, así como también de ver iluminado el pueblo de manera muy especial para disfrute de sus más de 2.000 habitantes.

Buitrago del Lozoya es un pueblo popular no solo por la arquitectura medieval, sino también por estar rodeado casi por completo por un meandro del río Lozoya, desde donde contemplar un reflejo de esta localidad.

El ayuntamiento a través de su oficina de turismo describe el pueblo como un conjunto histórico único en la Comunidad de Madrid. Su trazado medieval, la muralla, el Castillo de Mendoza (una fortaleza gótico-mudejar del Siglo XV), el río y sus espacios culturales convierten la visita en una experiencia perfecta para quienes buscan historia, naturaleza y una escapada diferente, aseguran.

La competencia de la que hacen parte, impulsada por la marca de dulces y chocolates, promete que cada pueblo de cada comunidad podrá vivir una navidad de oro. Pero será hasta el 14 de diciembre que se conocerá el pueblo ganador de todas las fases.

Para este pueblo, ganar el título además, se sumará a la larga tradición de su Belén Viviente, una tradicional representación teatral al aire libre que alcanza su XXXVI edición este año 2026 y que fue declarada Fiesta de Interés Turístico Regional en 2001.