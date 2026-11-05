La presidenta Ayuso en el Pleno de la Asamblea de Madrid, este jueves. Captura de pantalla de la Sesión Plenaria

Ayuso señala a Sánchez sobre la responsabilidad del accidente de Urda: "¿Por qué no dimite? Al que toca acaba imputado"

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LO ESENCIAL Las claves Isabel Díaz Ayuso señala directamente a Pedro Sánchez por el accidente de tren en Urda y pide su dimisión en el Pleno de la Asamblea de Madrid. La presidenta madrileña arremete contra la izquierda y la "corrupción mafiosa" de los sindicatos ante la convocatoria de huelga sanitaria del 11-N. Ayuso critica las huelgas educativas promovidas por la oposición, afirmando que han hecho perder 270.000 horas de clase a los alumnos madrileños. La dirigente regional pide respeto a las calles de Madrid ante la celebración de la Cumbre Iberoamericana y rechaza el acoso de la oposición.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha señalado directamente al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, como responsable del accidente de tren en Urda.

"¿Por qué no dimite quien nombra a gente que se ha gastado el dinero de esos trenes en prostitutas, en colocar amantes y en colocar activistas de partido?", se ha preguntado este jueves en el Pleno de la Asamblea de Madrid.

"Todo lo que toca Sánchez a su mano derecha acaba o condenado, imputado, cesado, dimitido o hundido en las urnas", ha dicho la presidenta durante su intervención, en respuesta al Grupo Parlamentario Socialista y de Más Madrid.

También, Ayuso rechaza la huelga del 11-N: "Es corrupción mafiosa a manos de los sindicatos que untan con dinero público".

Asimismo, frente a los comentarios y gritos suscitados por la oposición, advirtió Ayuso que no vuelvan a ensuciar ni quemar las calles (refiriéndose a la acampada de la Puerta del Sol) ahora que está la Cumbre Iberoamericana en Madrid. Frente a las quejas, la presidenta le ha dicho a la izquierda de la Asamblea que no va "a venir con miedo" a que la acosen y griten como hacen ahí fuera.

Huelga de educación

La presidenta de la Comunidad de Madrid ha lamentado que los alumnos madrileños hayan perdido "270.000 horas de clase" por las "huelgas torticeras" alentadas por la izquierda. Ha reprochado a la izquierda que solo promuevan "huelgas políticas todo el rato" con unas protestas que no habían tenido en la educación en todos estos años, pero ahora van "todas seguidas".

"Cuando tenemos los mejores resultados PISA, las huelgas son aquí. Cuando hacemos un pacto histórico por las universidades, hablamos de 14.800 millones de euros, nos vienen ahora a promover las huelgas a manos de activistas que no representan a nadie", ha lamentado la dirigente regional.

Al hilo, ha reprochado que hablen de "chiringuitos" mientras la que estudia en la universidad pública es ella y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se "sirve" de la misma para dar "una cátedra a su mujer".

"Hay que tener poca vergüenza. Secuestran la voluntad de los madrileños en las calles porque no respetan nada. El derecho de los padres a ir a trabajar porque cortan calles, el dinero del contribuyente para hacer barricadas en la calle con el dinero del contribuyente", ha apuntado.

Cree que los "más perjudicados" son los alumnos de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) y los que quieren ir a la universidad pública a los que la izquierda "están negando" con sus huelgas que "están dejando atrás" a los alumnos madrileños en situación de "desventaja con el resto de los españoles".

"¿Han hecho alguna reforma por la Universidad Pública? No, han intentado comprar los amiguetes para hacernos lo de siempre, a la mafia sindical, que es de lo que ustedes se viven", ha espetado a los socialistas, a los que ha trasladado que todo lo que toca Sánchez acaba "condenado, imputado, cesado, dimitido o hundido en las urnas".